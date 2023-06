“آشپز پوتین” آخرین غذا را در روسیه سرو کرده: چه مسیله ای  باعث شورش نافرجام علیه کرملین شد؟

Subscribe to get access

گرفت و بسیاری از پیمانکاران روسی تلافات دادند. ریاست گروه واگنر از روسیه شکایت داشت که نتوانست موفقانه با پایگاه روسیه‌ در غرب سوریه پایگاه هوایی حمیمیم و نیروهای امریکایی در منطقه شمال شرقی روسیه هماهنگی کند. این حادثه که روسیه به عنوان حادثه جانبی آن را شناخت باعث مشکلات بیشتری در رابطه دو گروه شد.

با وجود این حادثه خونین، روابط بین وزارت دفاع و گروه شبه نظامی واگنر با همکاری ادامه داشت. روسیه از واگنر در مناطق مورد نفوذ خود به مانند سودان، لیبی، آفریقای مرکزی و مالی استفاده کرد.

کرملین از واگنر هر زمان که لازم بود از مسیولیت رسمی جلوگیری کند، استفاده کرد همانطور که امریکا از شرکت بلک واتر در مناطق بسیاری از دنیا و به خصوص در اشغال عراق استفاده کرد.

جنگ اوکراین، آسیب پذیری ارتش روسیه را آشکار کرد که از عملیات غربی غافل زده شد. حضور ۵۰ کشورهای غربی که در جنگاوری خبره هستند و جنگ را از پایگاه آلمانی رامستین هدایت می‌کنند از ضعف ارتش روسیه استفاده کرد. رییس جمهور پوتین متوجه شد که ارتش روسیه با آرزوهای سیاسی او مطابقت نداشت و بازسازی و تجدید تسلیحات لازم است. ولی از اوکراین خارج شدن و اعتراف به شکست، گزینه مناسبی نیست و به این دلایل پوتین از این فرصت برای شروع اصلاحات استفاده کرد.

در این شرایط، روسیه مجبور است که از نیروهای واگنر که شامل مبارزان با تجزیه و افسران باز نشسته است، استفاده کند. و هم چنان گرو‌های ویژه که در نبرد باخموت اوکراین شرکت داشتند هم جزو واگنر است. ولی توجه رسانه های غربی فقط به طرف باخموت است با اینکه جبهه های دیگر هم نقش مهمی را داشتند. امریکا و متحدانش اجازه ندادند که اوکراین از این منطقه مهم خارج شود که منجر به جنگ متوالی شد که در آخر هم به نفع روسیه تمام شد.

با اینکه روایت جنگ مسیولیت سخنگوی وزارت دفاع است، فرمانده واگنر خواستار این بود که خودش در رسانه ها حضور داشته باشد. در وحله اول در رسانه های اجتماعی حضور داشت و جزییات نبرد باخموت را اعلام کرد و دستاوردهای سربازان خود‌ را برجسته تر کرد. این عملیات روحیه مردم روسیه را بهتر کرد چون آنها به دنبال جزییات و تصویرهای پیروزی در جبهه‌های مختلف میباشند. پرو‌گوژین از رهبری ارتش شروع به انتقاد کرد و آنها را متهم به تامین نکردن مهمات در زمان جنگ کرد. او حتی تهدید کرد که نیروهای خود را از باخموت خارج میکند و به وزیر دفاع روسیه شویگو فشار آورد که او را متهم به فساد و غفلت کرد.

جامعه بین المللی به نظرات پروگوژین و عاقبت باخموت توجه نشان داد و متوجه شدند که جنگ اصلی در هزار کیلومتر از لوگانسک و دونتسک تا زاپوریژیا ادامه دارد.

روسیه وقتی که فهمید که جنگ باخموت به پایان می‌رسد، شروع به اضافه کردن اسم سربازان واگنر به لیست سربازان خود شد حتی انهایی که سوابق کیفری داشتند تا بتواند کنترل آنها را به دست آورد و نفوذ پروگوژین را کمتر کند. فرمانده واگنر شروع به صحبت در مورد خروج نیروهای خود از اوکراین کرد چون اشاره ای به برنامه روسیه برای خروج او از این جنگ بود. او باور داشت که چون پس از باخموت بسیار محبوب بود، روسیه‌ او را کنار نخواهد گذاشت. ولی پروگوژین نفهمید که هر کسی را می‌توان عوض کرد و هیچکس همیشه ضروری نیست.

او اعلام کرد که سربازانش در مسکو خرید می‌کنند و همه به آنها هدیه ها می‌دهند. دولت روسیه حتی آگهی های بسیاری را که مردم روسیه را تشویق به پیوستن به واگنر را به جریان گذاشت ولی پس از شورش این آگهی ها جمع شدند.

با اینحال، واضح نیست که چگونه پروگوژین که فقط ریاست چند هزار سرباز را داشت، توانست کنترل شهر بزرگی به مانند راستوف ( بزرگ‌تر از بلژیک و ۵ برابر لبنان است) را به دست آورد؟ علاوه بر این، او فقط قسمتی از مبارزان خود را به سوی مسکو که ۱۰۰۰ کیلومتر از راستوف فاصله دارد و ۲۵ میلیون جمعیت دارد و اکثر ارتش روسیه در آن مستقر است، فرستاد.

کمتر از دو هفته قبل، رییس گروه واگنر اعلام کرد که او از خط مقدم جبهه در اوکراین خارج می‌شود و به شهر جنوبی راستوف برمیگردد و او سربازان خود را در وسط شهر و در فرودگاه نظامی قرار داد و هیچگونه مقاومت از نیروهای معمولی نشان داده نشد.

حقیقت این بود که پروگوژین یک نقشه راهبردی بهتر احتیاج داشت و عملیاتی که انجام داد فقط برای جلو توجه بود و‌ معلوم بود که پوتین با او مذاکره میکرد. با وجود صدمه ای که مقابله احتمالی بین دو‌ گروه میتوانست انجام دهد، این شورش از اول ناهماهنگ بود. ولی این وضعیت نشان می‌دهد که ریاست روسیه نمیتواند امور داخلی را مدیریت کند.

اتفاقات در روسیه مهم هستند چون پروگوژین توانست توجه از جنگ اوکراین را بدون اینکه به خود جنگ تاثیری بگذارد، را تغییر دهد. او قول داده که « تمام افرادی را که در مقابل او میاستند را نابود کند.» ولی با حضور قسمت کوچکی از نیروهای او در روستوف انتظار اینکه اتفاق مهمی رخ دهد وجود نداشت.

مقابله پروگوژین با رییس جمهور پوتین و خود نمایی بدون در نظر گرفته او در حقیقت بسیار به محبوبیت او لطمه زده. پوتین موفق بود که مشکل را سریع حل کند که نشان دهنده قدرت رهبری او است و پوتین شورش را قبل از اینکه جدی تر شود توانست غلبه کند. پروگوژین که رییس نیروی مزدوران است که برای پول میجنگند الان باید از روسیه خارج شود کشوری که در آن سرمایه هنگفتی به دست آورد و برای آینده غیر مطمین باید به بلاروس برود.

توجه الان به سوی دولت روسیه است تا از اشتباهات گذشته درس بگیرد و اصلاحات داخلی را انجام دهد و به جنگ ادامه دار با غرب تمرکز کند.

یک شبه، رسانه های غربی گروه واگنر را از “ مزدور کثیف تروریستی “ به “ گروه مبارز با فساد روسیه “ تبدیل کردند. ناظران غربی که امیدوار بودند یک اعتراض طولانی مدت صورت بگیرد بسیار ناامید شدند وقتی که حتی یک روز هم دوام نداشت. طبق معمول پوتین در موقعیت بحرانی خونسردی خود را نشان داد و آینده گروه واگنر الان نامشخص است چون آنها برای رهبر سابق خود پروگوژین کار می‌کردند مگر اینکه او بتواند برای چالش خود به کریملین حمایت خارجی پیدا کند. ولی خوشحالی در غرب کوتاه مدت بود چون رهبر واگنر که لقب “آشپز پوتین “ را دارد( به دلیل اینکه صاحب رستوران ها و شرکت‌های غذایی که برای کرمیلین غذا تهیه می‌کنند میباشد) آخرین غذای خود را در روسیه تهیه کرده.

تحولات در روسیه نشان دهنده اهمیت شورش پرو‌گوژین است که فعلا تمرکز را از اوکراین تغییر داده. در آینده مشاهده خواهیم کرد که روسیه پس از آنکه فورا به شورش پایان داد، اشتباهات گذشته را حل خواهد کرد و به اصلاحات داخلی ادامه می‌دهد و مقابله ادامه دار با غرب را اداره خواهد کرد.