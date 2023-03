Bruxelles – di Elijah J. Magnier:

È troppo presto per dire se l’Europa cambierà presto la sua direzione e la sua politica nei confronti della Russia se Mosca continuerà la guerra in Ucraina quando il presidente Vladimir Putin dichiarerà il controllo completo sulle quattro regioni che ha annunciato di voler unire alla Russia dopo il referendum. Questo controllo significherebbe che la NATO, che ha condotto la guerra alle spalle dell’Ucraina e l’ha rifornita di tutto l’hardware militare e la pianificazione dell’intelligence, è stata sconfitta. Questo significherebbe togliere il tappeto da sotto i piedi agli Stati Uniti, che non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo promesso all’Europa di paralizzare l’economia russa, far crollare i prezzi del petrolio e del gas e rovesciare il Presidente Putin. Ciò solleverebbe la voce di un’obiezione dei popoli e dei partiti europei contro i leader dell’UE e potrebbe far cadere diverse teste all’interno dell’Unione Europea. Il Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, non eletta ma ufficialmente nominata, e il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg sono facili da sacrificare. Sono stati eletti o si sono offerti volontari per rappresentare la punta di diamante della guerra russa contro gli Stati Uniti, che sta colpendo duramente l’economia e l’industria europea.

Nel corso di una riunione dei ministri della Difesa della NATO a Bruxelles, Stoltenberg ha rivelato che l’Ucraina sta utilizzando una quantità di munizioni che supera la produttività dei trenta Stati membri messi insieme e ha esaurito le scorte di tutti i Paesi coinvolti. Si tratta del primo riconoscimento da parte della NATO della ferocia della guerra e di un’ammissione dell’inesattezza delle informazioni fornite dai membri della NATO negli ultimi mesi della guerra, secondo cui era la Russia ad essere a corto di munizioni e la sua situazione militare era critica.

Ma al primo segno di debolezza nei ranghi degli alleati, o di riluttanza a fornire alcune armi letali come carri armati e jet, i leader statunitensi si affrettano a rassicurare i nervosi partner europei. Il generale Mark Milley, comandante del Comando delle forze congiunte statunitensi, ha sostenuto che “la Russia ha perso la guerra dal punto di vista strategico e pratico, la NATO non è mai stata così forte e la Russia è diventata uno Stato paria”.

