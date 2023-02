Israël et l’Iran remettent à l’ordre leur guerre ouverte après un échange de coups

Par Elijah J. Magnier :

Un jeune Palestinien a tué sept colons et en a blessé dix autres dans la capitale de la Palestine, Jérusalem, dans une opération qualitative à laquelle Israël ne s’attendait pas, là où des forces israéliennes lourdement armées sont déployées pour étendre leur autorité d’une main de fer qui s’est avérée facile à contrer. Tel-Aviv a répondu en envoyant quelques petits drones par l’intermédiaire de ses agents, qui ont causé des dommages mineurs au toit en béton d’un bâtiment appartenant au ministère iranien de la Défense à Ispahan. Insatisfaits du piètre résultat de l’attaque d’Ispahan, les avions israéliens ont attaqué un convoi iranien transportant des vivres alors qu’il traversait l’Irak pour entrer en territoire syrien, sans faire de victimes humaines. Que tentent de faire les deux parties et quels messages s’échangent-elles?

L’attentat de Jérusalem, qui s’ajoute à d’autres attentats antérieurs perpétrés par des Palestiniens munis de cartes d’identité israéliennes, est une preuve solide de leur attachement à leur pays et à leur cause, qu’ils n’ont pas oublié malgré leur jeune âge. Cela montre que les pays arabes et occidentaux se sont trompés en croyant que la nouvelle génération ne s’engagera pas dans la cause palestinienne. La jeune génération est déterminée à affronter Israël et l’Occident, qui ont promis un État palestinien pendant le processus de paix pour ensuite renier leur engagement envers les accords supervisés au niveau international.

Le peuple palestinien prouve ainsi qu’il veut libérer son territoire et que la puissance militaire d’Israël, qu’aucune autre puissance au Moyen-Orient ne peut égaler, ne l’intimidera pas, ne le dissuadera pas et ne l’empêchera pas de promouvoir sa juste cause.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...