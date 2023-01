Der Krieg des israelischen Mossad und des Hisbollah-Geheimdienstes 1/3

Frauen, Geld, Rache und Führungsposition sind die Motive der Spionage

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Der “Krieg der Gehirne” oder der “Krieg der Geheimdienste” zwischen dem israelischen Mossad und dem “Anti-Terrorismus- und Spionage”-Zweig der libanesischen Hisbollah hat nie aufgehört, unabhängig von den politischen Entwicklungen im Nahen Osten. Ungeachtet dessen, ob die Möglichkeit eines Krieges in weiter Ferne oder in unmittelbarer Nähe liegt oder ob die Zahl der Kollaborateure und Agenten zu- oder abnimmt, sind beide Geheimdienste unermüdlich in ihren Aktivitäten gegeneinander. Einige dieser Aktivitäten waren sehr erfolgreich, andere waren weniger auffällig. Nach jedem erfolgreichen Spionagefall beginnen beide Seiten dann wieder bei Null, um die Geheimhaltung zu erneuern und die Gegenmaßnahmen zur Schadensbegrenzung zu verschärfen

Israel muss seinen Zielbestand ständig aktualisieren und Zugang zu den Fähigkeiten und Militärlagern seines Feindes (der Hisbollah) haben. Israel bemüht sich nach Kräften, die Pläne der Hisbollah zu durchkreuzen, in die israelische Gesellschaft oder ihre militärische Organisation einzudringen, die hochrangigen militärischen Strukturen zu treffen und ihre führenden Köpfe zu ermorden. Die Hisbollah ist ebenfalls damit beschäftigt, Beziehungen zu israelischen Agenten aufzubauen, ein Netzwerk palästinensischer Verbündeter zu finden, die Israel schaden können, sowie die Bewegungen der israelischen Führer zu kennen und die Informationen der militärischen Führer zu aktualisieren, sobald sich deren Struktur oder Ziele ändern. Die Hisbollah sucht auch intensiv innerhalb des Netzwerks der Organisation nach Führungspersönlichkeiten, die Zugang zu sensiblen Informationen haben, um unabhängige ” Logen ” für ihre Zweigstellen zu schaffen und jede Veränderung im Verhalten oder Vermögen ihrer Offiziere genau zu beobachten.

Welches sind die wichtigsten Spionagetreffer in diesem andauernden Konflikt zwischen den beiden Nachrichtendiensten, die ihre Aktivitäten nicht offenlegen, es sei denn, um ein politisches Ziel zu erreichen?

Spione sammeln die geheimen Informationen des Gegners oder Feindes über zahlreiche Kanäle, hauptsächlich über das Internet als sicheres Kommunikationsmedium und die soziale Kommunikation als Informationsquellen und Rekrutierungsmöglichkeit. Elektronische Informationen oder soziale Medien waren jedoch noch nie ein ideales Spionageinstrument zur Sammlung von Informationen als Ersatz für das menschliche Organ, das physisch auf sensible Informationen zugreifen kann, wenn elektronische Signale verboten sind. Mit der neuesten Technologie kann heute sogar auf geschlossene Kommunikationssysteme oder Computer, die vom Internet getrennt sind, zugegriffen werden. Geheimdienste haben eine Möglichkeit gefunden, Viren in geschlossene Systeme einzuschleusen. Dennoch ist immer ein menschliches Eingreifen erforderlich, um die gesammelten Daten wiederherzustellen und den implantierten Speicher zu ändern, es sei denn, es werden zerstörerische Viren versteckt, um das System auszulöschen. Letzteres haben ausländische Nachrichtendienste bei vielen Gelegenheiten eingesetzt, insbesondere gegen die iranischen Atomreaktoren und andere Infrastrukturen, um erheblichen Schaden anzurichten oder ein geheimes Programm zu verzögern.Im Falle der Hisbollah wurden besondere Vorkehrungen getroffen, um den Zugang von elektronischen Geräten oder Mobiltelefonen zu sensiblen Einheiten zu verhindern. Diese Vorsichtsmaßnahmen werden jedoch nicht immer beachtet, was dem Feind eine hervorragende Gelegenheit bietet, bestimmte Einheiten und Versammlungen zu lokalisieren. Die Türkei hat in der Schlacht um Idlib die Mobiltelefone von Hisbollah-Kämpfern abgehört und dabei Dutzende von Hisbollah-Mitgliedern getötet, die sich außerhalb des Kampfgebietes aufhielten. Dasselbe geschah während des amerikanisch-russischen Krieges in der Ukraine, wo nach Angaben des russischen

