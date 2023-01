La guerra del Mossad israeliano e dei servizi segreti di Hezbollah 2/3

Donne, denaro, vendetta e leadership sono le motivazioni dello spionaggio.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Anche gli sciiti libanesi immigrati che vivono e lavorano all’estero sono diventati un obiettivo del Mossad. Poiché le famiglie sciite libanesi e i loro giovani non possono recarsi facilmente nel vicino continente europeo, trovano rifugio nei Paesi africani dove hanno parenti ben radicati. Questo ha fatto sì che il Mossad amplificasse lo slancio delle sue operazioni di polarizzazione includendo il continente africano per intrappolare e reclutare il maggior numero di agenti nella sua rete.

Quando è scoppiata la guerra in Siria, la grave minaccia dell'”Asse della Resistenza” ha sollevato la possibilità che il governo centrale di Damasco cadesse nelle mani di al-Qaeda e successivamente dello “Stato Islamico” ISIS. Un’opzione simile avrebbe chiuso la linea di rifornimento logistico tra Teheran e Beirut attraverso Damasco e messo Hezbollah in una posizione in cui rifornire o aggiornare i suoi missili e droni sarebbe stato più difficile.

I gruppi estremisti sunniti takfiri hanno raggiunto il cuore di Damasco nel 2013, costringendo il presidente siriano a chiedere il supporto di truppe di terra all’Iran e a Hezbollah. Questa situazione critica ha portato al reclutamento di migliaia di giovani volontari libanesi nelle file di Hezbollah, con l’intenzione di assemblare una grande forza lavoro per recuperare la perdita essenziale di territori nei combattimenti nel Levante e in Iraq per sconfiggere “Al Qaeda” e “ISIS”. Hezbollah ha attirato i giovani con notevole rapidità e li ha trasferiti direttamente nei campi di addestramento allestiti in fretta e furia per condurre l’istruzione militare. L’obiettivo era raccogliere un’orda umana consistente e trasferirla in Siria e Iraq, dove Al-Qaeda e ISIS operavano e minacciavano la stabilità di entrambi i Paesi. I campi di addestramento appena istituiti non erano nascosti agli occhi di Israele o dell’Occidente. I campi non dovevano essere segreti in alcun modo, ma cercare di intimidire gli sponsor del progetto di Stato fallito in Siria e in Iraq.

Hezbollah non aveva mai affrontato una situazione simile in passato. Ha dovuto improvvisare e creare piani provvisori per un reclutamento così importante. Prima di questa crescente emergenza, l’accettazione in Hezbollah aveva delle condizioni molto rigide. Le reclute vengono sottoposte a test psicologici, ideologici e fisici e a corsi programmati per almeno due anni prima di essere accettate e inviate nei campi militari per iniziare l’addestramento e successivamente per essere assegnate alle operazioni sul campo.Tuttavia, i volontari di guerra siriani e iracheni non sono passati attraverso questo setaccio di sicurezza, perché la loro missione non richiedeva la mescolanza con unità sensibili e attrezzature militari speciali. Hanno invece partecipato alle battaglie come fanteria, finché il loro ruolo sul campo di battaglia non è terminato dopo anni di combattimenti. Infatti, l’Iraq ha ripreso il controllo di tutto il suo territorio e la Siria ha recuperato quasi il 70% del Paese, liberato. Centinaia di questi volontari sono stati uccisi e migliaia sono stati feriti. Alla fine della guerra, alcuni di loro hanno lasciato i ranghi di Hezbollah per il lavoro di tutti i giorni o per cercare opportunità di lavoro dentro o fuori il Libano. Alcuni di loro hanno firmato un

