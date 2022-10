Der unsichtbare Krieg der CIA gegen Russland: Wer gewinnt im Gesamtbild des Krieges?

Von Elijah J. Magnier:

In den letzten Wochen wurde Russland von einem Terroranschlag im Herzen Moskaus getroffen, als eine Bombe unter dem Auto von Darya Dugina explodierte und die Tochter des russischen Philosophen Alexandre, der als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt ist, tötete. Die US-Geheimdienstler behaupteten, dass Elemente der ukrainischen Sicherheitskräfte hinter dem Terroranschlag steckten und das Attentat autorisierten. Einige Wochen später wurde auch die russische Pipeline, die Europa mit Gas versorgt und unter der Ostsee in einem von den NATO-Streitkräften stark überwachten Gebiet verläuft, an verschiedenen Stellen gesprengt. US-Präsident Joe Biden hatte versprochen, dass es ihm gelingen werde, “Nord Stream 2 zu stoppen“.

Die Folgen der Explosionen in der Gaspipeline sprechen für die Politik der USA. Sie versperrten den europäischen Staats- und Regierungschefs den Weg, die vor ihren Bürgern hätten schwach werden können, wenn sie bereit gewesen wären, angesichts der schweren Inflation und der steigenden Energiepreise die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen an den Kontinent in Erwägung zu ziehen. Russland könnte die Gaslieferungen nach Europa wieder aufnehmen, wenn es in die Ermittlungen einbezogen würde. Auch die Reparatur der sabotierten Leitungen kann nur hilfreich sein, wenn Europa den Gasfluss zum Festland wiederherstellen will, was unwahrscheinlich ist, wenn Moskau nicht mehr Entschlossenheit zeigt, den Krieg schnell zu gewinnen, und die USA und ihre Verbündeten ihre Niederlage akzeptieren.

Außerdem explodierte letzte Woche ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen auf der Brücke, die die Krim mit Russland verbindet, zu einem perfekt organisierten Zeitpunkt, nämlich während der Überfahrt eines Versorgungszuges für die russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine. Die internationale Gemeinschaft hat den Terroranschlag nie verurteilt, aber amerikanische und ukrainische Geheimdienstquellen behaupteten, dass die Ukraine hinter dem Anschlag steckt. Russland reagierte mit der Bombardierung ausgewählter Ziele in mehr als zwanzig ukrainischen Städten und stellte damit das moralische Gleichgewicht auf dem Schlachtfeld und in den sozialen Medien unter den Anhängern der USA wieder her.

Sind diese taktischen Schläge, wie sie vom Westen dargestellt werden, ein echter Schlag für die russische Führung, die darum kämpft, gegen die USA und die NATO in der Ukraine zu gewinnen? Wie hoch sind die allgemeinen Verluste? Wer hat bisher die Oberhand behalten?

Der Erste Weltkrieg wurde nicht durch das Attentat eines Serben auf den österreichischen Erzherzog im Jahr 1914 ausgelöst. Der Krieg war eine unvermeidliche Herausforderung Deutschlands an Großbritannien und das Erstarken des Nationalismus in Europa. In der Ukraine wurde der Krieg nicht durch den Angriff Russlands am 22. Februar ausgelöst. Seit über einem Jahrzehnt gibt es viele Gründe für den Krieg. Die gebrochenen verbalen Versprechen der USA an Moskau nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion; die Erweiterung der NATO, bei der die USA den künftigen Aufstand Russlands vorbereiteten; die Angst vor einer Einigung zwischen China und Russland, die die “westliche Ordnung” der USA in Frage stellt; der wachsende Einfluss und die Solidarität zwischen den asiatischen Nationen; der wirtschaftliche Reichtum, den Russland in den letzten Jahrzehnten durch den Verkauf seiner natürlichen Ressourcen zu einem attraktiven Preis angehäuft hat; die Auswirkung der Kosten für russisches Gas auf das sehr teure Flüssiggas aus den USA; der einst wachsende kolossale Geschäftsverkehr zwischen Europa und Russland; das Erwachen des russischen Bären im Jahr 2015 während des Krieges in Syrien, um seinen Zugang zu den warmen Gewässern des Mittelmeers zu verteidigen; die erneute Bestätigung der Hegemonie der USA über Europa als Reaktion auf den Plan, eine eigene Armee zu haben und sich von einer “hirntoten NATO” zu lösen.

Die Ukraine, das korrupteste Land Europas, wurde als bester Kriegsschauplatz für die USA ausgewählt, weil es Washington gegenüber loyal und bereit ist, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen die wichtigste Rolle in der Auseinandersetzung mit Russland zu spielen. Kiew ist bereit, das Land und seine Einwohner für einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu opfern. Ohne die Opferbereitschaft der Ukraine hätten die USA nichts gegen Russland ausrichten können.

Dieses Ziel der USA wurde seit dem Putsch auf dem Maidan 2014 sorgfältig geplant, als Washington für die Ernennung der künftigen ukrainischen Führung verantwortlich war und dabei die Interessen und das Wohlergehen der EU außer Acht ließ. Die US-NATO-Ausbildung der ukrainischen Armee für die Konfrontation mit Russland begann 2015 unter Präsident Barack Obama und nicht erst im Februar 2022. Die derzeitige US-Regierung wollte die Ukraine offiziell mit geringem Schaden annektieren, hatte sich aber schon lange auf einen Krieg vorbereitet. Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten, und Biden hat bekommen, was er sich gewünscht hat.

Einige Menschen im Westen wehren sich gegen die Vorstellung, dass der laufende Krieg in der Ukraine zwischen Washington und Russland stattfindet. Der Vier-Sterne-General Jack Keane (ehemaliger stellvertretender Generalstabschef der US-Armee) sagte jedoch, dass “die USA 66 Milliarden Dollar in das Kiewer Regime investiert haben, eine relativ kleine Summe, die dazu beigetragen hat, die Ukraine zu bewaffnen und die Öffentlichkeit für einen Krieg gegen Russland zu motivieren. Das ist es durchaus wert. Nicht wir (US-Soldaten) führen die Kämpfe, sondern die Ukraine (in unserem Namen)”.

Darüber hinaus erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass sein Land zusammen mit mehr als vierzig Ländern – über die NATO-Verbündeten hinaus – eine Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein, Deutschland, eingerichtet habe, “um das Engagement zum Ausdruck zu bringen und die Unterstützung für die Ukraine zu intensivieren”.

Die USA waren die treibende Kraft vor allen europäischen und westlichen Ländern, indem sie Waffen schickten, nachrichtendienstliche Unterstützung anboten und “amerikanische und verbündete Spezialeinheiten” in der Ukraine einsetzten. Viele weitere Elemente bestätigen, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten direkt in einen Stellvertreterkrieg verwickelt sind, um Russland zu schwächen und Präsident Wladimir Putin zu überleben, indem sie mehr als 200 Millionen Dollar pro Tag investieren, um ihr Ziel zu erreichen. Die Ukraine hat sich einfach freiwillig als Schauplatz gemeldet, um die “globale internationale Sicherheitsordnung” (in Wirklichkeit die US-Hegemonie) zu verteidigen, wie General Mark Milley, der Vorsitzende des Generalstabs, sagte.

Bisher haben die USA auf mehreren militärischen und wirtschaftlichen Ebenen Erfolg gehabt und enorme Gewinne aus dem Krieg gegen Russland in der Ukraine gezogen. Sie beleben die NATO wieder, setzen Nord Stream 1 aus, verkaufen ihr teures Gas, brechen die finanziellen russisch-europäischen Beziehungen und drängen Europa, Waffen in die Ukraine zu schicken, um das militärische Engagement des Kontinents zu bestätigen. All dies sind enorme Erfolge für die USA in einem Krieg, in dem Zehntausende von ukrainischen Soldaten, aber keine Amerikaner getötet wurden.

Es gibt jedoch noch einen weiteren Schaden, der die inneren Angelegenheiten der USA betrifft: Die Ölreserven der USA werden in Anspruch genommen, die Preise für Lebensmittel und Benzin steigen, und zwei Drittel der Welt lehnen die Hegemonie der USA ab und warten auf das Ergebnis der Konfrontation. Der wirtschaftliche und energiepolitische Schaden, den Europa erleidet, kommt ebenfalls den USA zugute. Europa kauft teures amerikanisches Gas, und die europäische Industrie verarmt, weil sie durch die Umstände des Krieges als Konkurrent der US-Industrie ausfällt. Das Wohlergehen Europas ist sicherlich nicht die oberste Priorität der USA in diesem Krieg in der Ukraine. Viele EU-Staats- und Regierungschefs haben sich damit abgefunden, auf Jahre hinaus unter der Dominanz und Führung der USA zu stehen.

In den vergangenen Monaten haben sich die USA und ihre Verbündeten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland versammelt und es geschafft, die Rückeroberung von Tausenden von Quadratkilometern in der nördlichen Provinz Charkiw durch die ukrainische Armee zu planen. Sie verlangsamten auch den russischen Vormarsch in Saporischschja und Cherson. Russland kontrolliert mehr als die Hälfte der beiden Regionen, die nach einem Referendum von vier Provinzen zu russischen Territorien erklärt wurden. Außerdem eroberten die ukrainischen Streitkräfte in einer erfolgreichen Gegenoffensive die Stadt Lyman in der Provinz Donezk zurück.

Die USA und ihre NATO-Verbündeten provozieren Präsident Putin absichtlich zum Einsatz tödlicherer Waffen, um ihn weiterer Brutalität zu bezichtigen. Auf diese Weise rechtfertigte der Westen die zunehmende militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine, als die EU-Staaten in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Die USA wollen in der europäischen Bevölkerung Angst verbreiten, indem sie Russland Ambitionen unterstellen, seine Kontrolle nach der Ukraine auch auf andere westeuropäische Länder auszudehnen. Ein weiteres Ziel der USA ist es, Putin im eigenen Land in Verlegenheit zu bringen und ihn bei den Kriegstreibern unbeliebt zu machen, die Russland um jeden Preis zum Sieg verhelfen und die Ukraine zerstören wollen.

Das Ziel des Westens ist es, dass Russland weiter in den ukrainischen Sumpf eintaucht, um die Wirtschaft des Landes zu zerstören oder das Regime zu wechseln. Das Ziel der USA besteht darin, Europa davon zu überzeugen, dass Russland in der Ukraine gestoppt werden sollte, bevor es seine Kontrolle über den Kontinent ausweitet. Andererseits braucht Russland die europäischen Finanzmittel, damit Europa prosperieren und mehr Gas und andere natürliche Rohstoffe (Lithium, Nickel, Düngemittel, Holz) kaufen kann, aber nicht, um die EU absichtlich zu verarmen.

Was hat Russland gegen die Vorteile der USA erreicht?

In Russland erklärte der ehemalige KGB-Offizier und heutige Präsident Putin, dass "ukrainische Geheimdienste hinter den Terroranschlägen stecken". Ein hoher EU-Beamter in Brüssel sagte jedoch: "Putin weiß, welcher Geheimdienst über die Fähigkeiten verfügt, ähnliche Anschläge durchzuführen, und er verfügt über die Informationen vor Ort und die technischen Möglichkeiten, diese Art von Nachrichten an Russland zu senden. Seit 2014 ist in der Ukraine nichts mehr passiert, vor allem als der Krieg begann, ohne dass es von US-Beamten, die direkt in Kiew involviert sind, sanktioniert wurde". Moskau beschuldigte den ukrainischen Geheimdienst der Sabotage und des terroristischen Anschlags auf die Brücke. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die westlichen Geheimdienste nicht involviert waren, zumindest die CIA, da die USA seit 2014 Milliarden in die “Eroberung” der politischen und militärischen Führung in Kiew investiert haben. Wenn es stimmt, was der EU-Beamte sagte, weiß Putin, wer der wahre Verantwortliche ist, wollte aber den USA die Botschaft übermitteln, dass er die Ukraine als Schlachtfeld akzeptiert und die Ukraine für die Sabotage und die Terroranschläge verantwortlich macht. Der russische Präsident ist sich der Einsatzregeln bewusst und weiß, dass ein Krieg von Angesicht zu Angesicht gegen die USA und die NATO für die Weltbevölkerung zerstörerisch ist. Daher liegt es im globalen Interesse, den Krieg zwischen den beiden Supermächten auf einen Schauplatz zu beschränken. Taktische Treffer und nachrichtendienstliche Angriffe sind dabei Teil dieses Krieges, denn der Sieg gehört dem, der am Ende der Schlacht das letzte Wort hat. Diese vermeintlich ukrainischen Schläge schüren zweifelsohne die russischen Nationalisten, die einen gewalttätigeren Krieg und einen härteren Schlag gegen den Stellvertreterkrieg der USA und der NATO in der Ukraine fordern. Der Krieg in den sozialen Medien und in den Medien ist für das Schlachtfeld ebenso wichtig. Der Westen gewinnt in den sozialen Medien und den Mainstream-Medien, solange Russland keine Machtdemonstration auf dem Schlachtfeld anbietet und in einer Machtdemonstration zurückschlägt. Genau das hat Präsident Putin in den letzten Tagen gegen Kiew und andere ukrainische Städte getan, um die Moral aller Anti-US-Strömungen zu stärken. Putins Zurückhaltung wäre im Westen und im Kreml als Schwäche gewertet worden und hätte gezeigt, dass die USA die Oberhand haben. Russlands Antwort, selektive Ziele in vielen ukrainischen Städten zu bombardieren, dient der Abschreckung, um die verschiedenen von den USA geführten Geheimdienste zu stoppen und ihren unsichtbaren Krieg zu verhindern, der Russland in Verlegenheit bringen soll. Andernfalls wäre ein hoher Preis zu zahlen. Russland hat jedoch mehrere strategische Vorteile erzielt, die durch den Westen unterminiert oder zunichte gemacht werden. Die Folgen der westlichen Sanktionen treffen die USA und ihre Verbündeten. Präsident Joe Biden ist wütend auf Saudi-Arabien, weil es auf der OPEC+-Sitzung zugestimmt hat, die Ölproduktion um zwei Millionen Barrel zu senken, um die Öleinnahmen von 23 Ländern zu schützen, die beschlossen haben, die Forderung der USA zu ignorieren. Biden wollte, dass die OPEC+ die hohe Ölproduktion beibehält, um den Preis zu senken, und dass viele Länder die USA nicht für ihre Sanktionen gegen Russland, einen der größten Energieproduzenten weltweit, verantwortlich machen. Da sich seine Amtszeit dem Ende zuneigt, versucht Biden, noch vor den Kongresswahlen einen wesentlichen Sieg in der Ukraine gegen Russland zu erringen. Bislang hat die russische Wirtschaft überlebt, was man von den europäischen Verbündeten der USA nicht behaupten kann. Die Ölriesen Saudi-Arabien und Russland haben auf der OPEC+ einen gemeinsamen Standpunkt eingenommen, der den Interessen der USA und ihrer Verbündeten zuwiderläuft. Darüber hinaus hat der Krieg gegen Russland alle westlichen Lagerhäuser geleert, die nun über den kritischen Stand ihrer strategischen Waffenreserven klagen. Der Westen schöpft seine Waffen und Finanzen aus, indem er Dutzende von Milliarden Dollar bereitstellt, um die Ukraine im Kampf zu halten, wobei er die hohen Kosten für den Wiederaufbau nach dem Krieg außer Acht lässt. Die USA haben in der Tat die Ukraine als ihr Schlachtfeld gegen Russland ausgewählt. Richtig ist aber auch, dass die russische Armee auf ukrainischem Territorium kämpft. Putin kann es sich daher leisten, bereits eroberte ukrainische Gebiete zu verlieren, wenn er in den ersten Monaten bereits über 100.000 Quadratkilometer besetzt hat, die früher zu Kiew und nicht zu Moskau gehörten. Folglich ist jeder Rückzug der russischen Armee aus einer Stadt, egal wie groß oder klein die Fläche ist, für Putin nicht unbedingt ein Verlust. Die Erhaltung des Lebens der russischen Truppen ist für Moskau wichtiger als das Festhalten an den ukrainischen Gebieten und das Sterben für sie. Russland kann nicht alle Schlachten gegen die 30 Nato-Staaten gewinnen. Aber sein Rückzug aus mehreren Städten bestätigt nicht den Sieg des Westens in dem laufenden Krieg. Der russische Präsident bereitet eine neue Armee mit Hunderttausenden von Männern vor, die sich in diesem Winter in die Schlacht stürzen werden, die für alle in Europa hart sein dürfte. Putin hat einen neuen russischen Militärkommandeur ernannt – den siebten seit Beginn des russischen Krieges im vergangenen Februar -, der die bevorstehende Winterschlacht leiten soll, um die ukrainischen Zugewinne im Osten und Süden der ukrainischen Gebiete zu beenden und die Ressourcen des Westens zu erschöpfen. Das deutet darauf hin, dass es zu mehr Truppenverflechtungen kommen wird, und es werden mehr Geheimdiensteinsätze auf beiden Seiten erwartet. Russland kann nicht alle seine Schlachten gegen die 30 Nato-Staaten gewinnen. Aber sein Rückzug aus mehreren Städten bestätigt nicht den Sieg des Westens in dem laufenden Krieg. Der russische Präsident bereitet eine neue Armee von Hunderttausenden von Männern vor, die sich in diesem Winter in die Schlacht begeben werden, die für alle in Europa hart sein dürfte. Putin hat einen neuen russischen Militärkommandeur ernannt – den siebten seit Beginn des russischen Krieges im vergangenen Februar -, der die bevorstehende Winterschlacht leiten soll, um die ukrainischen Zugewinne im Osten und Süden der ukrainischen Gebiete zu beenden und die Ressourcen des Westens zu erschöpfen. Das deutet darauf hin, dass es zu mehr Truppenverflechtungen kommen wird, und es werden mehr Geheimdiensteinsätze auf beiden Seiten erwartet. Lange Zeit hat die CIA nicht so offen gegen Russland agiert, und die Vereinigten Staaten haben sich nicht auf einen Krieg dieses Ausmaßes gegen eine Supermacht eingelassen, die um jeden Preis gewinnen will. Das Territorium der Ukraine ist jedoch der Schauplatz der militärischen Operationen, und der (wirtschaftliche) Kollateralschaden betrifft diesmal Europa, den natürlichen Partner der USA in ihren Kriegen der letzten Jahrzehnte. Washington kann diesen Zermürbungskrieg über Jahre hinweg aushalten. Hat Moskau die Geduld, eine lange Schlacht mit dem Willen zum Sieg um jeden Preis durchzuhalten? Angesichts der Entschlossenheit Putins, weitere ukrainische Gebiete zu erobern und die Infrastruktur des Landes zu zerstören, scheint es so. Zweifellos bereiten sich die Kriegsparteien auf einen heißen, aber eher kalten kommenden Winter vor. Die Geschichte beobachtet die Erschütterung der Pax Americana, die sich in der heutigen Zeit vollzieht. Russland, China, Iran, Indien, Pakistan und andere Staaten sind auf eine neue Weltordnung vorbereitet. Diese baut sich in Asien auf, mit einer soliden Industrie, einem Handelsaustausch in lokaler Währung, großen Nahrungsmittelreserven und einer wohlhabenden Zukunft für diejenigen, die fast die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Der Westen, der nur 11 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht, kämpft dagegen um genügend Energie, um seine Tankstellen zu füllen, und sorgt sich um seine bröckelnde Industrie und seine Gasreserven im Jahr 2023. 