Terremoti in Turchia e Siria: i leader occidentali hanno perso i loro valori o non sono mai esistiti?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito la Turchia e la Siria, causando almeno tredicimila morti e decine di migliaia di feriti; il bilancio delle vittime è destinato a salire perché innumerevoli persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo i servizi di emergenza, le persone intrappolate sotto le macerie possono sopravvivere tra i 5 e i 7 giorni dalla data del terremoto, a seconda delle condizioni meteorologiche e della loro posizione. Più di 75 Paesi sono accorsi in Turchia per offrire ogni tipo di aiuto, compresi Paesi come l’Armenia, la Grecia e la Svezia, che sono profondamente in contrasto con il Presidente Recep Tayyip Erdogan. La Turchia, che in teoria è preparata ad affrontare i disastri naturali, ritiene che l’assistenza tecnica e umana non sia commisurata all’entità del disastro. Ma l’Occidente, guidato da Stati Uniti ed Europa, non ha inviato alcun aiuto immediato alla Siria, che deve ancora uscire da quasi 12 anni di guerra devastante, è soggetta a dure sanzioni occidentali e non ha nemmeno una frazione delle capacità della Turchia. I leader occidentali hanno abbandonato i loro valori e anteposto la politica alla solidarietà umana, oppure questi valori sono sempre stati flessibili?

Il continente europeo ha accumulato la sua ricchezza colonizzando altri Paesi e continenti. Gli imperi portoghese, spagnolo, britannico, italiano, austro-ungarico, francese e tedesco hanno saccheggiato i Paesi per rubare le loro risorse naturali al fine di riportare la ricchezza nel continente europeo e costruire un’industria e un’economia forti.

Dopo la Seconda guerra mondiale, l’impero statunitense è emerso nel continente europeo. Ha esteso il suo controllo e la sua autorità sul continente dove ha raccolto il bottino di guerra dopo la sconfitta della Germania. Dopo la fine della guerra fredda e il ritiro dell’Unione Sovietica dall’arena internazionale, gli Stati Uniti sono rimasti incontrastati sul trono del mondo. L’Europa, con la sua mentalità coloniale, decise di unirsi a loro, sperando di condividere il futuro bottino lasciato dagli Stati Uniti d’America ai suoi fedeli alleati.

L’Occidente ha stabilito degli standard di eco, elogiando i diritti umani e chiamando a rispondere tutti coloro che li violano. Sembra una nobile ricerca, ma si rivela una copertura per dichiarare guerra a qualsiasi Paese che non si sottomette ai dettami dell’Occidente. Avendo fallito nel tentativo di sottomettere i Paesi “ribelli” attraverso le guerre militari in Afghanistan, Iraq, Siria e Libia, e nel tentativo di rovesciare il governo iraniano, l’Occidente è passato a punire i popoli attraverso dure sanzioni. Queste sanzioni non hanno mai rovesciato un governo o cambiato le sue azioni o politiche. L’obiettivo è quello di mettere il popolo contro i propri governanti e sostituirli con altri più morbidi – o più obbedienti – alla politica statunitense.

In effetti, quando il Segretario di Stato americano Rex Tillerson ha assunto l’incarico, il suo dipartimento ha delineato le istruzioni generali da seguire. “Usiamo i diritti umani solo contro i nostri nemici, come Russia, Cina, Iran e Corea del Nord, non contro i nostri amici”, si legge in un promemoria trapelato inviato a Tillerson per guidare le sue mosse politiche. Con queste poche righe, i Paesi occidentali riassumono la loro vera politica, che consiste nel brandire il bastone pesante di fronte ai Paesi ribelli e nel chiudere un occhio sulle violazioni dei diritti umani nel caso delle nazioni obbedienti.

I leader del continente europeo hanno seguito le stesse linee guida, come ha affermato Josep Borrell, funzionario responsabile delle relazioni estere e vicepresidente dell’Alta Commissione dell’Unione Europea. “L’Europa è il giardino e il resto del mondo è la foresta”, ha detto Borrell, rivelando l’approccio razzista-coloniale degli europei. I leader europei ritengono che la popolazione del continente sia superiore a quella di qualsiasi altro Paese.

L’osservazione finale di Borrell è ancora più sorprendente. Ha affermato che “la decisione dell’Europa di impedire ai media russi di lavorare nel continente è una protezione della libertà di espressione”. António Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite, aveva accennato alla “necessità di monitorare e combattere le notizie false su Internet”. Questo dimostra la sintonia tra i messaggi dell’ONU e degli eurocrati. Stanno dicendo al mondo che la libertà di espressione – che l’Occidente ha glorificato per decenni e che sostiene di distinguersi da un altro Paese che non rispetta la libertà di espressione – consiste nel limitarla.

Non è una novità per l’Europa e gli Stati Uniti, che hanno incarcerato il giornalista Julian Assange per un periodo che potrebbe raggiungere i 175 anni per aver divulgato filmati e documenti relativi ai crimini statunitensi contro i civili nella guerra in Iraq. Assange ha anche rivelato i dati relativi alla sicurezza nazionale e alla politica degli Stati Uniti, proprio come fecero i giornalisti nel “Watergate” e in molti altri scoop che i giornalisti hanno portato alla luce, contribuendo a far cadere molti leader occidentali senza essere perseguiti.

Ancora una volta, il comportamento e i valori dei leader occidentali sono stati messi a nudo nella gestione del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. I media mainstream hanno falsamente affermato che il presidente Bashar al-Assad non permetteva agli aiuti umanitari di raggiungere le aree delle province nord-occidentali della Siria sotto occupazione turca, compresi i loro valichi di frontiera. La provincia di Idlib, sotto occupazione turca, e le province di Aleppo, Hama, Homs e Latakia, controllate dal governo siriano, sono state duramente colpite dal terremoto. Solo lo scorso gennaio le Nazioni Unite hanno avuto il permesso di consegnare aiuti alla provincia settentrionale di Idlib attraverso la Turchia, con l’accordo del governo di Damasco e dei membri dell’ONU. Il New York Times ha ammesso che la strada era bloccata dal lato turco a causa dell’impatto del terremoto e delle operazioni di soccorso transfrontaliere nella zona più colpita.

“È ironico e controproducente per noi avvicinarci a un governo (siriano) che ha brutalizzato il suo popolo per 12 anni”, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Ted Price. Un diplomatico occidentale ha confermato che “l’obiettivo è far sì che il popolo siriano incolpi il proprio presidente per il rifiuto dei Paesi occidentali di fornire aiuti”. Ancora una volta, gli Stati Uniti e l’Unione Europea che incolpano il governo siriano per la mancanza di aiuti umanitari sono una campagna di disinformazione per coprire la mancanza di rispetto dei valori fondamentali da parte dei leader europei. Questi leader devono disinformare i cittadini europei, che sono stati educati con i valori dei diritti umani e che hanno un enorme divario tra loro e i loro leader.

Questi funzionari europei devono capire che in caso di guerra o di disastri naturali, l’attenzione e la concentrazione delle persone è rivolta innanzitutto a rassicurare le proprie condizioni fisiche e personali. Poi coloro che sono ancora vivi nell’area più colpita cercano i loro familiari più stretti, compresi i figli, le mogli e i genitori che vivevano con loro nello stesso luogo e che probabilmente sono stati sepolti sotto le macerie. Il passo successivo è quello di cercare ciò che rimane dei loro effetti personali e vedere se è possibile recuperare qualche oggetto di valore, dato che il terremoto ha colpito le persone nel cuore della notte, alle 3:30 del mattino, senza preavviso. Poi i sopravvissuti dovranno essere indirizzati verso un riparo riscaldato adeguato e una sistemazione per la notte, o un posto dove aspettare le prossime settimane. Il passo successivo è trovare cibo per i membri della famiglia sopravvissuti e poi scoprire il destino degli altri, compresi fratelli e parenti, per verificare le loro condizioni se vivono lontano. Dopo lo shock iniziale e la consapevolezza che la permanenza temporanea in una tenda o in un rifugio selezionato non è temporanea, è probabile che il governo impieghi molto tempo a trovare una soluzione adeguata per ricostruire le loro case.

A causa dell’entità della distruzione, potrebbero passare molte settimane prima che le macerie vengano rimosse. Nessuno presterà attenzione alla politica nazionale o internazionale. L’attenzione sarà concentrata sul sostegno sociale dello Stato per la ricostruzione, o sul tentativo di assorbire il disastro e trovare soluzioni per coloro che sono sopravvissuti. Molte famiglie sono state distrutte, alcune sono state uccise o ferite, i minori lasciati soli dovranno essere assistiti e decine di migliaia di persone avranno bisogno di cure mediche continue. L’onere per i governi turco e siriano sarà enorme.

Le persone non penseranno di incolpare i loro leader per le conseguenze di un disastro naturale, ma avranno molta rabbia nei confronti di chi ha l’opportunità di aiutare ma sceglie di non farlo. Nel caso della Siria, un Paese stremato da anni di sanzioni dell’UE e degli USA, le conseguenze sono più dolorose per la popolazione che per il governo turco, che riceve aiuti da tutto il mondo.

In teoria, le sanzioni escludono gli aiuti medici e i medicinali. Tuttavia, l’Europa e gli Stati Uniti hanno impedito agli aiuti medici di raggiungere diversi Paesi sanzionati, anche durante la Covid-19, e impediscono agli aiuti umanitari di raggiungere la Siria, accusando il governo siriano di mancanza di umanità da parte dell’Occidente. Anche dopo che le Nazioni Unite hanno riconosciuto che la strada per il nord della Siria è stata interrotta dalla Turchia, danneggiata in questo particolare passaggio di frontiera, l’Occidente continua a prendere le distanze dalle devastanti conseguenze del terremoto in Siria.

Tuttavia, il governo siriano ha lanciato un appello a tutti, amici e nemici, affinché aiutino il popolo siriano. Gli aeroporti di Aleppo e Damasco sono aperti a chiunque voglia consegnare aiuti umanitari. Gli Emirati Arabi Uniti, l’Egitto, l’Iraq, l’Iran, la Russia, la Cina, l’Algeria e la Tunisia hanno inviato molti aerei e diversi Paesi come l’Arabia Saudita, l’India e il Pakistan hanno accettato di aiutare. Ma la Siria ha bisogno di oltre 800 miliardi di dollari per ricostruire il Paese devastato dalla guerra. Le ricchezze di petrolio e gas della Siria vengono rubate dagli Stati Uniti, che sono di stanza nel nord-est della Siria, controllato dai curdi, che si rifiutano di aiutare i loro concittadini senza l’approvazione degli Stati Uniti. In Siria sono state registrate diverse centinaia di scosse di assestamento, che hanno causato danni a edifici già danneggiati.

L’umanità decantata dai leader occidentali è assente nelle circostanze catastrofiche più cupe di un disastro naturale. Decine di ospedali sono stati distrutti, migliaia di persone hanno perso la vita, i propri familiari e le proprie cose e sono rimaste senza un tetto. Questo non basta a smuovere i leader occidentali, che hanno inviato armi per un valore di 100 miliardi di dollari per sostenere la guerra in Ucraina, ma hanno impedito di dare le briciole per sostenere la sopravvivenza di coloro che non hanno perso la vita nel terremoto. Questo è un segno pericoloso del fatto che i leader occidentali hanno perso i loro valori fondamentali e che i doppi standard sono i nuovi valori assoluti rivelati dai recenti eventi. I leader occidentali sono scollegati dai valori in cui credono gli europei e gli occidentali.

I Paesi che non si dichiarano democratici si sono dimostrati più umani dei Paesi occidentali quando si tratta di aiutare i Paesi colpiti da disastri naturali. Le azioni rivelano i veri valori delle nazioni e che i due pesi e le due misure sono il vero motto dei Paesi che si dichiarano civili, umani, democratici, liberi e attenti ai diritti umani.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...