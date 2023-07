Von Elijah J. Magnier:

Nach der Tötung von Nael Marzouk, einem 17-jährigen französisch-algerisch-marokkanischen Staatsbürger, durch einen Polizeibeamten ist es in Frankreich zu Gewaltausbrüchen gekommen. Der Vorfall ereignete sich, als Marzouk, der keinen Führerschein besaß, nach einem Streit mit der Polizei losfuhr und deren Aufforderung, aus dem Auto auszusteigen, ignorierte. In der anfänglichen Erklärung der beiden Polizeibeamten wurde fälschlicherweise behauptet, ihr Leben sei in Gefahr gewesen, doch später tauchten Videobeweise auf, die die Wahrheit enthüllten. Es zeigte, dass einer der Beamten ohne Rechtfertigung Schüsse abgab, was zu seiner Verhaftung wegen vorsätzlichen Mordes, Lüge und übermäßiger Gewaltanwendung führte. Durch die Enthüllung dieses Fehlverhaltens wurde die ursprüngliche Rechtfertigung der Polizei für die Tötung entkräftet.

Dennoch kam es in mehreren Städten, vor allem in den Vorstädten, zu Unruhen, bei denen Geschäfte, Schulen und städtische Gebäude gezielt angezündet und 2 500 Autos verbrannt wurden. In verschiedenen Städten Frankreichs wurden auch mehrere Geschäfte geplündert. Als Reaktion darauf setzte der französische Präsident Emmanuel Macron 45.000 der 240.000 Polizeibeamten des Landes ein, um die Ordnung wiederherzustellen, was zu mehr als 1.000 Verhaftungen führte. Doch die Frage bleibt: Welche Faktoren liegen diesen Ereignissen zugrunde, und warum hat sich das Chaos auf mehrere Städte ausgeweitet? Wodurch wird die Wut auf den französischen Straßen geschürt?

Europa sieht seine gemeinsamen Werte in einer Gesellschaft, die sich durch Integration, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität, Brüderlichkeit und Nichtdiskriminierung auszeichnet, in der die Gleichheit vor dem Gesetz und die Achtung der Menschenwürde an erster Stelle stehen. Die Charta der Europäischen Union garantiert die Rechte des Einzelnen, darunter die Gedanken-, Religions-, Versammlungs-, Meinungs- und Informationsfreiheit sowie die Achtung des Privatlebens und der persönlichen Freiheiten.

Diese idealen Grundsätze, die die europäische Identität definieren, sind jedoch nur noch Worte auf dem Papier, die selektiv und je nach den Umständen angewandt werden. Sie bleiben Bestrebungen, die die europäische Gesellschaft anstrebt. Es ist unmöglich, eine Gesellschaft aufzubauen, in der die Regierenden die lokalen und internationalen Gesetze oder die Grundsätze, zu denen sie sich bekennen, nicht respektieren.

Die Ereignisse in Frankreich sind eng mit der Ungleichheit in der “Französischen Republik” verbunden, die sich in sozialen und wirtschaftlichen Unterschieden widerspiegelt. Die Arbeiterviertel, die gemeinhin als Vorstädte bezeichnet werden, sind stark in die Kritik geraten. In den Medien werden diese Gebiete als gesetzlos dargestellt, die seit den 1980er und 1990er Jahren von Unsicherheit und Brutalität geplagt werden. Infolgedessen hat sich der Sicherheitsdiskurs häufig gegen diese Viertel gerichtet, angefangen bei den Unruhen in Lyon im Sommer 1981. Seitdem werden die Vorstädte als “wachsendes soziales Problem” wahrgenommen. Verschiedene Faktoren haben zu dieser Wahrnehmung beigetragen, darunter die Kontroverse um das islamische Kopftuch im Jahr 1989, das Aufkommen von al-Qaida, die Anschläge von Charlie Hebdo, die die islamische Religion und ihren Propheten beleidigten, und die Unruhen von 2005, 2006 und 2007, die eine “antirepublikanische” Stimmung verkörperten. Diese Vorstellung, dass die Stadtviertel immer “unzugänglicher für die Polizei” sind, wie es Premierminister Francois Fillon ausdrückte.

Le Pens rechtsextremer Parteichef Sébastien Chenu sagte: "Wenn Algerien um seine Staatsangehörigen in Frankreich besorgt ist, kann es sie zurückholen". Das rechtsextreme Narrativ verstärkt die Darstellung dieser Vorstädte als problematisch, indem es die durch die "Massenmigration" aus den Großstädten verursachte Unsicherheit betont. Die rechte Partei stellt die Vorstädte als "im Krieg mit der Staatsmacht" und als geächtetes "Epizentrum des Terrors" dar. Auch die dem Innenministerium angeschlossenen Polizeigewerkschaften sprechen sich für einen "Kriegszustand" aus und fordern, dass alle Mittel eingesetzt werden sollten, um die Sicherheit durchzusetzen. Infolgedessen haben die lokalen Behörden die Polizeipräsenz in diesen Gebieten erhöht. Seit 2017 sind die Sicherheitsbeamten befugt, tödliche Gewalt anzuwenden, wenn sie sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in Lebensgefahr befinden. Französische Forscher haben festgestellt, dass die Strafen und Gefängnisstrafen für Bewohner der Vorstädte unverhältnismäßig hart sind, insbesondere für Menschen afrikanischer und arabischer Herkunft, die die französische Staatsbürgerschaft besitzen. Dies hat zu einer Überbelegung der Gefängnisse geführt. Premierministerin Elizabeth Bourne ordnete den Einsatz von Hunderten von gepanzerten Fahrzeugen während der vierten Nacht der Volksaktion an, um eine starke staatliche Reaktion zu demonstrieren. Diese Maßnahme stellte den französischen Staat eher als Polizeistaat denn als Demokratie dar und erinnerte an den Umgang mit den Gelbwesten-Protesten in den vergangenen Jahren. Präsident Emmanuel Macron reagierte auf die Unruhen, indem er soziale Medienplattformen für die Aufwiegelung der Krawalle verantwortlich machte und eine verstärkte Polizeipräsenz und Konfrontation mit den Demonstranten forderte. Anstatt die Probleme innerhalb der französischen Gesellschaft demokratisch anzugehen, wie es Europa vorgibt, zeigen die Maßnahmen der französischen Republik ihre Entschlossenheit, ihre Kontrolle über die Straßen zu demonstrieren und der Sicherheit Vorrang vor der Suche nach einer gemeinsamen Basis zu geben. Diese Interessenverquickung zwischen einem wütenden Teil der Bevölkerung und dem herrschenden Staatsapparat verschlimmert die Situation nur noch. Präsident Macron hat selbst zugegeben, dass die Menschen ihn nicht gewählt haben, weil er die beste Wahl für sie war. Die französischen Wähler haben die von Marine Le Pen vertretene extreme Rechte abgelehnt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass eine große Kluft zwischen den Wünschen des französischen Volkes und seinem Führer besteht. Diese Diskrepanz zeigt sich in Macrons Entscheidungsfindung, die oft an den demokratischen Prozessen vorbeigeht. So wurde beispielsweise das vorgeschlagene Rentengesetz aus Angst vor der Ablehnung durch die Mehrheit und einen großen Teil der französischen Bevölkerung aus dem Parlament zurückgezogen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Staat internen Fragen wie den Problemen der Pariser Vororte und der anderen rund ein Dutzend Gebiete wie Lyon, Marseille, Nantes und Lille, in denen es zu Unruhen kam, weniger Aufmerksamkeit schenkt. Stattdessen konzentriert sich der Staat auf internationale Themen wie die Verwicklung in den Krieg in der Ukraine zwischen den USA und Russland, in den weder Frankreich noch Europa direkt verwickelt sind und der die Inflation im Land angeheizt, den Euro abgewertet und die Strom-, Gas- und Lebensmittelpreise erhöht hat. Dieses Ablenkungsmanöver ignoriert den wirtschaftlichen Zusammenhalt, der mit Russland erreicht werden könnte, ähnlich wie bei der Einigung des europäischen Kontinents während des Zweiten Weltkriegs, als mehr als 24 Millionen russische Bürger ihr Leben opferten, um der Bedrohung der europäischen Länder, insbesondere Frankreichs, durch Deutschland zu begegnen. Infolgedessen hat Frankreich noch keine umfassende Lösung für die anhaltenden Probleme in den Pariser Vorstädten und anderen betroffenen Gebieten gefunden. Anstatt nach Gerechtigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu streben, dem Motto der Französischen Republik, spiegeln die Handlungen und die Politik des Staates das Versagen wider, die auf Papier geschriebenen europäischen Grundsätze zu wahren und zu respektieren, die den Kontinent leiten und vereinen sollen. Die Konzentration auf die Vorstädte sollte nicht als isoliertes lokales Problem betrachtet werden, sondern als Symptom für das Fehlen dieser Grundsätze auf breiterer europäischer Ebene.

