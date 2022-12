Biden’s beleid en de oorlog tegen Rusland plaveiden de weg voor een verdere Saoedisch-Chinese toenadering

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De oorlog in Oekraïne heeft de weg vrijgemaakt voor verschillende landen in het Midden-Oosten, vooral Saoedi-Arabië, om sterkere banden met Azië uit te bouwen en hun relaties met China, de op een na grootste economie ter wereld, te consolideren. Dit is het onvermijdelijke gevolg van de oorlog die de Navo in Oekraïne besloot te voeren tegen Rusland. Moskou nam de uitdaging aan, pakte meer Oekraïens grondgebied in en daagde het mondiale unilateralisme uit dat de VS (inclusief haar westerse bondgenoten) decennialang heeft gemonopoliseerd.

Het lijdt geen twijfel dat de VS het machtigste land ter wereld blijft, met 750 militaire bases in tachtig landen op verschillende continenten. Bovendien is het beleid van president Joe Biden erin geslaagd Rusland in de richting van een oorlog in Oekraïne te sturen – zoals voormalig president Jimmy Carter deed met de Sovjets in Afghanistan – met als doel de Russische economie te vernietigen en de gelederen van de NAVO en Europa onder één leiding te verenigen.

Het falen van de Amerikaanse regering in het bereiken van haar doelstellingen om Rusland te verlammen en haar verre beleid ten aanzien van het Midden-Oosten hebben echter een prijs. Het heeft Saudi-Arabië ertoe aangezet zijn internationale betrekkingen te heroverwegen en te reorganiseren en zijn zaken, technologie en handel te diversifiëren, weg van de exclusiviteit van de VS. Na de Amerikaanse verkiezingsuitslag, die de Democraten een onverwachte overwinning in de Senaat en een licht verlies in het Huis van Afgevaardigdenopleverde, is de positie van president Biden en zijn regering versterkt. Daarom hoeft Biden het beleid dat hij in de eerste helft van zijn bewind voerde niet te wijzigen. Dit bracht Biden en zijn team ertoe enkele wijzigingen aan te brengen in het beleid ten aanzien van China, Rusland en Saudi-Arabië.

Biden bestempelde bij het begin van zijn ambtstermijn Saoedi-Arabië als een paria-staat, maar zag zich genoodzaakt Riyad te bezoeken om te smeken om meer olieproductie. Saudi-Arabië nam afstand van de Amerikaanse regering toen het tijdens de OPEC+ vergadering besloot de olieproductie met twee miljoen vatenper dag te verminderen, waardoor Washington van streek raakte en dreigde de banden met de Saoedi’s te herzien. Maar kroonprins Mohamad Bin Salman reageerde door zijn betrekkingen met China en Rusland naar een ander niveau te tillen en zo de regering Biden uit te dagen, die druk bezig was met haar oorlog met Rusland, uit te dagen.De VS beschouwen Rusland inderdaad als een gevaarlijke staat omdat het Kremlin klaar is voor een militaire confrontatie en niet aarzelt die aan te gaan, ongeacht de slachtoffers en de te betalen prijs. Het bewijs hiervan is de oorlog in Oekraïne die woedt tussen de gezamenlijke westerse landen aan de ene kant en Rusland aan de andere kant, zonder dat beide partijen hun volledige macht en destructieve militaire capaciteiten gebruiken. Rusland vecht tegen militaire topofficieren van veertig landen die verzameld zijn in een enkele militaire operatiekamer op de Duitse basis Ramstein. Deze plannen gevechten en voorzien het Oekraïense leger van alle benodigde apparatuur en inlichtingen om Rusland zo lang mogelijk op het slagveld bezig te houden in de hoop president Poetin ten val te brengen.

