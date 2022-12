Rusia no tuvo éxito con los kurdos, pero no hay un ataque turco inminente en el noreste de Siria

Subscribe to get access

Hasta ahora, Washington ha hecho la vista gorda ante los más de 400 (cuatrocientos) ataques turcos contra objetivos de las milicias kurdas desde el inicio de su operación militar “Garra-Espada”, el 20 del pasado mes de noviembre. En consecuencia, ha alimentado la ira de sus aliados kurdos, que resienten el hecho de que Washington les haya abandonado o no haga lo suficiente para detener la continua amenaza turca y los bombardeos diarios. Al fin y al cabo, Turquía está luchando contra la rama siria de las Unidades de Protección Popular kurdas, conocidas en Siria como SDF, que sigue figurando en la lista de terroristas de Estados Unidos y la UE.

Los ataques turcos con aviones no tripulados no tienen como objetivo únicamente las posiciones militares kurdas estáticas, sino también los líderes kurdos a título individual, así como los recursos de petróleo y gas y su refinado, considerados como enormes recursos que generan millones de dólares al mes para los kurdos sirios.

El ministro sirio de Petróleo y Recursos Minerales, Bassam Tohme, confirmó: “los ataques aéreos turcos causaron graves daños en las instalaciones petrolíferas, detuvieron la producción de gas doméstico, paralizaron las centrales eléctricas de Hasakah, afectaron a las redes eléctricas y provocaron una importante contaminación medioambiental”. Subrayó que “las pérdidas petroleras de Siria ascienden hasta ahora a 91.500 millones de dólares”.

Antes de 2011, Royal Dutch Shell, la francesa TOTAL, India Oil and Natural Gas Corp, China National Petroleum, Russian Gulfsands Petroleum y Canada Suncor trabajaban en Siria, en el noreste, donde se encuentran los principales yacimientos de petróleo y gas. Canadian Energy, la británica Petrofac, la rusa Gulfsands Petroleum y Tatneft extrajeron unos 353.000 barriles diarios (200.000 sólo en al-Hasaka y Deir-Ezzour) antes de 2011. En la actualidad, Siria produce 89.000 barriles, e Irán suministra regularmente el déficit de su necesidad interna de energía.

Muchas compañías petroleras extranjeras se retiraron al principio de la guerra tras las sanciones occidentales a Siria. Las que no suspendieron su contrato con la compañía petrolera nacional siria acusaron a las fuerzas kurdas de robar el petróleo y vender una parte a Damasco y al Kurdistán iraquí para exportarlo a Turquía o Israel. Otra parte del petróleo la extrae la empresa estadounidense Delta Crescent (aprobada por el Pentágono) y se la queda Estados Unidos para sus fuerzas desplegadas en Siria e Irak. Los ingresos del petróleo y el gas son una de las principales razones por las que los dirigentes de las milicias kurdas se niegan a a permitir el regreso del control de la administración siria a las provincias del norte. Pero Rusia no renuncia a mantener la línea de negociación entre Qamishli y Damasco.

El comandante de las fuerzas rusas en Siria, el coronel general Alexander Chayko, llegó el lunes por la mañana al aeropuerto de Qamishli y mantuvo conversaciones con las fuerzas kurdas del SDF (PKK), Mazloum Abdi. Chayko pretende dar continuidad a las negociaciones que Rusia inició hace años y que se intensificaron en las dos últimas semanas, cuando las tropas turcas comenzaron a martillear las posiciones de las milicias kurdas en Siria.

El coronel general Chayko no logró convencer a Abdi de llegar a un punto común y retirarse 32 kilómetros (20 millas) de las fronteras turco-sirias para permitir que el ejército regular sirio se despliegue en las zonas designadas, como se acordó en Sochi en 2019. Según el acuerdo de Sochi, los rusos-turcos realizarían patrullas periódicas para asegurarse de que ninguna milicia kurda se despliega en la zona.

Pero Mazloum Abdi quiere que el ejército sirio limite su papel de guardia de fronteras sin poder sobre la administración de las provincias y los ingresos energéticos y alimentarios. Turquía anunció que no estaba de acuerdo con la presencia simbólica de las fuerzas de Damasco y que las milicias kurdas debían abandonar inmediatamente la zona aprobada (32 km). Damasco entiende que es improbable que las Fuerzas de Autodefensa entreguen Manbij, Tal Rifaat y Ayn al-Arab, en la zona norte de Alepo, al gobierno sirio o a las fuerzas turcas sin luchar, incluso si esto conduce a la derrota de las tropas y al control de Turquía. Esto es precisamente lo que hicieron los kurdos en el cantón de Afrin en 2019, cuando se negaron a entregar la provincia a Damasco y prefirieron evacuarla cuando las fuerzas turcas y sus aliados sirios se impusieron.

Según las últimas informaciones procedentes del norte de Siria, Ankara no pidió a sus aliados sirios de las fuerzas de “Hay’at Tahrir al-Sham” -con experiencia en guerras y que apoyaron el avance turco en el noroeste de Siria en 2019- que se prepararan para la operación terrestre. Esto es un indicio tangible de que el momento de la operación terrestre todavía no es inminente como Ankara está anunciando y que Turquía todavía está considerando sus opciones sin detener sus ataques aéreos con sus drones avanzados. Los drones turcos están infligiendo graves daños a las milicias kurdas como lo hicieron en Libia, Ucrania, Azerbaiyán e incluso en Siria en la batalla de Idlib y sus alrededores hace dos años contra el ejército sirio y sus aliados.

No cabe duda de que el presidente Erdogan se ha destacado en el uso de sus cartas ganadoras en el extranjero y ha explotado todas las posibilidades en su beneficio hasta ahora. El presidente turco sabe que muchos poderosos países regionales e internacionales necesitan su papel geopolítico, incluso las superpotencias que se enfrentan en Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Todos los principales actores implicados desearían que Ankara sostuviera la vara desde el centro. Por lo tanto, abandonar este equilibrio e involucrarse en una guerra en el este de Siria privará a Erdogan de una posición privilegiada.

El presidente turco ha conseguido llevar su papel al límite y está jugando con los nervios de los kurdos. Sin embargo, no se espera que la renuncia a la posibilidad de una invasión turca obtenga el resultado deseado por parte de las milicias kurdas sirias, que mantienen su hostilidad hacia Turquía y no cederán a Damasco el control de las provincias del noreste. La flexibilidad de la milicia kurda sólo podrá obtenerse cuando Estados Unidos retire sus fuerzas de ocupación de Siria, una decisión que no parece tener un fundamento sólido previsible mientras el presidente Joe Biden esté en el poder. Todos los actores son conscientes de la realidad de la posición de cada parte implicada. Es muy posible que Turquía se conforme con los resultados obtenidos hasta ahora y renuncie a ocupar otros territorios sirios.