La guerra invisibile della CIA alla Russia: Chi sta vincendo nel quadro generale della guerra?

Nelle scorse settimane, la Russia ha subito un attacco terroristico nel cuore di Mosca, quando una bomba è esplosa sotto l’auto di Darya Dugina, uccidendo la figlia del filosofo russo Alexandre, noto per essere vicino al Presidente russo Vladimir Putin. I funzionari dell’intelligence statunitense hanno affermato che dietro l’attacco terroristico c’erano elementi delle forze di sicurezza ucraine che avevano autorizzato l’assassinio. Inoltre, poche settimane dopo, il gasdotto russo che rifornisce l’Europa di gas e che passa sotto il Mar Baltico, in un’area fortemente monitorata dalle forze NATO, è stato fatto esplodere in diverse località. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva promesso che “sarà in grado di porre fine al Nord Stream 2“.

Le conseguenze delle esplosioni nel gasdotto sono a favore della politica statunitense. Ha chiuso la strada ai leader europei che avrebbero potuto indebolirsi di fronte ai loro cittadini se fossero stati disposti a contemplare la restituzione del flusso di gas russo al continente a causa della grave inflazione e dell’aumento dei prezzi dell’energia. La Russia potrebbe riottenere la fornitura di gas all’Europa se venisse coinvolta nelle indagini. Inoltre, la riparazione delle linee sabotate può essere utile solo se l’Europa vuole ripristinare il flusso di gas verso la terraferma, cosa che è improbabile che accada a meno che Mosca non mostri una maggiore determinazione a vincere rapidamente la guerra e gli Stati Uniti e i loro alleati accettino la loro sconfitta.

Inoltre, la settimana scorsa, un camion con esplosivi è saltato in aria sul ponte che collega la Crimea alla Russia in un momento perfettamente organizzato, durante l’attraversamento di un treno di rifornimento alle forze russe nel sud dell’Ucraina. La comunità internazionale non ha mai condannato l’attacco terroristico, ma fonti di intelligence statunitensi e ucraine hanno sostenuto che dietro l’attacco ci fosse l’Ucraina. La Russia ha risposto bombardando obiettivi selettivi in oltre venti città ucraine, ristabilendo l’equilibrio morale sul campo di battaglia e sui social media tra i sostenitori anti-USA.

Come li presenta l’Occidente, questi colpi tattici sono considerati un vero colpo per una leadership russa che sta lottando per conquistare gli Stati Uniti e la NATO in Ucraina? Quali sono le perdite generali? Chi ha avuto la meglio finora?

La prima guerra mondiale non è stata scatenata dall’assassinio dell’arciduca austriaco da parte di un serbo nel 1914. La guerra fu un’inevitabile sfida della Germania alla Gran Bretagna e la nascita del nazionalismo in Europa. In Ucraina, la guerra non è stata scatenata dall’attacco della Russia il 22 febbraio. Ha avuto molte ragioni per verificarsi da oltre un decennio. Le promesse verbali non mantenute dagli Stati Uniti a Mosca dopo il crollo dell’Unione Sovietica; l’espansione della NATO in cui gli Stati Uniti preparavano la futura rivolta della Russia; il timore di un’unità tra Cina e Russia che sfidasse l'”ordine occidentale” degli Stati Uniti; la crescente influenza e solidarietà tra le nazioni asiatiche; la ricchezza economica accumulata dalla Russia negli ultimi decenni grazie alla vendita delle sue risorse naturali a un prezzo interessante; l’effetto del costo del gas russo sul costosissimo gas liquido statunitense; il colossale commercio tra Europa e Russia, un tempo in crescita; il risveglio dell’orso russo nel 2015 durante la guerra in Siria per difendere il suo accesso alle calde acque del Mediterraneo; la riconferma dell’egemonia statunitense sull’Europa che reagisce al progetto di avere un proprio esercito e di staccarsi da una “NATO senza cervello”.

L’Ucraina, il Paese più corrotto d’Europa, è stata scelta come miglior teatro di guerra dagli Stati Uniti per la sua fedeltà a Washington e per la sua disponibilità a svolgere il ruolo più cruciale nel confronto con la Russia, indipendentemente dalle conseguenze. Kiev è pronta a offrire il Paese e i suoi abitanti per combattere la Russia in una guerra per procura. Gli Stati Uniti non avrebbero potuto fare nulla contro la Russia senza la disponibilità al sacrificio dell’Ucraina.

Questo obiettivo degli Stati Uniti è stato accuratamente pianificato sin dal colpo di stato di Maidan del 2014, quando Washington era responsabile della nomina dei futuri leader ucraini, ignorando gli interessi e il benessere dell’UE. L’addestramento USA-NATO dell’esercito ucraino per affrontare la Russia è iniziato nel 2015 sotto il presidente Barack Obama e non nel febbraio 2022. L’attuale amministrazione statunitense desiderava ufficialmente annettere l’Ucraina con danni minori, ma si stava preparando alla guerra da molto tempo. Chi semina vento raccoglie tempesta, e Biden ha ottenuto ciò che desiderava.

Alcuni in Occidente si oppongono all’idea che la guerra in corso in Ucraina sia tra Washington e la Russia. Tuttavia, il generale a quattro stelle Jack Keane (ex vice capo di stato maggiore dell’esercito statunitense) ha dichiarato che “gli Stati Uniti hanno investito 66 miliardi di dollari nel regime di Kiev, una somma relativamente piccola, che ha contribuito ad armare l’Ucraina e a motivare l’opinione pubblica per una guerra contro la Russia. Ne è valsa la pena. Non siamo noi (soldati statunitensi) a combattere, ma l’Ucraina (per nostro conto)”.

Inoltre, il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha dichiarato che il suo Paese, insieme a più di quaranta Paesi – oltre agli alleati della NATO – ha istituito un Gruppo di contatto presso la base aerea statunitense di Ramstein, in Germania, “per esprimere l’impegno e intensificare il sostegno all’Ucraina”.

Gli Stati Uniti sono stati la forza trainante, prima di tutti i Paesi europei e occidentali, nell’invio di armi, nell’offerta di supporto di intelligence e di “forze speciali statunitensi e alleate” sul terreno in Ucraina. Molti altri elementi confermano che gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO sono direttamente coinvolti in un’intera guerra per procura per indebolire la Russia e superare il presidente Vladimir Putin, investendo più di 200 milioni di dollari al giorno per raggiungere il loro obiettivo. L’Ucraina si è appena offerta come teatro per difendere “l’ordine di sicurezza internazionale globale” (di fatto, l’egemonia statunitense), come ha detto il generale Mark Milley, presidente dello Stato Maggiore Congiunto.

Finora, gli Stati Uniti hanno avuto successo su diversi livelli militari ed economici e hanno raccolto enormi guadagni dalla guerra alla Russia in Ucraina. Stanno rilanciando la NATO, sospendendo il Nord Stream 1, vendendo il suo costoso gas, rompendo le relazioni finanziarie russo-europee e spingendo l’Europa a inviare armi all’Ucraina per confermare il coinvolgimento militare del continente. Tutti questi sono risultati enormi per gli Stati Uniti in una guerra in cui le vittime sono decine di migliaia di soldati ucraini ma nessun americano.

Tuttavia, c'è un altro danno che riguarda gli affari interni degli Stati Uniti: Le riserve petrolifere degli Stati Uniti sono sollecitate, il prezzo dei generi alimentari e della benzina aumenta e due terzi del mondo hanno rifiutato l'egemonia statunitense, in attesa dell'esito del confronto. Anche i danni economici ed energetici subiti dall'Europa vanno a vantaggio degli Stati Uniti. L'Europa acquista il costoso gas statunitense e l'industria europea si impoverisce perché le circostanze della guerra la eliminano come concorrente dell'industria statunitense. Il benessere dell'Europa non è certo la priorità principale degli Stati Uniti in questa guerra in corso in Ucraina. Molti leader dell'UE hanno accettato di essere sotto il dominio e la guida degli Stati Uniti per gli anni a venire. Nei mesi scorsi, gli Stati Uniti e i loro alleati si sono riuniti nella base aerea americana in Germania, a Ramstein, e sono riusciti a pianificare la riconquista da parte dell’esercito ucraino di migliaia di chilometri quadrati nella provincia settentrionale di Kharkiv. Kharkiv. Hanno anche rallentato l’avanzata russa a Zaporizhzhia e Kherson. La Russia controlla più della metà delle due regioni dichiarate a seguito di un referendum di quattro province, parte dei territori russi. Inoltre, le forze ucraine hanno riconquistato la città di Lyman, nella provincia di Donetsk, con una controffensiva di successo. Gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO stanno provocando di proposito il Presidente Putin ad usare armi più letali per accusarlo di ulteriori brutalità. È così che l’Occidente ha giustificato l’aumento del sostegno militare e finanziario all’Ucraina quando le nazioni dell’UE si trovavano in difficoltà finanziarie. Gli Stati Uniti mirano a diffondere la paura tra la popolazione europea sostenendo le ambizioni della Russia di espandere il proprio controllo ad altri Paesi dell’Europa occidentale dopo l’Ucraina. L’altro obiettivo degli Stati Uniti è mettere Putin in imbarazzo sul piano interno e fargli perdere popolarità di fronte ai guerrafondai che vogliono che la Russia vinca a tutti i costi e distrugga l’Ucraina. L’obiettivo finale dell’Occidente è quello di vedere la Russia sprofondare ulteriormente nel pantano ucraino per distruggere la sua economia o cambiare il regime. Gli Stati Uniti vogliono assicurarsi che l’Europa creda che la Russia debba essere fermata in Ucraina prima che espanda il suo controllo sul continente. D’altra parte, la Russia ha bisogno dei finanziamenti europei perché l’Europa possa prosperare e acquistare più gas e altri materiali naturali (litio, nichel, fertilizzanti, legno), ma non per impoverire l’UE di proposito. Che cosa ha ottenuto la Russia contro i vantaggi degli Stati Uniti? In Russia, l’ex ufficiale del KGB e attuale Presidente Putin ha annunciato che “le forze di intelligence ucraine sono dietro gli attacchi terroristici”. Tuttavia, un alto funzionario dell’UE a Bruxelles ha dichiarato: “Putin sa quale servizio di intelligence ha le capacità di compiere attacchi simili e possiede l’intelligence sul campo e la tecnicità per inviare questo tipo di messaggi alla Russia”. Dal 2014, non è successo nulla in Ucraina, soprattutto quando è iniziata la guerra, senza essere stato sanzionato da funzionari statunitensi direttamente coinvolti a Kiev”. Mosca ha accusato i servizi segreti ucraini del sabotaggio e dell’attacco terroristico al ponte. Tuttavia, è improbabile che i servizi segreti occidentali non siano stati coinvolti, almeno la CIA, visto che dal 2014 gli Stati Uniti hanno versato miliardi per “conquistare” i politici e i leader militari di Kiev. Se le parole del funzionario dell’UE sono corrette, Putin sa chi è il vero responsabile, ma ha voluto inviare un messaggio agli Stati Uniti, accettando che l’Ucraina sia il campo di battaglia e incolpando l’Ucraina per i sabotaggi e gli attacchi terroristici. Il Presidente russo si rende conto delle regole di ingaggio e che la guerra faccia a faccia contro gli Stati Uniti e la NATO è distruttiva per la popolazione mondiale. Pertanto, è nell’interesse globale contenere la guerra tra le due superpotenze in un unico teatro. Tuttavia, i colpi tattici e di intelligence fanno parte di questa guerra, perché la vittoria è di chi vince alla fine della battaglia e ha l’ultima parola. Senza dubbio, questi presunti attacchi ucraini stanno alimentando i nazionalisti russi, che chiedono una guerra più violenta e un attacco più duro contro la guerra per procura degli Stati Uniti e della NATO in Ucraina. La guerra sociale e mediatica è altrettanto essenziale per il campo di battaglia. L’Occidente vince sui social media e sui media mainstream finché la Russia non offre una dimostrazione di forza sul campo di battaglia e non risponde con una dimostrazione di potenza. È proprio quello che ha fatto il Presidente Putin negli ultimi giorni contro Kiev e altre città ucraine per risollevare il morale di tutte le correnti anti-USA. La moderazione di Putin sarebbe stata vista come una debolezza in Occidente e al Cremlino e che gli Stati Uniti stanno prevalendo. La risposta russa di bombardare obiettivi selettivi in molte città ucraine ha un obiettivo di deterrenza per fermare i vari servizi segreti guidati dagli Stati Uniti e impedire che la loro guerra invisibile metta in imbarazzo la Russia. Altrimenti, ci sarebbe un prezzo pesante da pagare. Ma la Russia ha registrato diversi vantaggi strategici che l’Occidente sta minando o mettendo da parte. Le conseguenze delle sanzioni occidentali colpiscono gli Stati Uniti e i loro alleati. Il presidente Joe Biden è arrabbiato con l’Arabia Saudita per aver approvato, durante la riunione dell’OPEC+, la riduzione della produzione di petrolio di due milioni di barili per proteggere le entrate petrolifere di 23 nazioni che hanno deciso di ignorare la richiesta degli Stati Uniti. Biden voleva che l’OPEC+ preservasse l’elevata produzione di petrolio per ridurre il prezzo e che molti Paesi non incolpassero gli Stati Uniti per le loro sanzioni alla Russia, uno dei maggiori produttori di energia a livello mondiale. Poiché il suo mid-term si sta chiudendo, Biden sta cercando di registrare una vittoria sostanziale in Ucraina contro la Russia prima delle elezioni del Congresso. Finora l’economia russa sta sopravvivendo, cosa che non si può dire per gli alleati europei degli Stati Uniti. L’Arabia Saudita e la Russia, i giganti produttori di petrolio, hanno assunto una posizione comune all’OPEC+ che va contro gli interessi degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Inoltre, la guerra contro la Russia ha svuotato tutti i magazzini occidentali, che ora lamentano il livello critico delle loro riserve di armi strategiche. L’Occidente sta esaurendo le sue armi e le sue finanze, proponendo decine di miliardi di dollari per continuare a far combattere l’Ucraina, senza tener conto degli alti costi di ricostruzione dopo la guerra. Gli Stati Uniti hanno effettivamente scelto l’Ucraina come campo di battaglia contro la Russia. Ma è anche corretto dire che l’esercito russo sta combattendo sui territori ucraini. Pertanto, Putin può permettersi di perdere i territori ucraini già conquistati quando, nei primi mesi, ha già occupato oltre 100.000 kmq che appartenevano a Kiev e non a Mosca. Di conseguenza, qualsiasi ritiro dell’esercito russo da qualsiasi città, indipendentemente da quanto grande o piccola sia la superficie, non è fondamentalmente una perdita per Putin. Preservare la vita delle truppe russe è più importante per Mosca che tenersi i territori ucraini e morire per loro. La Russia non può vincere tutte le sue battaglie contro le 30 nazioni della NATO. Ma il suo ritiro da diverse città non conferma la vittoria dell’Occidente nella guerra in corso. Il Presidente russo sta preparando un nuovo esercito di centinaia di migliaia di uomini che si tufferanno nella battaglia di questo inverno, che si prevede sarà duro per tutti in Europa. Putin ha nominato un nuovo comandante militare russo – il settimo dall’inizio della guerra russa, lo scorso febbraio – per guidare l’imminente battaglia invernale per porre fine ai guadagni ucraini nell’est e nel sud dei territori ucraini ed esaurire le risorse dell’Occidente. Ciò indica che si vedranno più legami di truppe e si prevedono più colpi dei servizi di intelligence da entrambe le parti. Per molto tempo la CIA non ha agito così apertamente contro la Russia e gli Stati Uniti non si sono impegnati in una guerra di questa portata contro una superpotenza determinata a vincere a tutti i costi. Tuttavia, il territorio ucraino è il teatro delle operazioni militari e i danni collaterali (economici) riguardano questa volta l’Europa, il partner naturale degli Stati Uniti nelle guerre degli ultimi decenni. Washington può sopportare lunghi anni di questa guerra di logoramento. Mosca ha la pazienza di sostenere una lunga battaglia con la volontà di vincere ad ogni costo? Sembra di sì, vista la determinazione di Putin ad accaparrarsi altri territori ucraini e a distruggere altre infrastrutture del Paese. Indubbiamente i belligeranti si stanno preparando per un prossimo inverno caldo ma piuttosto freddo. La storia osserva lo sconvolgimento della Pax Americana che si sta verificando nei tempi moderni. Russia, Cina, Iran, India, Pakistan e altri Stati sono pronti per un nuovo ordine mondiale. Questo si sta costruendo in Asia con una solida industria, uno scambio commerciale in valuta locale, grandi riserve di cibo e un futuro prospero per coloro che rappresentano quasi la metà della popolazione mondiale. L’Occidente, che rappresenta solo l’11% della popolazione mondiale, fatica a trovare l’energia sufficiente per riempire le stazioni di servizio e pensa al crollo dell’industria e delle riserve di gas nel 2023. Subscribe Log in

