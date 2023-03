Brüssel – von Elijah J. Magnier:

Übersetzung von CHH

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob Europa seinen Kurs und seine Politik gegenüber Russland bald ändern wird, wenn Moskau den Krieg in der Ukraine fortsetzt und Präsident Wladimir Putin die vollständige Kontrolle über die vier Regionen erklärt, deren Anschluss an Russland er nach dem Referendum angekündigt hat. Diese Kontrolle würde bedeuten, dass die NATO, die den Krieg hinter der Ukraine geführt und diese mit der gesamten militärischen Ausrüstung und geheimdienstlichen Planung versorgt hat, besiegt ist. Es würde den USA den Boden unter den Füßen wegziehen, die das von ihnen versprochene Ziel, die russische Wirtschaft lahmzulegen, die Öl- und Gaspreise zu senken und Präsident Putin zu stürzen, nicht erreicht haben. Dies würde die Stimmen des europäischen Volkes und der Parteien gegen die EU-Führer erheben und könnte mehrere Köpfe in der Europäischen Union zu Fall bringen. Die nicht gewählte, aber offiziell ernannte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sind leicht zu opfern. Sie wurden ausgewählt oder haben sich freiwillig gemeldet, um die Speerspitze im Krieg Russlands gegen die USA zu bilden, der die europäische Wirtschaft und Industrie hart trifft.

Auf einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel gab Stoltenberg bekannt, dass die Ukraine eine Munitionsmenge verwendet, die die Produktivität der dreißig Mitgliedstaaten zusammengenommen übersteigt und die Vorräte aller beteiligten Länder aufgebraucht hat. Dies ist das erste Eingeständnis der NATO über die Heftigkeit des Krieges und ein Eingeständnis der Unrichtigkeit der von den NATO-Mitgliedern in den letzten Kriegsmonaten verbreiteten Informationen, wonach Russland die Munition ausgehe und seine militärische Lage kritisch sei.

Doch beim ersten Anzeichen von Schwäche in den Reihen der Verbündeten oder beim Zögern, bestimmte tödliche Waffen wie Panzer und Kampfjets zu liefern, beeilen sich die US-Führer, die nervösen europäischen Partner zu beruhigen. General Mark Milley, Befehlshaber des US Joint Forces Command, behauptete: “Russland hat den Krieg strategisch und praktisch verloren, die NATO war noch nie so stark und Russland ist zu einem Paria-Staat geworden”.

