Bruxelles – par Elijah J. Magnier :

Il est trop tôt pour dire si l’Europe changera bientôt d’orientation et de politique à l’égard de la Russie si Moscou poursuit la guerre en Ukraine et si le président Vladimir Poutine déclare contrôler totalement les quatre régions dont il a annoncé l’adhésion à la Russie après le référendum. Si l’armée russe atteint ses objectifs, cela signifiera que l’OTAN, qui a mené la guerre derrière l’Ukraine et lui a fourni tout le matériel militaire et la planification du renseignement, a été vaincue. Cela couperait l’herbe sous le pied des États-Unis, qui n’ont pas atteint l’objectif qu’ils avaient promis à l’Europe : paralyser l’économie russe, faire baisser les prix du pétrole et du gaz et renverser le président Poutine. Les voix de la population et des partis européens s’élèveraient alors contre les dirigeants de l’UE et pourraient faire tomber plusieurs têtes au sein de l’Union européenne, à moins qu’une position radicale et plus éloignée des diktats américains ne soit adoptée. Ursula von der Leyen, présidente non élue mais officiellement nommée de la Commission européenne, et Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, sont faciles à sacrifier. Ils se sont portés volontaires pour être le fer de lance de la guerre russe contre les États-Unis, qui frappe durement l’économie et l’industrie européennes.

Lors d’une réunion des ministres de la défense de l’OTAN à Bruxelles, M. Stoltenberg a révélé que l’Ukraine avait utilisé une quantité de munitions supérieure à la productivité des trente États membres réunis et qu’elle avait épuisé les stocks de tous les pays impliqués. C’est la première fois que l’OTAN reconnaît la férocité de la guerre et admet ses capacités et l’inexactitude des informations fournies par les membres de l’OTAN dans les derniers mois de la guerre, à savoir que c’est la Russie qui était à court de munitions et que sa position était critique.

Mais au premier signe de faiblesse dans les rangs des alliés, ou de réticence à fournir certaines armes létales telles que des chars et des avions, les dirigeants américains s’empressent de rassurer des partenaires européens nerveux. Le général Mark Milley, commandant des forces interarmées américaines, a déclaré que “la Russie a perdu la guerre sur le plan stratégique et pratique, l’OTAN n’a jamais été aussi forte et la Russie est devenue un État paria”. Il s’agit davantage d’une déclaration de relations publiques visant à remonter le moral des alliés que d’un reflet honnête de la réalité du champ de bataille.

