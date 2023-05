Verkiezingen in Turkije: de VS kijken reikhalzend uit naar de val of de wederopstanding van Erdogan

Geschreven oor – Elijah J. Magnier:Vertaald door – Francis J.

Zondag gaat Turkije naar de stembus in een presidentsverkiezing die de toekomst van het land voor de komende jaren kan bepalen. Ongeveer 60 miljoen Turkse kiezers gaan naar de stembus, terwijl nog eens 3,5 miljoen in het buitenland mogen stemmen, wat het totale aantal kiezers op ongeveer 63,5 miljoen brengt. De verkiezingen zullen ook beslissen wie de 600 zetels in het parlement van het land zal innemen. De wereld kijkt reikhalzend uit naar de terugkeer of ondergang van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij regeerde het land 20 jaar lang en zorgde voor een balans tussen Oost en West, ondanks het ongenoegen van de VS en de EU Turkije, het NAVO-lid dat de strategische bondgenoot van Rusland is geworden. Washington en Brussel zijn sinds de eeuwwisseling gealarmeerd door de opkomst van sterke mannen als Erdogan en Poetin, en Erdogans nederlaag zou in het Westen niet onwelkom zijn.

Rusland, de VS en de EU:

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot hebben een ingewikkelde relatie. De spanningen tussen de twee bereikten in 2015 een hoogtepunt toen Turkije bij de Syrisch-Turkse grens een Russisch oorlogsvliegtuig neerhaalde. Ondanks Russische bezwaren blijft Turkije dodelijke drones aan Kiev leveren. In Syrië trekt Erdogan zijn troepen nog lang niet terug uit het noordwesten ondanks de vele Russisch-Iraanse onderhandelingen (en hij houdt troepen in Irak tegen de wil van Bagdad in). Ondanks deze verschillen delen zij een gezamenlijk verzet tegen wat zij zien als een door het Westen gedomineerde wereldorde.

Ondanks de uitdagingen in hun relatie hebben Poetin en Erdogan een gemeenschappelijke basis gevonden in hun verzet tegen de dominantie van het Westen en hun verlangen om de bestaande wereldorde uit te dagen. Dit heeft geleid tot een zekere mate van samenwerking tussen de twee landen en een gedeeld gevoel van kameraadschap en wederzijdse steun. Vorige maand vierden de Russische en Turkse presidenten het laden van brandstof voor het eerste civiele nucleaire project van Turkije. De Akkuyu-kerncentrale, die voor 20 miljard dollar is gebouwd door het Russische staatsbedrijf Rosatom, staat symbool voor de bloeiende bilaterale energie- en economische banden die de twee leiders tijdens hun twee decennia aan de macht hebben gesmeed. Het Turks-Russische samenwerkingsniveau stoort de Verenigde Staten, die Rusland bestrijden in een proxy-oorlog op Oekraïens grondgebied.

Turkije heeft de betrekkingen met de Verenigde Staten in stand gehouden, ondanks ernstige meningsverschillen. In 2016 vond in Turkije een couppoging plaats, waarvan president Erdogan een Amerikaanse geestelijke genaamd Fethullah Gulen de schuld gaf, vooral nadat de Amerikaanse ambassade in Ankara de “revolutie” had gesteund. Na de mislukte couppoging kwam Erdogan met de Russische president Vladimir Poetin overeen om voor 2,5 miljard dollar het Russische luchtdoelraketsysteem S-400 te kopen. Deze beslissing leidde echter tot sancties van de Amerikaanse defensie-industrie. Ondanks deze verschillen delen zij een gezamenlijk verzet tegen wat zij zien als een door het Westen gedomineerde wereldorde.



Turkije heeft de betrekkingen met de Verenigde Staten in stand gehouden, ondanks ernstige meningsverschillen. In 2016 vond in Turkije een couppoging plaats, waarvan president Erdogan een Amerikaanse geestelijke genaamd Fethullah Gulen de schuld gaf, vooral nadat de Amerikaanse ambassade in Ankara de “revolutie” had gesteund. Na de mislukte couppoging kwam Erdogan met de Russische president Vladimir Poetin overeen om voor 2,5 miljard dollar het Russische luchtdoelraketsysteem S-400 te kopen. Deze beslissing leidde echter tot sancties tegen de Amerikaanse defensie-industrie. De VS vreesden dat Moskou met het Russische platform inlichtingen zou kunnen verzamelen over zijn F-35 gevechtsvliegtuig, dat Turkije heeft besteld en helpt bouwen.



Veel deskundigen geloven dat Erdogan de bereidheid van de Verenigde Staten om defensiesancties op te leggen heeft onderschat en vond dat hij niet zomaar kon weglopen van de S-400 zonder zijn reputatie te schaden. Deze situatie heeft geleid tot gespannen betrekkingen tussen Turkije en de VS.



Turkije heeft ook conflicten gehad met Frankrijk over de interventie van Turkije in Libië en met Griekenland en Cyprus over energiebronnen en zeegrenzen in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Meer recentelijk blokkeerde Erdogan (die de toetreding van Finland goedkeurde) pogingen van Zwedenom toe te treden tot de NAVO, waarbij hij de Noordse landen ervan beschuldigde Koerdische “terroristische organisaties” te herbergen.



Syrische vluchtelingen:



Voor veel Syriërs in Turkije is er weinig verschil tussen de regering en de belangrijkste oppositiecoalitie. Beiden hebben beloofd Syrische vluchtelingen het land uit te zetten en hebben hun vijandige retoriek tegen immigranten en asielzoekers opgevoerd. Stemgerechtigde Syriërs met de Turkse nationaliteit staan voor een weinig inspirerende keuze. Hoewel Erdogan en oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu vergelijkbare plannen hebben aangekondigd voor de vrijwillige repatriëring van Syriërs, zien Syrische kiezers Erdogan nog steeds als de minste van twee kwaden. Erdogan was de enige regeringspartij die rechtstreeks contact opnam met Syrische onderdanen om hen aan te moedigen op zijn partij, de “Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP)”, te stemmen. De veiligheid van Syriërs in Turkije is nu onzeker, ongeacht wie de verkiezingen wint. Veel Syrische kiezers zijn niet tevreden met een van beide presidentskandidaten en stemmen misschien op onafhankelijke kandidaten. De Syrische kiezers worden gezien als een belangrijk blok bij de komende parlementsverkiezingen, aangezien het migratievraagstuk een belangrijke factor is geworden in de Turkse politiek.



Binnenlandse macht:



De presidentsverkiezingen in Turkije zijn een cruciaal moment in de geschiedenis van het land. Het is een strijd tussen twee kandidaten met verschillende visies op de toekomst van het land en zijn internationale allianties. De uitslag van de verkiezingen zal gevolgen hebben voor Turkije en de bredere regio en de wereld, waarvan de leiders nauwlettend zullen volgen wie als winnaar uit de bus komt.



De presidentsverkiezingen in Turkije zullen plaatsvinden met drie kandidaten op de lijst na de terugtrekking van Muharram Ince. Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kilicdaroglu (leider van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij – CHP) en Sinan Ogan (extreem-rechtse Nationalistische Bewegingspartij). De oppositie bekritiseerde de uiteindelijke volgorde van de kandidaten op de lijst, die volgens hen opzettelijk is gedaan om Erdogan te bevoordelen. Volgens opiniepeilingen zal Erdogan ongeveer 40-45% van de stemmen winnen, hetzelfde percentage als Kilicdaroglu. Ogan zal naar verwachting slechts 2-5% van de stemmen krijgen. De presidentsverkiezingen worden belangrijker geacht dan de parlementsverkiezingen omdat de meeste bevoegdheden nu in handen van de president zijn geconcentreerd. Als niemand in de eerste ronde wint, kunnen de resultaten van de parlementsverkiezingen van invloed zijn voor de presidentskandidaten in de tweede ronde op 28 mei.



In totaal doen 26 partijen mee aan de verkiezingen, waaronder vier grote allianties. De publieke coalitie vertegenwoordigt de partijen die aan de macht zijn, waaronder de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling en de Nationale Bewegingspartij. De oppositie wordt vertegenwoordigd door twee grote allianties: de Nationale Alliantie, die de Republikeinse Volkspartij en de Goede Partij omvat, en de Coalitie Arbeid en Vrijheid, die bestaat uit de Koerdische GroenLinks-partij en de Turkse Arbeiderspartij. De kleine Ata Alliantie bestaat ook uit de partijen Overwinning en Rechtvaardigheid.



Erdogan stelt zich voor de derde keer kandidaat voor het presidentschap op een platform van ‘de juiste man op het juiste moment’. Hij belooft hogere lonen en belastingvrijstellingen. Hij uit kritiek en bedreigingen aan het adres van de oppositie, die volgens hem banden heeft met het “Koerdische terrorisme” en het “terrorisme van Fethullah Gulen” en samenzweert met het Westen om Turkije kleiner te maken en van zijn “onafhankelijkheid” te beroven. Kemal Kılıçdaroğlu, kandidaat van de Republikeinse Volkspartij (CHP), heeft campagne gevoerd met beloften van hervormingen en ontmanteling van het controlesysteem dat Erdogan in twee decennia heeft opgebouwd.



De economie, een belangrijke reden voor eerdere successen van Erdogan, ontbreekt in zijn huidige campagne terwijl de burgers zich vooral zorgen maken over hun levensomstandigheden. De oppositie belooft een verandering van een presidentieel naar een parlementair systeem. Kilicdaroglu heeft de steun van de grootste Koerdische groep, de kiezers van de Koerdische Democratische Volkspartij, wat hem zou kunnen helpen winnen. Volgens opiniepeilingen zou hij tot 70% van de Koerdische stemmen kunnen krijgen, tegenover ongeveer 20% voor president Erdogan. Afvalligen van Erdogans partij, zoals Ahmed Davutoglu en Ali Babacan, die de partijen Toekomst en Democratie en Vooruitgang hebben opgericht, zouden Erdogans kansen ook kunnen schaden.



De rivaliserende kandidaten schilderen de verkiezingen af als een oorlog tussen de islamitische beweging vertegenwoordigd door Erdogan en de seculiere beweging vertegenwoordigd door Kilicdaroglu. Als Kilicdaroglu wint, zou Turkije een verschuiving kunnen zien naar secularisatie en niet naar islamisering van de staat. De overwinning van Kilicdaroglu zou ook een historische overwinning zijn omdat een persoon uit de minderheid van de alevieten president van de republiek zou worden in een land waar de meerderheid soennitisch is. Alevieten zijn van oudsher gediscrimineerd en uitgesloten van invloedrijke posities in de samenleving. Het presidentschap van Kilicdaroglu zou een belangrijke stap zijn om dit taboe te doorbreken en de inclusiviteit in de Turkse samenleving te vergroten.



Een van de belangrijkste punten die bij de verkiezingen op het spel staan, is de mogelijkheid om het Turkse regeringsstelsel om te vormen van een presidentieel naar een parlementair stelsel. De oppositie heeft dit punt in haar campagnebeloften benadrukt door te stellen dat het huidige systeem te veel macht concentreert in de handen van de president. Een parlementair stelsel daarentegen zou de macht gelijkmatiger verdelen. De verkiezingen zijn een kans om het gezag en het systeem zelf te veranderen. Als Erdogan verliest, bestaat de kans op een buitenlands beleid dat de VS en het Westen bevoordeelt in plaats van een evenwicht te handhaven tussen het Westen enerzijds en Rusland en Iran anderzijds. De strijd om de macht in Turkije zal niet gemakkelijk zijn, en de gevolgen ervan zullen, als Erdogan verliest, de hele dynamiek in het Midden-Oosten en het Europese continent doen verschuiven.

