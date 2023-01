La guerra dei servizi segreti israeliani Mossad e Hezbollah 1/3

Donne, denaro, vendetta e posizione di comando sono le motivazioni dello spionaggio.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

La “guerra dei cervelli” o “dell’intelligence” tra il Mossad israeliano e il ramo “antiterrorismo e spionaggio” degli Hezbollah libanesi non si è mai fermata, indipendentemente dagli sviluppi politici in Medio Oriente. Sia che le possibilità di guerra siano lontane o molto vicine, sia che il numero di collaboratori e agenti aumenti o diminuisca, entrambi i servizi segreti sono instancabili nelle loro attività reciproche. Alcune di queste attività hanno avuto un grande successo, altre sono state meno eclatanti. Tuttavia, dopo ogni caso di spionaggio riuscito, entrambe le parti ripartono da zero per ricostruire la segretezza e rafforzare le contromisure per ridurre i danni.

Israele deve aggiornare continuamente la sua banca di obiettivi e avere accesso alle capacità del suo nemico (Hezbollah) e alle posizioni dei magazzini militari. Israele sta cercando di ostacolare i piani di Hezbollah per penetrare nella società israeliana o nella sua organizzazione militare, colpire la struttura militare di alto valore e assassinare i suoi alti dirigenti. Hezbollah è anche impegnato a costruire relazioni con agenti israeliani, a trovare una rete di alleati palestinesi che possano danneggiare Israele, a conoscere i movimenti dei leader israeliani e ad aggiornare le informazioni dei capi militari ogni volta che ci sono cambiamenti nella struttura o negli obiettivi. Hezbollah sta anche cercando diligentemente all’interno della rete dell’organizzazione e dei leader che hanno accesso a informazioni sensibili per creare “scatole” indipendenti per le sue filiali e per osservare da vicino qualsiasi cambiamento di comportamento o di ricchezza dei suoi ufficiali.

Quali sono i colpi di spionaggio più importanti in questo conflitto in corso tra i due servizi di intelligence che non rivelano le loro attività se non per soddisfare un obiettivo politico?

Le spie raccolgono le informazioni segrete dell’avversario o del nemico attraverso numerosi canali, principalmente attraverso Internet come mezzo di comunicazione sicuro e la comunicazione sociale come fonte di informazioni e canale di reclutamento. Tuttavia, le informazioni elettroniche o i social media non sono mai stati uno strumento di spionaggio unico e ideale per raccogliere informazioni in sostituzione dell’elemento umano che può accedere fisicamente a informazioni sensibili dove i segnali elettronici sono proibiti. Con la tecnologia più recente, è possibile accedere anche a sistemi di comunicazione a circuito chiuso o a computer scollegati da Internet. I servizi di intelligence hanno trovato il modo di inserire fisicamente i virus nei sistemi chiusi. Tuttavia, è sempre necessario l’intervento fisico dell’uomo per recuperare i dati raccolti e modificare la memoria impiantata, a meno che non vengano nascosti virus distruttivi per cancellare il sistema. I servizi segreti stranieri hanno usato quest’ultimo in molte occasioni, in particolare contro i reattori nucleari iraniani e altre infrastrutture, per creare danni significativi o per ritardare un programma segreto.Nel caso di Hezbollah, sono state adottate speciali precauzioni per impedire l’accesso di dispositivi elettronici o telefoni cellulari alle unità sensibili. Tuttavia, queste precauzioni non sono sempre rispettate, offrendo al nemico un’occasione d’oro per localizzare unità e raduni specifici. La Turchia ha utilizzato l’intercettazione dei telefoni cellulari dei militanti di Hezbollah nella battaglia di Idlib, uccidendo decine di membri di Hezbollah che riposavano fuori dalla zona di battaglia. Lo stesso è accaduto durante la guerra tra Stati Uniti e Russia in

