La violenza è esplosa in Francia in seguito all’uccisione di Nael Marzouk, un 17enne franco-algerino-marocchino, da parte di un agente di polizia. L’incidente è avvenuto quando Marzouk, che non aveva la patente di guida, si è allontanato dopo una discussione con la polizia e ha ignorato l’ordine di scendere dall’auto. La dichiarazione iniziale dei due agenti di polizia affermava falsamente che le loro vite erano in pericolo, ma in seguito sono emerse prove video che hanno rivelato la verità. Il video ha mostrato uno degli agenti che sparava senza giustificazione e ha portato al suo arresto con l’accusa di omicidio premeditato, menzogna e uso eccessivo della forza. La rivelazione di questa cattiva condotta ha screditato la giustificazione originale della polizia per l’omicidio.

Ciononostante, sono scoppiate rivolte in diverse città, soprattutto in periferia, dove sono stati incendiati deliberatamente negozi, scuole ed edifici comunali e bruciate 2.500 auto. Sono stati anche saccheggiati diversi negozi in varie città della Francia. In risposta, il presidente francese Emmanuel Macron ha schierato 45.000 dei 240.000 agenti di polizia del Paese per ristabilire l’ordine, con oltre 1.000 arresti. Ma la domanda rimane: Quali sono i fattori alla base di questi eventi e perché il caos si è esteso a diverse città? Cosa sta alimentando la rabbia nelle strade francesi?

L’Europa considera i suoi valori comuni come una società caratterizzata da integrazione, tolleranza, giustizia, solidarietà, fratellanza e non discriminazione, in cui l’uguaglianza davanti alla legge e il rispetto della dignità umana sono fondamentali. La Carta dell’Unione europea garantisce i diritti individuali, tra cui la libertà di pensiero, di religione, di riunione, di espressione e di informazione, nonché il rispetto della vita privata e delle libertà personali.

Tuttavia, questi principi ideali che definiscono l’identità europea sono diventati semplici parole sulla carta, applicate in modo selettivo e a seconda delle circostanze. Rimangono aspirazioni a cui la società europea aspira. È impossibile costruire una società in cui i leader non rispettino le leggi locali e internazionali o i principi che professano.

Gli eventi in Francia sono strettamente legati alla disuguaglianza della “Repubblica francese”, che si riflette nelle disparità sociali ed economiche. I quartieri popolari, comunemente chiamati periferie, sono stati oggetto di pesanti critiche. I media ritraggono queste aree come prive di legge, afflitte da insicurezza e brutalità fin dagli anni ’80 e ’90. Di conseguenza, il discorso sulla sicurezza si è trasformato in una sorta di “guerra”. Di conseguenza, il discorso sulla sicurezza ha spesso preso di mira questi quartieri, a partire dalle rivolte di Lione dell’estate 1981. Da allora, le periferie sono state percepite come un “problema sociale crescente”. Diversi fattori hanno contribuito a questa percezione, tra cui la controversia del 1989 sul velo islamico, l’emergere di Al-Qaeda, gli attentati di Charlie Hebdo che hanno insultato la religione islamica e il suo profeta, e le rivolte del 2005, 2006 e 2007 che hanno incarnato il sentimento “anti-repubblicano”. L’idea che i quartieri siano sempre più “inaccessibili alla polizia”, secondo le parole del primo ministro Francois Fillon.

Il leader del partito di destra di Le Pen, Sébastien Chenu, ha dichiarato: "Se l'Algeria è preoccupata per i suoi cittadini in Francia, può riportarli indietro". La narrazione dell'estrema destra rafforza la rappresentazione di queste periferie come problematiche, sottolineando l'insicurezza causata dalla "migrazione di massa" dalle grandi città. Il partito di destra dipinge le periferie come "in guerra con il potere statale" e un "epicentro del terrore" fuorilegge. Allo stesso modo, i sindacati di polizia affiliati al Ministero degli Interni sostengono uno "stato di guerra" e affermano che si dovrebbero usare tutti i mezzi per imporre la sicurezza. Di conseguenza, le autorità locali hanno aumentato la presenza della polizia in queste aree. Dal 2017, gli agenti di sicurezza sono autorizzati a usare la forza letale se ritengono che la loro vita sia in pericolo durante lo svolgimento delle loro mansioni. I ricercatori francesi hanno osservato che le sanzioni e le pene detentive sono sproporzionatamente dure per i residenti delle periferie, soprattutto per quelli di origine africana e araba che hanno la cittadinanza francese. Questo ha portato al sovraffollamento delle carceri. Il primo ministro Elizabeth Bourne ha ordinato il dispiegamento di centinaia di veicoli blindati durante la quarta notte di azione popolare per dimostrare una forte risposta dello Stato. La mossa ha dipinto lo Stato francese come uno Stato di polizia piuttosto che una democrazia, riecheggiando la gestione delle proteste dei gilet gialli negli anni precedenti. Il presidente Emmanuel Macron ha risposto ai disordini incolpando le piattaforme dei social media di aver incitato le rivolte e chiedendo un aumento della presenza della polizia e del confronto con i manifestanti. Invece di affrontare democraticamente i problemi della società francese, come l'Europa sostiene di voler fare, le azioni della Repubblica francese mostrano la volontà di dimostrare il proprio controllo sulle strade e di privilegiare la sicurezza rispetto alla ricerca di un terreno comune. Questa confusione di interessi tra una parte della popolazione arrabbiata e l'apparato statale al potere non fa altro che esacerbare la situazione. Lo stesso Presidente Macron ha ammesso che il popolo non lo ha eletto perché era la scelta migliore per loro. L'elettorato francese ha respinto l'estrema destra rappresentata da Marine Le Pen. Non sorprende quindi che esista un divario significativo tra le aspirazioni del popolo francese e il suo leader. Questo divario è stato evidente nel processo decisionale di Macron, che spesso ha aggirato i processi democratici. La proposta di legge sul pensionamento, ad esempio, è stata ritirata dal Parlamento per timore di un rifiuto da parte della maggioranza e di una parte significativa della popolazione francese. Non sorprende quindi che lo Stato presti meno attenzione alle questioni interne, come i problemi della periferia parigina e di un'altra decina di aree come Lione, Marsiglia, Nantes e Lille che hanno subito rivolte. Lo Stato tende invece a concentrarsi su questioni internazionali, come il suo coinvolgimento nella guerra in Ucraina tra Stati Uniti e Russia, un coinvolgimento in cui né la Francia né l'Europa sono direttamente coinvolte e che ha alimentato l'inflazione nel Paese, svalutato l'euro e aumentato i prezzi di elettricità, gas e cibo. Questa tattica diversiva ignora la coesione economica che si potrebbe raggiungere con la Russia, simile all'unificazione del continente europeo durante la Seconda guerra mondiale, quando più di 24 milioni di cittadini russi sacrificarono le loro vite per contrastare la minaccia posta dalla Germania ai Paesi europei, in particolare alla Francia. Di conseguenza, la Francia non ha ancora trovato una soluzione globale ai problemi che affliggono la periferia parigina e le altre zone colpite. Invece di lottare per la giustizia, l'uguaglianza e la fraternità, che è il motto della Repubblica francese, le azioni e le politiche dello Stato riflettono l'incapacità di sostenere e rispettare i principi europei scritti sulla carta che dovrebbero guidare e unire il continente. L'attenzione alle periferie non deve essere vista come un problema locale isolato, ma piuttosto come un sintomo dell'assenza di questi principi su una scala europea più ampia.

