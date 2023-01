Se la Russia perde, la Cina è la prossima sulla lista degli Stati Uniti.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

La guerra tra la Russia e la NATO guidata dagli Stati Uniti non può essere separata dalla disperata determinazione di Washington a difendere la propria posizione di leader del mondo (occidentale). L’obiettivo degli Stati Uniti non è solo quello di sfidare la Russia, che ha capacità militari e determinazione a difendersi anche se questo richiede di affrontare gli Stati Uniti sul campo di battaglia o attraverso una guerra per procura. La crescita delle capacità della Cina rappresenta invece il pericolo maggiore per l’egemonia statunitense, grazie all’espansione economica di Pechino e ai suoi progetti commerciali che includono Asia, Europa, Africa e America Latina. Per gli Stati Uniti, il pericolo cinese – uno dei Paesi più prosperi del mondo – sarebbe amplificato e inarrestabile se la Russia sconfiggesse la NATO in Ucraina e se Mosca e Pechino sfruttassero le rispettive capacità di combattimento e il morale in una partnership strategica. La Russia non è mai stata impegnata in una guerra multifronte simile, in cui vengono utilizzate tutte le tecnologie, le armi e le strategie occidentali. Per Mosca, si tratta di un’esperienza inestimabile a cui la Cina è stata esposta, anche se da questa guerra in corso si trarranno molte lezioni militari. Pertanto, è più evidente che gli Stati Uniti mirano a rimuovere la Russia dal suo percorso verso la Cina come obiettivo finale. Ma funziona e cosa serve per farlo?

La Prima e la Seconda guerra mondiale hanno imperversato sul continente europeo senza la partecipazione degli Stati Uniti d’America, che non hanno mai considerato il fascismo – piuttosto il comunismo – un ostacolo o un pericolo. Il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti iniziò quando il Giappone attaccò la base navale americana di Pearl Harbour, Honolulu, Hawaii, nel 1941. Da quella data, l’influenza e l’egemonia degli Stati Uniti si sono radicate nel continente europeo per espandere la propria rete nel mondo e iniziare un percorso di dominazione globale.

Dalla fine della Seconda guerra mondiale e decenni dopo, gli Stati Uniti hanno usato guerre violente per costruire il loro controllo, soprattutto dopo che l’Unione Sovietica si è fatta da parte nel 1991. Tuttavia, queste guerre hanno provocato perdite enormi: milioni di musulmani sono stati uccisi e feriti in Asia e in Medio Oriente. Almeno 37 milioni di persone sono state sfollate e centinaia di miliardi di dollari di risorse sono stati distrutti o rubati. Il fallimento delle guerre aggressive statunitensi ha spinto Washington ad affidarsi principalmente alla guerra economica morbida, che non è meno feroce della guerra feroce. L’obiettivo è quello di esaurire i risparmi delle persone e impoverire i Paesi (Afghanistan, Libia, Siria, Libano e Venezuela) attraverso sanzioni e il congelamento dei loro beni.

Tuttavia, una guerra – in forme diverse – contro Pechino è impossibile a meno che l’America non riesca a separare completamente la Cina dalla Russia e a circondarla con un muro ostile costituito da oltre una dozzina di basi militari statunitensi, seguito da una serie di provocazioni. Gli Stati Uniti potrebbero fare affidamento su Paesi sotto la loro influenza e considerati sensibili a Pechino per trascinarla in una potenziale guerra. Tuttavia, questo scenario fallirebbe se la Russia non venisse sconfitta, se la sua economia si esaurisse o se la sua stabilità interna venisse messa a repentaglio. un Paese in grado di combattere guerre e con una lunga storia di lotta all’influenza americana. In poche parole, se le due potenti forze russo-cinesi si incontreranno contro un nemico comune e con interessi comuni, la potenziale battaglia degli Stati Uniti sarà condannata.

A tal fine, uno dei primi e primari obiettivi della guerra russo-statunitense sul suolo ucraino è quello di preparare il terreno per la prossima guerra per procura dell’America contro la Cina, dopo aver trascurato l’uso di armi nucleari – che Pechino possiede – e, come nel caso della Russia, assicurarsi che la Cina sia trascinata in una guerra classica.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...