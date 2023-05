La risposta di Iran e Hezbollah alle minacce israeliane: Valutazione del panorama geopolitico

Di Elijah J. Magnier:

L’Iran e gli Hezbollah devono far fronte a un crescente numero di minacce da parte di Israele. In un contesto di dinamiche geopolitiche mutevoli, l’Iran ha attenuato le tensioni con gli Stati arabi e con Paesi vicini come il Turkmenistan, il Kazakistan e l’Armenia. Questo spostamento strategico mira a consolidare l’influenza di Teheran in aree chiave e a rafforzare l’asse anti-americano e anti-israeliano in Palestina, Libano, Siria, Iraq e Yemen. Israele, tuttavia, rimane preoccupato, soprattutto in considerazione del fatto che l’America si concentra sul suo conflitto per procura con la Russia in Ucraina e si prepara a confrontarsi con la Cina. Di conseguenza, Israele ha recentemente intensificato gli avvertimenti di un attacco all’Iran e ha espresso il potenziale pericolo di colpire il Libano e Hezbollah, alimentando i timori di un conflitto regionale su larga scala in Medio Oriente. Il generale maggiore Aharon Haliva, capo della Direzione dell’intelligence militare israeliana (Aman), ha accusato il segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, di essere sul punto di “commettere un errore che potrebbe portare alla guerra in Medio Oriente”, perché Hezbollah potrebbe non essere solo a combattere Israele.

L’abitudine del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di minacciare a gran voce l’Iran e di accusarlo di avvicinarsi a una capacità di armamento nucleare non è una novità. Netanyahu ha perseguito questa politica per anni, nonostante l’Agenzia internazionale per l’energia abbia affermato che tali affermazioni sono infondate. Questa retorica è rivolta principalmente a un pubblico interno israeliano che è sempre più insoddisfatto del primo ministro e del suo governo. Sono aumentate le richieste di Netanyahu di dimettersi o di sostituire i ministri estremisti, ma egli si è astenuto dall’intraprendere tali azioni per evitare il collasso del suo governo. Di conseguenza, Netanyahu sta ricorrendo alla creazione di crisi con le organizzazioni palestinesi, orchestrando omicidi e commettendo massacri contro leader e civili palestinesi, al fine di distogliere l’attenzione dalle questioni interne concentrandosi sui problemi di sicurezza.

Nei prossimi giorni, l’Agenzia internazionale per l’energia dovrebbe pubblicare un rapporto sul monitoraggio delle attività nucleari iraniane. Questo sviluppo potrebbe potenzialmente minare le accuse di Israele, ma non allevierà l’animosità ideologica di fondo tra Tel Aviv e Teheran. La principale preoccupazione di Israele sono gli sporadici – anche se piccoli – attacchi missilistici provenienti dal Libano, che rappresentano un chiaro messaggio di Hezbollah che segnala la sua volontà di unire le forze con la resistenza palestinese, se necessario. Tuttavia, Hezbollah potrebbe non tenere conto di altri fattori, come il deterioramento della situazione economica del Libano, quando si tratta di agire e rispondere come un fronte unico con tutti i membri dell'”Asse della Resistenza”. Israele è ben consapevole dell’influenza diffusa dell’Iran in vari Paesi del Medio Oriente, il che aumenta le sue preoccupazioni.

Inoltre, il governo israeliano è particolarmente allarmato dai crescenti legami dell'Iran con gli Stati mediorientali, che interpreta come un'accettazione del ruolo inattaccabile dell'Iran nella regione. Attraverso i suoi alleati, l'Iran si è assicurato l'accesso allo Stretto di Hormuz, al Mediterraneo e al Mar Rosso. Questo posizionamento consente all'Iran di colpire potenzialmente Israele da più teatri, come dimostrano i passati attacchi alle navi israeliane e l'uso di droni dalla Siria. Inoltre, l'incessante sostegno dell'Iran ai movimenti di resistenza in Iraq, Libano, Siria e Yemen aumenta le preoccupazioni di Israele. La recente dichiarazione di Sana'a, nello Yemen, in cui si afferma che i suoi principali avversari sono gli Stati Uniti e Israele, esprimendo al contempo la disponibilità a unirsi alla lotta contro Tel Aviv insieme alla Palestina, rafforza l'unità dei vari fronti contro Israele. Tel Aviv ha cercato di sconfiggere l’Iran in molti teatri, soprattutto in Siria, ma ha fallito clamorosamente. I recenti eventi in Siria hanno mostrato un notevole cambiamento. Le forze della resistenza siriana hanno sparato contro un drone israeliano, segnalando una risposta significativa agli avvertimenti di Netanyahu e del suo ministro della Difesa, Benny Gantz, che hanno giurato che le loro minacce non sarebbero rimaste inascoltate. L’Iran è riuscito a creare in Siria una forza ausiliaria ideologicamente allineata, completamente equipaggiata e addestrata secondo la metodologia delle forze speciali di Hezbollah, i “Radwan”. Questa forza è posizionata strategicamente lungo il confine libanese e recentemente ha effettuato manovre militari simulando l’occupazione di un insediamento israeliano di confine. La dimostrazione sottolinea che la prossima battaglia non sarà limitata al Libano, con un semplice scambio di razzi, missili e droni. La battaglia sarà trasferita nella Palestina occupata, con la Divisione speciale Radwan che lancerà attacchi contro gli insediamenti israeliani. Netanyahu e il suo governo, che per anni si sono astenuti dal colpire i membri di Hezbollah in Siria e dall’impegnarsi in scontri lungo il confine libanese, trovano questo sviluppo profondamente preoccupante. Il Capo di Stato Maggiore israeliano, Herzi Halevi, ha dichiarato che Hezbollah è stato “scoraggiato” e ha riconosciuto che il gruppo ha compreso il pensiero strategico di Israele. “Questa comprensione incoraggia Hezbollah a sfidare Israele”, ha dichiarato. Tuttavia, Israele è stato dissuaso dall’agire contro Hezbollah in Libano nella misura in cui si è astenuto dall’accusare il gruppo di aver orchestrato gli attacchi missilistici – un chiaro segnale del fallimento di Israele nello sfidare Hezbollah. In risposta alla provocazione di Hezbollah, Israele ha effettuato attacchi aerei su una piantagione di banane abbandonata per evitare un’escalation e la ritorsione di Hezbollah. L’escalation verbale di Netanyahu contro l’Iran ha coinciso con il vertice del G7 e con un incontro a Gedda a cui ha partecipato il presidente siriano Bashar al-Assad. Questa tempistica suggerisce un tentativo di attirare l’attenzione, soprattutto se si considera che Israele lancerebbe un attacco all’Iran solo con il sostegno americano. Israele sta quindi ipotizzando di poter attaccare l’Iran, che comprende i limiti di Tel Aviv. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che l’Iran si vendichi, soprattutto in considerazione delle sue azioni passate, come l’attacco alla principale base militare statunitense in Iraq dopo l’assassinio del Maggiore Generale Qassem Soleimani e dei suoi collaboratori. Israele può effettivamente paralizzare le capacità militari dell’Iran attraverso un attacco? Può impedire all’Iran di utilizzare efficacemente le sue competenze nucleari e i suoi progressi scientifici ora che ha arricchito l’uranio al 60% di purezza? La strada da percorrere tra la minaccia di bombardare l’Iran e la sua effettiva realizzazione è ancora lunga. L’Iran ha annunciato il possesso del Khormshar-4, un missile strategico con capacità di elusione radar, una gittata di 2.000 km e una capacità distruttiva di 1.500 kg di esplosivo. Inoltre, l’Iran, in collaborazione con i suoi potenti alleati in Asia, sta attivamente sviluppando formidabili missili supersonici per potenziare le sue capacità di deterrenza e colpire efficacemente qualsiasi avversario, indipendentemente dalla sua superiorità aerea. I missili ipersonici iraniani non possono essere intercettati da nessun sistema attuale. Questo sviluppo evidenzia la capacità dell’Iran, con i suoi alleati, di aggirare Iron Dome di Israele e colpire qualsiasi obiettivo all’interno di Israele in caso di guerra, dopo aver sommerso i sistemi di intercettazione di Israele. L’Iran ha la capacità di lanciare centinaia di missili contro una qualsiasi delle decine di basi militari statunitensi in Medio Oriente e in Asia in caso di guerra. L’Iran ha creato una cerchia di alleati a cui chiedere sostegno in caso di necessità, un’eventualità plausibile di cui sia Israele che gli Stati Uniti sono consapevoli e che vorrebbero evitare a tutti i costi. I passati assassinii di scienziati nucleari iraniani e i tentativi di sabotaggio di impianti nucleari da parte di Israele non sono riusciti a fermare lo sviluppo missilistico dell’Iran o il suo progresso nella tecnologia nucleare. L’Iran ha raggiunto la capacità di produrre missili avanzati e droni versatili, esportandoli persino in Russia. Né Israele né gli Stati Uniti hanno fermato la marcia dell’Iran verso la deterrenza militare. Mentre Netanyahu cerca di creare tensione, l’Iran adotta un approccio diverso. Sta ospitando una conferenza regionale asiatico-africana per promuovere la sostituzione del dollaro e dell’euro con valute locali e alternative a causa delle pressioni inflazionistiche nei Paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti. L’Iran ha inoltre firmato accordi strategici con la Russia per lo sviluppo di armi e con Mosca e Pechino per la crescita economica, l’energia e lo sviluppo dei trasporti. Ha inoltre firmato un accordo con l’Indonesia per lo scambio di beni tra i due Paesi al fine di ridurre l’uso di valute forti (dollari ed euro) e per la cooperazione energetica e commerciale. Teheran considera le provocazioni di Netanyahu insignificanti alla luce delle sue ambizioni più ampie. Le minacce di Israele contro l’Iran e Hezbollah sono accolte con diversi gradi di preoccupazione e disponibilità. L’Iran, con le sue alleanze regionali e le sue crescenti capacità, rappresenta una sfida complessa per Israele. Mentre Israele cerca di proiettare forza e mantenere l’influenza regionale, il panorama geopolitico e le mosse strategiche dell’Iran suggeriscono che la risposta dell’Iran e di Hezbollah non dovrebbe essere sottovalutata, rendendo la minaccia di Netanyahu e dei suoi comandanti militari una tempesta in una teiera. Subscribe Log in

