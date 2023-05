Israel evitó una “gran guerra”: El “Eje de la Resistencia” estaba a punto de atacar.

Subscribe to get access

palestina. El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, emitió una declaración pública en la que confirmaba la disposición de Hezbolá a asumir las responsabilidades que dicten las exigencias de la batalla, enviando de hecho un mensaje a aliados y adversarios por igual. Fuentes bien informadas afirmaron que el discurso de Nasralá pretendía ante todo enviar un mensaje claro al gobierno israelí de que este eje no dejará solo en la batalla a ninguno de sus miembros.

Normalmente, a medida que las fuerzas se mueven sobre el terreno y se intensifican las comunicaciones locales y transfronterizas, los servicios de inteligencia locales, israelíes e internacionales pueden rastrear las comunicaciones y los preparativos del Eje de la Resistencia. Aunque el Eje de la Resistencia está equipado con un sistema de comunicaciones encriptado que se basa en códigos alterados y ondas de salto variables para impedir que se descifren los mensajes, la intensidad del tráfico era un claro indicio de los preparativos de la batalla. Además, los movimientos de los militantes y sus preparativos para la batalla pueden rastrearse mediante satélites y el movimiento de drones avanzados para confirmar la preparación de los militantes en Líbano, Siria, Irak y Yemen para lanzar sus misiles contra Israel.

El Eje de la Resistencia no intentó ocultar los preparativos para la guerra, ya que informarían al enemigo de lo que podía esperar y de la magnitud de la potencia de fuego que se utilizaría si no se alcanzaba un alto el fuego satisfactorio. Unas horas más tarde, el Primer Ministro israelí informó a los negociadores egipcios y qataríes de su disposición a cesar las hostilidades y los asesinatos en Gaza de acuerdo con las exigencias de la Yihad Islámica. La decisión israelí condujo a una desescalada.

Según la fuente, la sala de operaciones conjuntas del Eje de la Resistencia ha integrado a oficiales de todos sus miembros y ya dispone de una estructura operativa. Está formada por oficiales que estudian el teatro de operaciones, preparan un banco de objetivos, reúnen información de inteligencia y se coordinan entre los líderes del eje a través de las fronteras. Todos los miembros ponen sus competencias a disposición del beneficiario, que se compromete con el enemigo para coordinar los ataques con la sala de operaciones local. Esta estructura operativa, perfeccionada por Hezbolá a lo largo del tiempo, permite una comunicación y coordinación eficaces durante los enfrentamientos. La Sala de Operaciones Conjuntas del Eje de la Resistencia ha adquirido una experiencia que le ha ayudado a desarrollar el mecanismo de comunicación mediante el compromiso con el enemigo, a pesar de la interferencia israelí. También ha desarrollado su pericia mediante maniobras militares en vivo, aprendiendo de los sistemas Cúpula de Hierro de Israel y cómo enfrentarse a Israel en la próxima batalla inevitable.

Israel se ha obsesionado más con Palestina y Gaza al enfrentarse a una nueva realidad similar a la de 1967, cuando los árabes lanzaron un fallido ataque conjunto contra Israel para recuperar los territorios robados. Reconociendo el cambiante panorama y la mejora de las capacidades de sus adversarios, Israel se ha preocupado cada vez más por Palestina y Gaza.

Israel abandonó Gaza hace décadas y la resistencia palestina no tenía armas con las que amenazarla. Hoy, sin embargo, la resistencia palestina cuenta con un arsenal y una sala de operaciones interna y externa común que une a todos los miembros comprometidos con el apoyo a la causa palestina y la recuperación de sus territorios robados. La experiencia histórica de Israel, especialmente la pérdida de disuasión contra Hezbolá, le ha obligado a prepararse para la próxima batalla inevitable.

La historia confirma que Netanyahu no es sincero en sus promesas, tratados y compromisos, sobre todo desde que está al frente de un gobierno en el que no tiene mayoría. Debe someterse a los miembros extremistas de su gobierno que le han arrastrado a la batalla para restaurar la disuasión que Israel ha perdido frente a Hezbolá y en la reciente batalla por Jerusalén.

Sin embargo, persisten las dudas sobre la sinceridad de Netanyahu a la hora de cumplir sus promesas y compromisos, dada su precaria posición dentro del gobierno y las posibles ramificaciones legales. Si su gobierno se ve amenazado, Netanyahu podría volver a una política de asesinatos fuera de Gaza. En consecuencia, ambas partes se están preparando activamente para futuros enfrentamientos que podrían ir más allá de los conflictos locales.