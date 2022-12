El “tribunal penal especial” contra Rusia rebotará contra Europa y Occidente

Subscribe to get access

Si surge una acusación oficial que criminalice a Rusia, los países occidentales creen tener derecho a utilizar fondos rusos para compensar las pérdidas derivadas de la actuación del Estado ruso. Por supuesto, si se lleva a cabo un procedimiento de este tipo, países como Yugoslavia e Irak, por nombrar sólo algunos, tendrán derecho a exigir una compensación a los miembros de la nación de la OTAN y a todos aquellos países que participaron en el ataque de 1999 y en la ocupación de 2003 que contribuyeron a la destrucción de esa sociedad y de su infraestructura.

El ataque de 1999 a Yugoslavia infringió el derecho internacional, ya que no fue autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU y violó la misma defensa colectiva de la OTAN y el artículo 5 que protege a cada estado miembro y utiliza la fuerza letal cuando un miembro es atacado. Además, había suficientes pruebas para incriminar a la OTAN por sus ataques, que se cobraron la vida de al menos 2.500 civiles, y destruyeron puentes, ferrocarriles, nueve instalaciones de generación de energía, refinerías de petróleo, plantas industriales y hospitales.

Estados Unidos y sus aliados sancionaron la guerra ilegal contra Irak sin la aprobación de la ONU ni de la Carta del Consejo de Seguridad de la ONU. El mismo Secretario General de la ONU, Kofi Annan, la condenó. Por la misma razón, Irak tiene derecho a cientos de miles de millones de dólares en indemnizaciones debido a los cientos de miles de iraquíes asesinados y a la destrucción de su infraestructura por parte de Occidente. Años después del final de la guerra iraquí, muchos iraquíes siguen sufriendo los daños derivados del uso de uranio empobrecido ilegalmente por parte de Estados Unidos contra personas y en más de 300 lugares.

Las pérdidas humanas causadas por las guerras de EE.UU. y la OTAN en Afganistán, Siria y Líbano se adelantarán para ser colocadas en la misma mesa que la guerra rusa contra Ucrania. A pesar del “principio” de que Occidente tiene derecho a lo que otros no tienen, el intercambio abierto de información y los medios de comunicación internacionales no podrán ignorar los daños devastadores causados por las pasadas guerras occidentales. Por lo tanto, la insistencia de Occidente en el “Tribunal Especial” contra Rusia es de doble filo. Golpeará a los adversarios de Occidente donde quieran. Sin embargo, también golpeará a los Estados Unidos y a los miembros de la OTAN, que no podrán evitar su propio doble rasero sin las pérdidas colaterales de todos aquellos países que han sido víctimas de las guerras occidentales durante las últimas décadas.

Europa también debe tener en cuenta los resultados catastróficos para las empresas privadas europeas en Rusia, que sin duda se verán notablemente afectadas desde el punto de vista financiero. Esto aumentará la carga económica del viejo continente, que ya se está desmoronando bajo la presión de la inflación y el consiguiente malestar de la población.

Por lo tanto, la opción occidental de montar una escalada con Rusia tendrá una consecuencia inversa que es totalmente independiente de la evolución militar en el campo de batalla. Parece que Ucrania puede no estar en una posición sólida para seguir luchando durante mucho tiempo tras la muerte de 100.000 oficiales -según Von der Leyen- y al menos tres veces más heridos que han sido retirados del campo de batalla. Los líderes europeos deben considerar cuidadosamente cuánto tiempo pueden sostener la guerra en Ucrania y comprender que ésta enriquece a Estados Unidos pero empobrece al viejo continente.

El descontento de la población europea ha crecido principalmente por el aumento de la inflación. Además, las armas escasean en Ucrania, lo que pone en peligro la seguridad de las naciones europeas. Además, la reunión franco-estadounidense entre los presidentes Emmanuel Macron y Joe Biden confirmó sus inevitables diferencias en cuanto a las consecuencias económicas de la guerra de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania. Francia está descontenta con la política estadounidense y la creciente dependencia de la UE de la economía y la estabilidad de seguridad de Washington.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha rechazado los términos del presidente Biden de “parar la guerra para empezar las negociaciones” porque la operación militar rusa continuará “hasta que se cumplan sus objetivos”. Rusia cuenta con sus avances en el campo de batalla y con el “general de la nieve” que ha llamado a las puertas de Ucrania, que -a pesar de que Europa ha suministrado 500 generadores eléctricos masivos- languidece en la oscuridad durante largos períodos. Rusia está atacando y destruyendo la infraestructura de Ucrania, lo que hace que la reconstrucción de Ucrania sea muy costosa para Occidente.

Europa no ganará escalando la situación con Rusia y confiscando su dinero: EE.UU. lo intentó con los 20.000 millones de dólares de Venezuela en fondos congelados: le dio grandes sumas al aliado de EE.UU., Juan Guaido, que ahora está olvidado. El gobierno de Venezuela pedirá la devolución de todo el dinero, incluyendo lo que EEUU ha dispuesto. Rusia tiene su propia manera de golpear a las empresas occidentales y paralizar la economía europea.

¿Se contentará EE.UU. con sus ganancias en esta guerra, y aceptará Europa sus pérdidas y se apartará de Ucrania para reconstruir su economía una vez más? Cualquier escalada para enfrentarse a Rusia se volverá contra el viejo continente, como ocurrió con las sanciones impuestas al principio de la guerra. Éstas privaron a Europa del gas ruso barato y lo sustituyeron por gas estadounidense, a un precio cuatro veces superior.

Es la política, y no la ley, lo que está provocando que Occidente se abalance sobre los activos de Rusia, y no se entiende que Rusia no dude en reaccionar de forma similar. Otros Estados podrían hacer un mal uso de su poder y confiscar los recursos de Occidente o de otras naciones debido a esta demostración de la debilidad de Europa resultante del apoyo ciego a la política estadounidense. Además, en este clima, muchos inversores dudarán en aventurarse en cualquier país por temor a ver confiscados sus activos y, en consecuencia, crear una perturbación en el mercado comercial internacional.

Se trata de una guerra despiadada a favor de los que pueden resistir el mayor tiempo posible. Estados Unidos y Rusia pueden resistir durante mucho tiempo, durante muchos años: pero la duración de este período es insostenible para Ucrania y, de hecho, para todas las naciones europeas.