Il “tribunale penale speciale” contro la Russia si ritorce contro l’Europa e l’Occidente

Scritto da – Elijah J. Magnier:

I Paesi europei e gli Stati Uniti hanno lanciato una massiccia campagna mediatica che intende “chiamare la Russia a rispondere davanti a un tribunale speciale per i crimini di guerra” che Mosca è stata accusata di aver commesso in diverse città dall’inizio della guerra ucraina. Questa campagna non mira solo a ritenere la Russia responsabile, ma anche a trovare un pretesto legale che l’Occidente possa utilizzare per disporre delle centinaia di miliardi di fondi russi trattenuti da diversi Paesi e società private. Tuttavia, una simile mossa è complicata perché inviterà la Russia a ricambiare trovando un’altra formula legale interna simile – dal momento che le istituzioni occidentali sono sotto il controllo dell’Occidente – per sequestrare e disporre di ciò che le società occidentali possiedono in Russia. I beni e le imprese occidentali sembrano in qualche modo più consistenti di quelli che i russi possiedono nei Paesi occidentali. Inoltre, una misura legale occidentale – se attuata – aprirà la porta alla responsabilità di tutti i Paesi occidentali che negli anni passati hanno compiuto azioni di guerra simili a “crimini di guerra contro l’umanità” in Palestina, Iran, Iraq, Siria, Afghanistan, Libia, Yemen, Serbia e altri Paesi.

Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, che portava la bandiera della guerra contro la Russia, ha annunciato che le perdite dell’Ucraina ammontano a 100.000 soldati morti e 600 miliardi di dollari in infrastrutture. Allo stesso tempo, il presidente Volodymyr Zelensky ha stimato i danni alle infrastrutture ucraine in mille miliardi di dollari. Secondo Von der Leyen, la Russia “deve pagare… per questo proponiamo di istituire un tribunale specializzato”.

Il vicepresidente della Commissione europea e Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha anche annunciato che “l’Europa sostiene la creazione di un tribunale speciale per esaminare i mezzi legali per ritenere la Russia responsabile”. Ha inoltre affermato che “i fondi russi trattenuti nelle banche occidentali dovrebbero essere utilizzati per la ricostruzione dell’Ucraina” e che “l’Europa ha bisogno di un nuovo sistema di sicurezza”.

Secondo Von der Leyen, l’ammontare dei fondi russi trattenuti dalla Banca Centrale è di circa 300 miliardi di dollari, mentre il denaro trattenuto dai russi ricchi è di circa 19 miliardi di dollari. Una parte consistente di questa ricchezza è stata congelata negli Stati Uniti, in Francia, Belgio, Italia, Germania e Regno Unito. Fonti russe della Douma affermano che il volume dei fondi, dei debiti e dei beni delle aziende in Russia è di circa 400-500 miliardi di dollari, quindi il principio del baratto è molto possibile.

Se emerge un'accusa ufficiale che criminalizza la Russia, i Paesi occidentali ritengono di avere il diritto di utilizzare i fondi russi per compensare le perdite derivanti dall'operato dello Stato russo. Naturalmente, se tale procedura verrà intrapresa, Paesi come la Jugoslavia e l'Iraq, per citarne solo alcuni, avranno il diritto di chiedere un risarcimento ai membri della NATO e a tutti quei Paesi che hanno preso parte all'attacco del 1999 e all'occupazione del 2003, che hanno contribuito alla distruzione di quella società e delle sue infrastrutture. L'attacco del 1999 alla Jugoslavia ha violato il diritto internazionale in quanto non autorizzato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e in violazione dello stesso articolo 5 della difesa collettiva della NATO che protegge ogni Stato membro e usa la forza letale quando un membro viene attaccato. Inoltre, c’erano prove sufficienti per incriminare la NATO per i suoi attacchi, che hanno causato la morte di almeno 2500 civili e distrutto ponti, ferrovie, nove impianti di produzione di energia elettrica, raffinerie di petrolio, impianti industriali e ospedali. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno sancito la guerra illegale contro l’Iraq senza l’approvazione dell’ONU o della Carta del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Lo stesso Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan l’ha condannata. Allo stesso modo, l’Iraq ha diritto a centinaia di miliardi di dollari di risarcimento per le centinaia di migliaia di iracheni uccisi e per la distruzione delle sue infrastrutture da parte dell’Occidente. A distanza di anni dalla fine della guerra in Iraq, molti iracheni soffrono ancora dei danni derivanti dall’uso illegale di uranio impoverito da parte degli Stati Uniti contro singoli individui e in più di 300 siti. Le perdite umane causate dalle guerre degli Stati Uniti e della NATO in Afghanistan, Siria e Libano saranno messe sullo stesso tavolo della guerra russa in Ucraina. Nonostante il “principio” secondo cui l’Occidente ha diritto a ciò che gli altri non hanno, lo scambio aperto di informazioni e i media internazionali non potranno ignorare i danni devastanti causati dalle guerre occidentali del passato. Pertanto, l’insistenza occidentale sul “Tribunale speciale” contro la Russia è a doppio taglio. Colpirà gli avversari dell’Occidente dove vogliono. Tuttavia, colpirà anche gli Stati Uniti e i membri della NATO, che potrebbero non essere in grado di evitare i loro doppi standard senza perdite collaterali da parte di tutti quei Paesi che sono stati vittime delle guerre occidentali negli ultimi decenni. L’Europa potrebbe anche dover considerare gli esiti catastrofici per le aziende private europee in Russia, che saranno senza dubbio colpite in modo significativo dal punto di vista finanziario. Ciò aumenterà il peso economico sul vecchio continente, che sta già crollando sotto la pressione dell’inflazione e dei conseguenti disordini della popolazione. Pertanto, l’opzione occidentale di un’escalation con la Russia avrà una conseguenza opposta, del tutto indipendente dagli sviluppi militari sul campo di battaglia. Sembra che l’Ucraina non sia in una posizione solida per continuare a combattere a lungo dopo la morte di 100.000 ufficiali – secondo Von der Leyen – e almeno tre volte più feriti che sono stati rimossi dal campo di battaglia. I leader europei devono valutare attentamente quanto a lungo possono sostenere la guerra in Ucraina e capire che essa arricchisce gli Stati Uniti ma impoverisce il vecchio continente. Il malcontento della popolazione europea è cresciuto soprattutto a causa dell’aumento dell’inflazione. Inoltre, le armi scarseggiano in Ucraina, mettendo a rischio la sicurezza delle nazioni europee. Inoltre, l’incontro franco-statunitense tra i presidenti Emmanuel Macron e Joe Biden ha confermato le loro inevitabili divergenze sulle conseguenze economiche della guerra degli Stati Uniti contro la Russia in Ucraina. La Francia è insoddisfattadella politica statunitense e della crescente dipendenza dell’UE dall’economia e dalla stabilità della sicurezzadi Washington. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha respinto le condizioni del presidente Biden di “fermare la guerra per iniziare i negoziati”, perché l’operazione militare russa continuerà “finché non saranno raggiunti i suoi obiettivi”. La Russia conta sui suoi progressi sul campo di battaglia e sul “generale della neve” che ha bussato alle porte dell’Ucraina, che – nonostante la fornitura da parte dell’Europa di 500 enormi generatori elettrici – langue al buio per lunghi periodi. La Russia sta prendendo di mira e distruggendo le infrastrutture ucraine, rendendo la ricostruzione dell’Ucraina molto costosa per l’Occidente. L’Europa non guadagnerà inasprendo la situazione con la Russia e confiscando il suo denaro: gli Stati Uniti ci hanno provato con i 20 miliardi di dollari di fondi congelati del Venezuela: ne hanno dato una grande quantità all’alleato statunitense Juan Guaido, che ora è dimenticato. Il governo venezuelano chiederà la restituzione di tutto il denaro, compreso quello di cui gli Stati Uniti si sono disfatti. La Russia ha il suo modo di colpire le aziende occidentali e di paralizzare l’economia europea. Gli Stati Uniti si accontenteranno dei loro guadagni in questa guerra e l’Europa accetterà le sue perdite e si allontanerà dall’Ucraina per ricostruire nuovamente la sua economia? Qualsiasi escalation per affrontare la Russia si ritorcerà contro il vecchio continente, come nel caso delle sanzioni imposte all’inizio della guerra. Queste hanno privato l’Europa del gas russo a basso costo, sostituendolo con quello statunitense, a un prezzo quattro volte superiore. È la politica, non la legge, che sta scatenando l’Occidente a saltare sui beni della Russia, e non si capisce che la Russia non esiterà a reagire in modo simile. Altri Stati potrebbero abusare del loro potere e confiscare le risorse delle nazioni occidentali o di altre nazioni a causa di questa dimostrazione di debolezza dell’Europa derivante dal cieco sostegno alla politica statunitense. Inoltre, in questo clima, molti investitori esiteranno ad avventurarsi in qualsiasi Paese per paura di vedere confiscati i propri beni e, di conseguenza, di creare una perturbazione nel mercato del commercio internazionale. È una guerra spietata a favore di chi riesce a resistere il più a lungo possibile. Gli Stati Uniti e la Russia possono resistere a lungo, per molti anni ancora: ma la durata di questo periodo è insostenibile per Ucraina e per tutte le nazioni europee.

