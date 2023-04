La guerra inevitabile per i due generali del Sudan: il nuovo colpo di Stato

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Il Sudan trascorre l’Eid al-Fitr tra lo sferragliare delle armi e il rumore di assedi mortali, mentre i due generali sono determinati a portare avanti l’inevitabile guerra. Il conflitto in corso tra i generali Abdel Fattah al-Burhan e Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti) si è inasprito al punto da essere descritto come un nuovo colpo di Stato. Nonostante i numerosi tentativi di fermare gli scontri tra i due, è ormai chiaro che si tratta di una battaglia per la sopravvivenza e il destino di entrambe le parti e che il Paese non può contenere entrambi i generali. Non è probabile un accordo stabile e a lungo termine, indipendentemente dall’influenza degli attori regionali o internazionali che cercano di intervenire per fermare i combattimenti.

Il ruolo dell’ONU sembra paralizzato e i suoi 3.000 funzionari e dipendenti in Sudan si trovano sotto il fuoco incrociato. Gran parte delle sue proprietà sono state saccheggiate e parte del suo personale è stato ucciso. Più di 55 dei suoi 78 ospedali sono stati gravemente danneggiati in un Paese di 45 milioni di persone. Gli scontri hanno colto di sorpresa i civili e li hanno messi sotto assedio, colpendo il sistema sanitario. I medicinali conservati sono a rischio di danni e perdite a causa delle interruzioni di corrente e acqua e della mancanza di personale medico, che non può muoversi a causa del mancato rispetto del cessate il fuoco da parte di entrambe le parti.

Il Paese non può sopportare il peso della guerra, con sette milioni di bambini privati dei beni di prima necessità. Secondo le Nazioni Unite, almeno 16 milioni di persone vivono in povertà e hanno bisogno di cibo e medicine. Il tasso di inflazione mensile è del 200%, erodendo il valore degli acquisti, e il prezzo del pane è decuplicato.

Sebbene in questo conflitto siano stati tentati diversi accordi di cessate il fuoco, tutti sono falliti, come spesso accade quando si scontrano attori potenti. Vale la pena notare che questo conflitto non è una guerra civile, in quanto si tratta di due generali che si contendono il comando. Tuttavia, i Paesi stranieri potrebbero avere il sopravvento nell’imporre un cessate il fuoco temporaneo, qualora si rendesse necessario evacuare i propri cittadini dai pesanti combattimenti nella capitale, Khartoum, e in altre zone calde del Paese.

Hemedti è il comandante della Forza di supporto rapido, considerato il gruppo paramilitare più potente del Sudan, che opera in aggiunta all’esercito. Non ha un’istruzione formale e non fa parte dell’establishment politico di Khartoum. È stato insignito del titolo di generale per il suo ruolo nella brigata Janjaweed durante la guerra del 2003-2005 nel Darfur meridionale. Hemedti ha costituito le sue forze RSF con una flotta di pick-up equipaggiati con mitragliatrici pesanti per combattere in Darfur nel 2015. Il generale Omar al-Bashir, che ha guidato il Paese per quasi 30 anni, lo trattava come un figlio. Se Hemedti, il comandante in seconda del Paese, che ha resistito all’integrazione dei suoi circa 50.000 uomini nell’esercito, dovesse vedere le sue forze fuse con l’esercito, segnerebbe la fine del suo dominio in Sudan. Egli vede al-Burhan come la fine del suo ruolo e vuole che il Paese sia sotto il suo comando.

Dall’indipendenza del 1956, il Sudan ha subito diversi colpi di stato. Il primo avvenne nel 1958, quando il tenente generale Ibrahim Abboud e un gruppo di ufficiali si rivoltarono contro un governo di coalizione, dando vita a una rivoluzione popolare durata quattro anni. Nel 1969, un gruppo di ufficiali che si faceva chiamare Al-Ahrar (Ufficiali liberi), guidato da Jaafar al-Numeiri, organizzò un colpo di Stato con successo. Nel 1971, l’ufficiale Hashem al-Atta tentò un colpo di Stato, che fallì dopo che un intervento esterno riportò Numeiri al potere.

