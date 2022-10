Wird China den Unilateralismus der USA herausfordern und über seine “Große Mauer” hinaus expandieren?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Die Kommunistische Partei Chinas hat ihren einwöchigen 20. Parteitag begonnen, um die Amtszeit von Präsident Xi Jinping nach einer Verfassungsänderung für eine dritte Amtszeit (bis 2027) zu bekräftigen. Der Kongress wird die Innen- und Außenpolitik des Landes für die kommenden Jahre festlegen. Der Kongress findet zu einer Zeit statt, in der in der Ukraine ein erbitterter Krieg geführt wird, der die globale Hegemonie der USA in Frage stellt, ohne sie durch die Vorherrschaft eines anderen Landes (Russland oder China) ersetzen zu wollen. Die Konferenz findet auch vor dem Hintergrund der Provokationen der USA statt, die China auf Taiwan durch den Besuch der US-Kongresspräsidentin Nancy Pelosi und den Verkauf von Waffen im Wert von 1,1 Milliarden Dollar an die “selbstverwaltete” chinesische Insel verärgert haben. Die USA messen mit zweierlei Maß, indem sie Taiwan bewaffnen und seine Regierung ermutigen, Peking herauszufordern, während sie China als einen Staat anerkennen, zu dem auch Taiwan gehört. Dies bestätigte Präsident Xi in seiner Eröffnungsrede, in der er die USA in scharfem Ton warnte, er werde “alle notwendigen Maßnahmen gegen die Einmischung äußerer Kräfte ergreifen” und sich dagegen wehren, “die Taiwanfrage zu einer internationalen Angelegenheit zu machen”. Die Feindseligkeit der USA gegenüber Peking hat sich jedoch verstärkt, um China von Russland wegzudrängen, weshalb Peking zögert, Moskau in seinem Krieg gegen die NATO-Länder zu unterstützen. Präsident Xi ist bestrebt, westliche Wirtschaftssanktionen zu vermeiden, bleibt aber dennoch ein enger Partner von Präsident Wladimir Putin. Kann Peking der westlichen Aggression noch standhalten, wie es das seit Jahrzehnten getan hat?

Chinas Politik der inneren Reformen und der Öffnung gegenüber der Außenwelt begann im Dezember 1978, als Präsident Deng Xiaoping die “Politik der offenen Tür” für ausländische Unternehmen und Investoren ankündigte. Dies war der erste Schritt seit der Ära der Kuomintang, der einzigen Partei, die China von 1927 bis 1949 regierte, in einer Politik zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Überwindung der Armut. Seitdem stieg China vom 32. auf den 13. Platz in der Welt, was das Exportvolumen angeht, bis 2010, als China einen Anteil von 10,4 % am Weltmarkt hatte und die USA als größte Handelsnation der Welt mit Importen und Exporten von mehr als 4,16 Billionen Dollar pro Jahr im Jahr 2010 und 5,3 Billionen Dollar im Jahr 2019 überholte.

China nutzt seinen Reichtum auch im eigenen Land, um die Lebensqualität seiner Bürger zu verbessern.

Es hat 224 Milliarden Dollar ausgegeben und Millionen von Familien in ein entwickeltes landwirtschaftliches, bildungspolitisches und wirtschafliches Umfeld gebracht, um 770 Millionen Menschen aus der extremen Armut zu befreien und bis 2020 zu verkünden, dass es die Armut vollständig ausgerottet hat. Dies ist einer der Hauptgründe, warum China angesichts des Fortschritts und des rasanten wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und industriellen Aufstiegs des Landes in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der führenden Politiker der Welt gerückt ist. Gleichzeitig leidet Europa unter dem Niedergang der europäischen Industrie, der vor allem auf die Energieknappheit zurückzuführen ist. Europa befindet sich in einer Phase des Umbruchs, da es an billiger russischer Energie aus den fünf Pipelines fehlt, die infolge des Ukraine-Kriegs und dr westlichen Sanktionen gegen Russland nur noch 41 % des Energiebedarfs der EU decken.Folglich sehen sich die westlichen Länder mit einem chinesischen Superstaat konfrontiert, der über gewachsene und modernisierte Atomwaffen, fortschrittliche Waffen, das Satellitennavigationssystem “Beidou” (ein Konkurrent des US-amerikanischen GBS) und eine bedeutende aufstrebende Wirtschaft verfügt. China verfügt über ein eigenes

