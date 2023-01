Si la Russie perd, la Chine sera la prochaine cible sur la liste

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

La guerre entre la Russie et l’OTAN dirigée par les USA ne peut être dissociée de la détermination désespérée de Washington à défendre sa position de leader du monde (occidental). L’objectif des USA ne consiste pas seulement à défier la Russie, qui dispose de capacités militaires et qui est déterminée à se défendre, même si elle doit affronter les USA sur le champ de bataille ou par le biais d’une guerre par procuration. En fait, la croissance des capacités de la Chine représente le plus grand danger pour l’hégémonie américaine, en raison de l’expansion économique de Pékin et de ses projets commerciaux visant à inclure l’Asie, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique latine. Pour les USA, le danger que représente la Chine – l’un des pays les plus prospères du monde – serait amplifié et imparable si la Russie l’emportait sur l’OTAN en Ukraine et si Moscou et Pékin mettaient à profit leurs capacités de combat et leur moral respectifs dans le cadre d’un partenariat stratégique. La Russie n’a jamais été engagée dans une guerre multifrontale similaire où toutes les technologies, armes et stratégies occidentales sont utilisées. Pour Moscou, c’est une expérience inestimable que la Chine peut observer, même si de nombreuses leçons militaires seront tirées de la guerre en cours. Par conséquent, il apparaît évident que l’objectif ultime des USA était d’écarter la Russie de sa route vers la Chine. Mais cela fonctionnera-t-il et comment y parviendront-ils?

Les deux premières guerres mondiales ont fait rage sur le continent européen sans la participation des États-Unis d’Amérique, qui n’ont jamais considéré le fascisme (contrairement au communisme) comme un obstacle ou un danger. L’implication directe des USA a commencé lorsque le Japon a attaqué la base navale américaine de Pearl Harbour, à Honolulu (Hawaï), en 1941. Depuis cette date, l’influence et l’hégémonie américaines se sont ancrées sur le continent européen et les USA ont étendu leur toile dans le monde entier en vue d’atteindre un domination tous azimuts.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et des décennies plus tard, les USA ont eu recours à des guerres brutales pour asseoir leur contrôle, surtout après le retrait de l’Union soviétique en 1991. Cependant, ces guerres ont entraîné d’énormes pertes et des millions de musulmans ont été tués et blessés en Asie et au Moyen-Orient. Au moins 37 millions de personnes ont été déplacées, et des centaines de milliards de dollars de ressources ont été détruits ou volés. L’échec des guerres agressives américaines a incité Washington à s’appuyer principalement sur la guerre économique douce, qui n’est pas moins féroce que la guerre militaire. L’objectif est d’épuiser l’épargne des populations et d’appauvrir des pays (Afghanistan, Libye, Syrie, Liban et Venezuela) par des sanctions et le gel de leurs avoirs.

Cependant, une guerre – sous différentes formes – contre Pékin est impossible, à moins que les USA ne parviennent à séparer complètement la Chine de la Russie et à l’entourer d’un mur hostile constitué de plus d’une dizaine de bases militaires américaines, suivi d’une série de provocations. Les USA peuvent s’appuyer sur des pays sous leur influence considérés comme sensibles par Pékin pour l’entraîner dans une guerre potentielle. Toutefois, ce scénario échouera si la Russie n’est pas vaincue et économiquement épuisée, ou si sa stabilité intérieure n’est pas mise en péril, la Russie étant un pays qui peut faire la guerre et qui a une longue histoire de lutte contre l’influence américaine. Bref, si les deux puissantes forces sino-russes s’unissent contre un ennemi commun en vertu d’intérêts communs, la bataille potentielle des USA sera vouée à l’échec.

À cette fin, l’un des premiers et principaux objectifs de la guerre russo-américaine sur le sol ukrainien est de préparer le terrain pour la prochaine guerre par procuration des USA contre la Chine, sans avoir à recourir aux armes nucléaires – que Pékin possède – et, comme c’est le cas avec la Russie, de faire en sorte que la Chine soit entraînée dans une guerre classique.

