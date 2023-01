Der Krieg des israelischen Mossad und des Hisbollah-Geheimdienstes 2/3

Frauen, Geld, Rache und Führung sind die Motive der Spionage

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Die im Ausland lebenden und arbeitenden schiitischen Einwanderer aus dem Libanon sind ebenfalls zur Zielscheibe des Mossad geworden. Da die libanesischen schiitischen Familien und ihre Kinder im Allgemeinen nicht ohne Weiteres auf den nahe gelegenen europäischen Kontinent reisen können, finden sie Zuflucht in den afrikanischen Ländern, wo sie gut etablierte Verwandte haben. Dies veranlasste den Mossad, die Dynamik seiner polarisierenden Operationen auf den afrikanischen Kontinent auszudehnen, um die meisten Agenten in seinem Netz zu fangen und zu rekrutieren.

Als der Krieg in Syrien ausbrach, bestand angesichts der ernsthaften Bedrohung durch die “Achse des Widerstands” die Möglichkeit, dass die Zentralregierung in Damaskus in die Hände von al-Qaida und später in die des “Islamischen Staates” ISIS fällt. Eine ähnliche Option hätte die logistische Versorgungslinie zwischen Teheran und Beirut über Damaskus geschlossen und die Hisbollah in eine Lage gebracht, in der es schwieriger gewesen wäre, ihre Raketen und Drohnen nachzuliefern oder aufzurüsten.

Die extremistischen sunnitischen Takfiri-Gruppen erreichten 2013 das Herz von Damaskus und zwangen den syrischen Präsidenten, den Iran und die Hisbollah um Unterstützung durch Bodentruppen zu bitten. Diese kritische Situation führte zur Rekrutierung Tausender junger libanesischer Freiwilliger in den Reihen der Hisbollah, die eine große Zahl von Arbeitskräften zusammenstellen wollte, um die wesentlichen Gebietsverluste bei den Kämpfen in der Levante und im Irak wieder wettzumachen und “Al-Qaida” und “ISIS” zu besiegen. Die Hisbollah zog bemerkenswert schnell Jugendliche an und brachte sie umgehend in die eilig eingerichteten Ausbildungslager, damit sie eine militärische Ausbildung erhielten. Ziel war es, eine große Anzahl zu sammeln und sie nach Syrien und in den Irak zu bringen, wo Al-Qaida und ISIS operierten und die Stabilität beider Länder bedrohten. Die neu eingerichteten Ausbildungslager blieben weder vor Israel noch vor westlichen Augen verborgen. Die Lager sollten in keiner Weise geheim sein, sondern den Unterstützer des gescheiterten Staatsprojekts in Syrien und Irak einschüchtern.

Die Hisbollah war in der Vergangenheit noch nie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert worden. Sie musste improvisieren und provisorische Pläne für solch bedeutende Anwerbungen erstellen. Vor dieser zunehmenden Dringlichkeit war die Aufnahme in die Hisbollah an strenge Bedingungen geknüpft. Die Rekruten müssen mindestens zwei Jahre lang psychologische, ideologische und physische Tests und Programmkurse durchlaufen, bevor sie aufgenommen und in die Militärlager geschickt wurden, um mit der Ausbildung zu beginnen und später für Feldoperationen eingesetzt zu werden.Die syrischen und irakischen Kriegsfreiwilligen durchliefen dieses Sicherheitssieb jedoch nicht, da ihr Auftrag nicht den Umgang mit sensiblen Einheiten und spezieller militärischer Ausrüstung erforderte. Stattdessen nahmen sie als Infanteristen an den Kämpfen teil, bis ihre Rolle auf dem Schlachtfeld nach Jahren des Kampfes endete. Tatsächlich erlangte der Irak die Kontrolle über sein gesamtes Territorium zurück, und Syrien wurde von fast 70 %

