La politique de Biden et la guerre contre la Russie ont ouvert la voie au rapprochement entre l’Arabie saoudite et la Chine

Par Elijah J. Magnier:

Traduction : Daniel G.

La guerre en Ukraine a dégagé la voie à plusieurs pays du Moyen-Orient, à commencer par l’Arabie saoudite, pour construire des ponts plus solides avec l’Asie et envisager de consolider leurs relations avec la Chine, la deuxième économie mondiale. Ce sont les conséquences inévitables de la guerre que l’OTAN a décidé de livrer contre la Russie en Ukraine. Moscou a relevé le défi, s’est emparé d’autres territoires ukrainiens et a remis en question l’unilatéralisme mondial que les USA (et leurs alliés occidentaux) ont monopolisé pendant des décennies.

Les USA demeurent la première puissance mondiale, avec leurs 750 bases militaires réparties dans 80 pays sur différents continents. De plus, les manœuvres politiques du président Joe Biden ont réussi à pousser la Russie vers la guerre en Ukraine (comme l’ancien président Jimmy Carter l’avait fait pour les Soviétiques en Afghanistan) dans le but de détruire l’économie russe et de rassembler dans leurs rangs l’OTAN et l’Europe.

Sauf que l’échec de l’administration américaine à atteindre son objectif de paralyser la Russie et son attitude distante à l’égard du Moyen-Orient ont des conséquences. Cela a incité l’Arabie saoudite à reconsidérer et à réorganiser ses relations internationales en diversifiant ses échanges, sa technologie et ses activités commerciales en dehors de l’orbite américaine. Les résultats des élections américaines, qui ont donné aux démocrates une victoire inattendue au Sénat et une légère perte à la Chambre des représentants, ont renforcé la position du président Biden et de son administration. Par conséquent, Biden n’a pas besoin de modifier la politique suivie pendant la première moitié de son mandat. N’empêche que Biden et son équipe ont introduit quelques changements en ce qui concerne la politique envers la Chine, la Russie et l’Arabie saoudite.

Biden a qualifié l’Arabie saoudite d’État paria, mais a dû se rendre à Riyad pour implorer davantage de production pétrolière, qui n’a tenue que quelques mois seulement. L’Arabie saoudite a pris ses distances avec l’administration américaine lorsqu’elle a décidé de réduire sa production de pétrole de deux millions de barils par jour lors de la réunion de l’OPEP+, au grand dam de Washington qui a menacé de revoir ses liens avec les Saoudiens. La réaction du prince héritier Mohammed Ben Salmane a été de porter ses relations avec la Chine et la Russie à un autre niveau, défiant ainsi l’administration Biden, qui était occupée par sa guerre avec la Russie.Les USA considèrent la Russie comme un État dangereux, car le Kremlin s’est préparé à une confrontation militaire et n’hésite pas à s’y engager, peu importe les pertes et le prix à payer. La preuve en est la guerre en Ukraine qui fait rage entre l’ensemble des pays occidentaux d’une part, et la Russie d’autre part, sans qu’aucun des deux camps n’utilise sa pleine puissance et ses capacités militaires destructrices. La Russie se bat contre les hauts gradés militaires de 40 pays réunis dans un même centre d’opérations militaires sur la base allemande de Ramstein. Ceux-ci planifient les batailles et fournissent tout le matériel nécessaire à l’armée ukrainienne, ainsi que les équipements et les renseignements requis pour maintenir la Russie impliquée le plus longtemps possible sur le champ de bataille, dans l’espoir de renverser le président Poutine.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...