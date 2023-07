Subscribe to get access

Sébastien Chenu, chef du parti de droite de Marine Le Pen, a déclaré : « Si l’Algérie s’inquiète pour ses ressortissants en France, elle n’a qu’à les reprendre ». Le discours de l’extrême droite renforce la représentation de ces banlieues comme problématiques, en mettant l’accent sur l’insécurité causée par la « migration de masse » en provenance des grandes villes. Le parti de droite dépeint les banlieues comme « en guerre contre le pouvoir de l’État » et comme un « épicentre de la terreur » hors-la-loi. De même, les syndicats de police affiliés au ministère de l’Intérieur prônent un « état de guerre » et affirment que tous les moyens devraient être bons pour imposer la sécurité.

Les autorités locales ont ainsi renforcé la présence policière dans ces zones. Depuis 2017, les agents de sécurité sont autorisés à utiliser la force létale s’ils estiment que leur vie est en danger dans l’exercice de leurs fonctions.

Des chercheurs français ont observé que les sanctions et les peines de prison sont disproportionnellement sévères pour les résidents des banlieues, en particulier ceux d’origine africaine et arabe qui détiennent la citoyenneté française. Cette situation a entraîné une surpopulation carcérale.

La première ministre Elizabeth Bourne a ordonné le déploiement de centaines de véhicules blindés au cours de la quatrième nuit d’action populaire afin de démontrer une réponse ferme de l’État. Cette décision a donné à la France l’image d’un État policier plutôt que d’une démocratie, faisant écho à la manière dont les manifestations des gilets jaunes ont été gérées les années précédentes. Le président Emmanuel Macron a réagi aux troubles en accusant les plateformes de médias sociaux d’avoir incité aux émeutes et en appelant à une présence policière accrue et à un affrontement avec les manifestants.

Plutôt que de s’attaquer démocratiquement aux problèmes de la société française, comme l’Europe prétend le faire en priorité, la République française est déterminée à montrer qu’elle contrôle les rues et accorde la priorité à la sécurité plutôt qu’à la recherche d’un terrain d’entente. Cet amalgame d’intérêts entre une partie de la population en colère et l’appareil d’État au pouvoir ne fait qu’exacerber la situation.

Le président Macron lui-même a admis que les citoyens ne l’avaient pas élu parce qu’il était le meilleur choix pour eux. L’électorat français avait plutôt rejeté l’extrême droite représentée par Marine Le Pen. Il ne faut donc pas se surprendre de l’écart important qui existe entre les aspirations du peuple français et son dirigeant. Ce décalage s’est manifesté dans la prise de décision de Macron, qui a souvent contourné les processus démocratiques. La proposition de loi sur les retraites, par exemple, a été retirée du parlement par crainte d’être rejetée par la majorité et une proportion importante de la population française.

Il n’est donc pas étonnant que l’État accorde moins d’attention aux questions internes telles que les problèmes des banlieues parisiennes et de la dizaine d’autres villes comme Lyon, Marseille, Nantes et Lille, qui ont connu des émeutes. L’État a plutôt tendance à se concentrer sur les questions internationales, comme son implication dans la guerre en Ukraine entre les États-Unis et la Russie, une implication que ni la France ni l’Europe n’ont directement alimentée et qui a eu pour effet de créer l’inflation dans le pays, de dévaluer l’euro et d’augmenter les prix de l’électricité, du gaz et des denrées. Cette tactique de diversion fait fi de la cohésion économique qui pourrait être réalisée avec la Russie, à l’image de l’unification du continent européen pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque plus de 24 millions de citoyens russes ont sacrifié leur vie pour contrer la menace que l’Allemagne faisait peser sur les pays européens, plus particulièrement sur la France.

En conséquence, la France n’a pas encore trouvé de solution globale aux problèmes persistants de la banlieue parisienne et des autres zones touchées. Au lieu de lutter pour la justice, l’égalité et la fraternité, qui est la devise de la République française, les actions et les politiques de l’État montrent une incapacité à maintenir et à respecter les principes européens couchés sur du papier qui sont censés guider et unir le continent. La focalisation sur les banlieues ne doit pas être considérée comme un problème local isolé, mais plutôt comme un symptôme de l’absence de ces principes à une échelle européenne plus large.