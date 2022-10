La guerra invisible de la CIA contra Rusia: ¿Quién está ganando en el panorama general de la guerra?

Subscribe to get access

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están provocando a propósito al presidente Putin para que utilice más armas letales y le acusen de mayor brutalidad. Así es como Occidente justificó el creciente apoyo militar y financiero a Ucrania cuando las naciones de la UE se enfrentaban a dificultades financieras. El objetivo de Estados Unidos es sembrar el miedo entre la población europea alegando las ambiciones de Rusia de expandir su control a otros países de Europa Occidental después de Ucrania. El otro objetivo de EEUU es avergonzar a Putin a nivel interno y hacerle perder popularidad frente a los belicistas que quieren que Rusia gane a toda costa y destruya Ucrania.

El objetivo de Occidente es que Rusia se hunda aún más en el fango ucraniano para destruir su economía o cambiar el régimen. El objetivo final de Estados Unidos es asegurarse de que Europa crea que hay que detener a Rusia en Ucrania antes de que expanda su control sobre el continente. Por otro lado, Rusia necesita la financiación europea para que Europa prospere y compre más gas y otros materiales naturales (litio, níquel, fertilizantes, madera), pero no para empobrecer a la UE a propósito.

¿Qué ha conseguido Rusia frente a los beneficios de Estados Unidos?

En Rusia, el antiguo oficial del KGB de la inteligencia rusa y actual presidente Putin anunció que “las fuerzas de inteligencia ucranianas estaban detrás de los ataques terroristas”. Sin embargo, un alto funcionario de la UE en Bruselas dijo: “Putin entiende qué servicio de inteligencia tiene las capacidades para llevar a cabo ataques similares y tiene la inteligencia sobre el terreno y el tecnicismo para enviar este tipo de mensajes a Rusia”. Desde 2014, no ha ocurrido nada en Ucrania, principalmente cuando comenzó la guerra, sin que lo sancionaran funcionarios estadounidenses directamente implicados en Kiev”.

Moscú acusó al servicio de inteligencia ucraniano del sabotaje y el ataque terrorista en el puente. Sin embargo, es poco probable que los servicios de inteligencia occidentales no estuvieran implicados, al menos la CIA, cuando EE.UU. ha estado vertiendo miles de millones para “conquistar” a los políticos y líderes militares de Kiev desde 2014.

Si lo que dijo el funcionario de la UE es correcto, Putin sabe quién es el verdadero responsable, pero quería enviar un mensaje a los EE.UU. de que acepta que Ucrania sea el campo de batalla y culpó a Ucrania por el sabotaje y los ataques terroristas. El presidente ruso se da cuenta de las reglas de enfrentamiento y de que la guerra cara a cara contra EEUU y la OTAN es destructiva para la población mundial. Por lo tanto, es de interés mundial contener la guerra entre las dos superpotencias en un solo escenario. Sin embargo, los golpes tácticos y los ataques de inteligencia forman parte de esa guerra porque la victoria es para los que ganan al final de la batalla y tienen la última palabra.

Sin duda, estos supuestos golpes ucranianos están alimentando a los nacionalistas rusos, que exigen una guerra más violenta y un golpe más duro contra la guerra proxy de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania. La guerra social y mediática es igualmente esencial en el campo de batalla. Occidente gana en las redes sociales y en los medios de comunicación mientras Rusia no ofrezca una demostración de fuerza en el campo de batalla y devuelva el golpe en una muestra de poder.

Esto es precisamente lo que hizo el presidente Putin en los últimos días contra Kyiv y otras ciudades ucranianas para levantar la moral de todas las corrientes antiestadounidenses. La moderación de Putin habría sido vista como una debilidad en Occidente y en el Kremlin y que Estados Unidos se está imponiendo. La respuesta de Rusia de bombardear objetivos selectivos en muchas ciudades ucranianas tiene un objetivo de disuasión para detener a los diversos servicios de inteligencia dirigidos por EE.UU. y evitar su guerra invisible para avergonzar a Rusia. De lo contrario, habría que pagar un precio muy alto.

Pero Rusia ha registrado varios logros estratégicos que Occidente está socavando o dejando de lado. Las consecuencias de las sanciones occidentales afectan a Estados Unidos y a sus aliados. El presidente Joe Biden está enfadado con Arabia Saudí por su aprobación durante la reunión de la OPEP+ de reducir la producción de petróleo en dos millones de barriles para proteger los ingresos petroleros de 23 naciones que han decidido ignorar la demanda de EEUU. Biden quería que la OPEP+ preservara la elevada producción de petróleo para reducir el precio y que muchos países no culparan a EE.UU. por sus sanciones a Rusia, uno de los mayores productores de energía a nivel mundial. A medida que se acerca la mitad de su mandato, Biden intenta registrar alguna victoria sustancial en Ucrania contra Rusia antes de las elecciones al Congreso. Hasta ahora, la economía rusa está sobreviviendo, lo que no puede decirse de los aliados europeos de Estados Unidos. Arabia Saudí y Rusia, los gigantes productores de petróleo, tuvieron una postura conjunta en la OPEP+ que va en contra de los intereses de Estados Unidos y sus aliados.

Además, la guerra contra Rusia ha vaciado todos los almacenes occidentales, que ahora se quejan del nivel crítico de sus reservas de armas estratégicas. Occidente está agotando sus armas y sus finanzas, proponiendo decenas de miles de millones de dólares para que Ucrania siga luchando, sin tener en cuenta el elevado coste de la reconstrucción tras la guerra.

Efectivamente, Estados Unidos ha elegido Ucrania como su campo de batalla contra Rusia. Pero también es correcto decir que el ejército ruso está luchando en territorios ucranianos. Por lo tanto, Putin puede permitirse el lujo de perder territorios ucranianos ya conquistados cuando, en los primeros meses, ya ocupa más de 100.000 km2 que pertenecían a Kiev y no a Moscú. En consecuencia, cualquier retirada del ejército ruso de cualquier ciudad, independientemente de lo grande o pequeña que sea la superficie, no es fundamentalmente una pérdida para Putin. Preservar la vida de las tropas rusas es más importante para Moscú que retener los territorios ucranianos y morir por ellos.

Rusia no puede ganar todas sus batallas contra las 30 naciones de la OTAN. Pero su retirada de varias ciudades no confirma la victoria de Occidente en la guerra en curso. El presidente ruso está preparando un nuevo ejército de cientos de miles de hombres que se lanzará a la batalla este invierno, que se prevé dura para todos en Europa. Putin ha nombrado a un nuevo comandante militar ruso -el séptimo desde que comenzó la guerra rusa el pasado mes de febrero- para que dirija la próxima batalla de invierno para acabar con los avances ucranianos en el este y el sur de los territorios ucranianos y agotar los recursos de Occidente. Eso indica que se verán más vínculos de tropas y se espera un mayor golpe de los servicios de inteligencia en ambos bandos.

Durante mucho tiempo, la CIA no actuó tan abiertamente contra Rusia, y Estados Unidos no se involucró en una guerra de esta magnitud contra un país superpotente decidido a ganar a toda costa. Sin embargo, el territorio de Ucrania es el teatro de las operaciones militares, y los daños colaterales (económicos) afectan esta vez a Europa, el socio natural de Estados Unidos en sus guerras de las últimas décadas. Washington puede soportar largos años de esta guerra de desgaste. ¿Tiene Moscú la paciencia para sostener una larga batalla con la voluntad de ganar a cualquier precio? Eso parece ante la determinación de Putin de apoderarse de más territorios ucranianos y destruir más infraestructuras del país. Sin duda, los beligerantes se están preparando para un próximo invierno caliente pero bastante frío.

La historia observa la sacudida de la Pax Americana que está teniendo lugar en los tiempos modernos. Rusia, China, Irán, India, Pakistán y otros estados están preparados para un nuevo orden mundial. Este se está construyendo en Asia con una industria sólida, un intercambio comercial en moneda local, grandes reservas de alimentos y un futuro próspero para quienes representan casi la mitad de la población mundial. Esto deja a Occidente, que sólo representa el 11% de la población mundial, luchando por encontrar suficiente energía para llenar sus estaciones de servicio y pensando en su industria y reservas de gas que se desmoronan en 2023.