La Russia non ha avuto successo con i curdi, ma non è imminente un attacco turco nel nord-est della Siria.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

La Russia si sta muovendo in modo aggressivo con la sua mediazione tra Damasco, i curdi delle SDF e la Turchia per impedire ad Ankara di effettuare una grande operazione militare nel nord della Siria e convincerla a ridurre l’escalation. Tuttavia, tutti gli sforzi non hanno ancora raggiunto un livello di compromesso sufficiente, nonostante gli Stati Uniti abbiano annunciato di essere contrari a qualsiasi attacco turco. La posizione degli Stati Uniti è stata, infatti, una dichiarazione timida che ha irritato i loro alleati curdi e non ha certamente convinto il presidente Recep Tayyip Erdogan, che sta giocando abilmente le sue carte in molteplici direzioni interne ed esterne e non è ancora del tutto pronto per l’operazione di terra.

Il Presidente Erdogan sta investendo le sue manovre politiche per capitalizzare le elezioni presidenziali del prossimo giugno 2023, quando il tasso di inflazione ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 24 anni, pari all’84,4% (in calo rispetto all’85,5% del mese scorso). La popolazione turca è fortemente scontenta dell’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e del deterioramento delle condizioni di vita.

Inoltre, al Presidente Erdogan non piacerà inevitabilmente vedere molti soldati turchi tornare a casa in sacchi per cadaveri prima delle elezioni presidenziali. Infatti, qualsiasi operazione militare – per quanto di successo – causerà inevitabilmente delle perdite nel proprio esercito. Di conseguenza, i guadagni geografici non gli sono molto utili nella sua imminente battaglia elettorale. Inoltre, le perdite umane turche potrebbero in qualche modo indebolire le sue possibilità di vittoria contro gli avversari quando dall’interno della Turchia si levano voci sulla necessità di ridurre l’escalation con l’Iraq e la Siria. Molti politici turchi incoraggiano la possibilità che Erdogan si incontri con il presidente Bashar Al-Assad per porre fine alle guerre ai confini turchi e far tornare gli sfollati siriani (4 milioni in Turchia) nel loro Paese per ridurre il peso economico.

Sulla scena internazionale, Ankara svolge un ruolo strategico unico tra l’Ucraina e la Russia, in quanto è l’anello di congiunzione per ospitare i tentativi (finora falliti) di ridurre l’escalation, consentire l’esportazione del grano ucraino nel mondo ed eliminare le tensioni nel Mar Nero. La Turchia ha anche un ruolo nell’apertura economica russa e iraniana al mondo, nonostante le sanzioni occidentali sui due Paesi, con Ankara che non è stata toccata dalle sanzioni occidentali.

Ankara impedisce anche il flusso di grandi quantità di migranti dal Medio Oriente verso l’Europa. Inoltre, in virtù della sua appartenenza all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), ha l’ultima parola nell’accettare nuovi membri se tutti gli altri Paesi sono d’accordo. Pertanto, l’America non vuole irritare la Turchia e si aspetta che essa aiuti la Finlandia e la Svezia ad aderire alla NATO. Inoltre, l’America spera che il Presidente Erdogan non usi il bastone militare contro gli alleati curdo-statunitensi nel nord della Siria o almeno che si astenga dall’usare una forza militare sproporzionata.

Washington ha annunciato di essere contraria a qualsiasi operazione militare globale della Turchia all’interno del territorio siriano e di non essere d’accordo con la richiesta di Ankara di creare una zona cuscinetto di 32 chilometri di profondità lungo il confine siriano a spese degli Stati Uniti e dei suoi alleati della NATO. Tuttavia, come misura preventiva, le forze di occupazione statunitensi dispiegate nel nord-est della Siria hanno ridotto da 15 a 4 i pattugliamenti congiunti di routine con le milizie curde per evitare potenziali danni collaterali da parte degli attacchi turchi.

Finora, Washington ha chiuso un occhio su oltre 400 (quattrocento) attacchi turchi contro obiettivi delle milizie curde dall'inizio dell'operazione militare "Claw-Sword", il 20 novembre scorso. Di conseguenza, ha alimentato la rabbia dei suoi alleati curdi, che si risentono del fatto che Washington li abbia abbandonati o non stia facendo abbastanza per fermare la continua minaccia turca e i bombardamenti quotidiani. Dopo tutto, la Turchia sta combattendo contro il ramo siriano delle Unità di protezione del popolo curdo, note in Siria come SDF, che è ancora nella lista dei terroristi USA-UE-Turchia. Gli attacchi dei droni turchi non prendono di mira solo postazioni militari curde statiche, ma anche singoli leader curdi, nonché risorse petrolifere e di gas e raffinazione, considerate risorse enormi che generano milioni di dollari al mese per i curdi siriani. Il ministro siriano del petrolio e delle risorse minerarie, Bassam Tohme, ha confermato che: “gli attacchi aerei turchi hanno causato gravi danni agli impianti petroliferi, bloccato la produzione di gas nazionale, paralizzato le centrali elettriche di Hasakah, colpito le reti elettriche e causato un significativo inquinamento ambientale”. Ha sottolineato che “le perdite petrolifere della Siria ammontano finora a 91,5 miliardi di dollari”. Prima del 2011, Royal Dutch Shell, la francese TOTAL, l’indiana Oil and Natural Gas Corp, la China National Petroleum, la russa Gulfsands Petroleum e la canadese Suncor lavoravano in Siria, nel nord-est dove si trovano i principali giacimenti di petrolio e gas. La Canadian Energy, la britannica Petrofac, la russa Gulfsands Petroleum e la Tatneft oil and engineering hanno estratto circa 353.000 barili al giorno (200.000 solo ad al-Hasaka e Deir-Ezzour) prima del 2011. Oggi la Siria produce 89.000 barili e l’Iran copre regolarmente il fabbisogno energetico interno. Molte compagnie petrolifere straniere si sono ritirate all’inizio della guerra in seguito alle sanzioni occidentali sulla Siria. Quelle che non hanno sospeso il contratto con la compagnia petrolifera nazionale siriana hanno accusato le forze curde di rubare il petrolio e di venderne una parte a Damasco e al Kurdistan iracheno per esportarlo in Turchia o in Israele. Un’altra quota del petrolio viene estratta dalla Delta Crescent energy statunitense (approvata dal Pentagono) e prelevata dagli Stati Uniti per le proprie forze dispiegate in Siria e Iraq. I proventi del petrolio e del gas sono una delle ragioni principali per cui la leadership delle milizie curde rifiuta di consentire il ritorno del controllo dell’amministrazione siriana nelle province settentrionali. Ma la Russia non rinuncia a mantenere la linea negoziale tra Qamishli e Damasco. Il comandante delle forze russe in Siria, il colonnello generale Alexander Chayko, è arrivato lunedì mattina all’aeroporto di Qamishli e ha avuto colloqui con le forze curde SDF (PKK), Mazloum Abdi. Chayko intende dare seguito ai negoziati iniziati dalla Russia anni fa e intensificati nelle ultime due settimane, quando le truppe turche hanno iniziato a martellare le posizioni delle milizie curde in Siria. Il colonnello generale Chayko non è riuscito a convincere Abdi a raggiungere un terreno comune e a ritirarsi a 32 chilometri dal confine turco-siriano per consentire all’esercito regolare siriano di schierarsi nelle aree designate, come concordato a Sochi nel 2019. In base all’accordo di Sochi, i russo-turchi avrebbero condotto pattugliamenti regolari per garantire che nessuna milizia curda fosse dispiegata nell’area. Ma Mazloum Abdi vuole che l’esercito siriano limiti il suo ruolo di guardia di frontiera senza alcun potere sull’amministrazione delle province e sulle entrate energetiche e alimentari. La Turchia ha annunciato di non accettare la presenza simbolica delle forze di Damasco e che le milizie curde devono lasciare immediatamente l’area approvata (32 km). Damasco sa che è improbabile che le SDF consegnino Manbij, Tal Rifaat e Ayn al-Arab, nella campagna settentrionale di Aleppo, al governo siriano o alle forze turche senza combattere, anche se ciò comporta la sconfitta delle truppe e il controllo della Turchia. Questo è esattamente ciò che i curdi hanno fatto nel cantone di Afrin nel 2019, quando hanno rifiutato di consegnare la provincia a Damasco e hanno preferito evacuarla quando le forze turche e i loro alleati siriani l’hanno sopraffatta. Secondo le ultime informazioni provenienti dal nord della Siria, Ankara non ha chiesto ai suoi alleati siriani delle forze di “Hay’at Tahrir al-Sham” – esperti in guerre e che hanno sostenuto l’avanzata turca nel nord-ovest della Siria nel 2019 – di prepararsi per l’operazione di terra. Si tratta di un’indicazione tangibile del fatto che la tempistica dell’operazione di terra non è ancora imminente come pubblicizzato da Ankara e che la Turchia sta ancora valutando le sue opzioni senza interrompere i suoi bersagli aerei con i suoi droni avanzati. I droni turchi stanno infliggendo gravi danni alle milizie curde, come hanno fatto in Libia, Ucraina, Azerbaigian e anche in Siria nella battaglia di Idlib e dintorni due anni fa contro l’esercito siriano e i suoi alleati. Non c’è dubbio che il presidente Erdogan abbia usato in modo eccellente le sue carte vincenti all’estero e abbia sfruttato tutte le possibilità a suo vantaggio finora. Il presidente turco sa che molti potenti Paesi regionali e internazionali hanno bisogno del suo ruolo geopolitico, persino le superpotenze in guerra per l’Ucraina, Stati Uniti e Russia. Tutti i principali attori coinvolti vorrebbero vedere Ankara tenere il bastone dal centro. Di conseguenza, abbandonare questo equilibrio e impegnarsi in una guerra nella Siria orientale priverà Erdogan di una posizione privilegiata. Il presidente turco è riuscito a spingere il suo ruolo al limite e sta facendo leva sui nervi dei curdi. Tuttavia, la rinuncia alla possibilità di un’invasione turca non dovrebbe raccogliere i risultati sperati dalle milizie curde siriane, che mantengono la loro ostilità nei confronti della Turchia e non intendono cedere a Damasco il controllo delle province nordorientali. La flessibilità delle milizie curde potrà essere ottenuta solo quando gli Stati Uniti ritireranno le loro forze di occupazione dalla Siria, una decisione che non sembra avere basi solide prevedibili finché il presidente Joe Biden sarà al potere. Tutti gli attori sono consapevoli della realtà della posizione di ciascuna parte in causa. La Turchia potrebbe benissimo accontentarsi dei risultati ottenuti finora e rinunciare a occupare altri territori siriani.

