Infolgedessen zögern die NATO-Mitglieder, insbesondere die westeuropäischen (mit Ausnahme der loyalen östlichen Staaten, mit Ausnahme Ungarns), eine nukleare Konfrontation mit Russland zu riskieren. Darüber hinaus sieht sich Europa mit erheblichen wirtschaftlichen Belastungen und inneren Unruhen konfrontiert, die bei den Behörden und in der Bevölkerung Ängste auslösen. Die Unterstützung der Ukraine, selbst unter erheblichem amerikanischem Druck, belastet die Popularität der Beamten und die angespannte europäische Staatskasse, wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban kürzlich nach einem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel betonte. Folglich würde ein direkter militärischer Konflikt mit Russland Europa auf einen Weg ohne Wiederkehr führen, der eine katastrophale gegenseitige Zerstörung zur Folge hätte – eine unattraktive Aussicht für jede europäische Nation. Auch wenn die Vereinigten Staaten den Beitritt Finnlands zur NATO teilweise durchsetzen konnten, haben sie Russland noch nicht in die Knie gezwungen. Stattdessen haben sie Russland näher an China und andere Nationen herangeführt und die vollständige Weltherrschaft, die es in den 1980er Jahren erlangt hatte, aufgegeben. Der amerikanische Professor John Mearsheimer behauptet, die Vereinigten Staaten seien zu einem Außenseiter geworden, der als “der Tyrann, von dem sich alle abwenden, um andere Alternativen und neue Verbündete und Partner zu finden, die nicht daran arbeiten, ihre natürlichen Ressourcen auszubeuten und zu stehlen und ihr Land zu zerstören”, wahrgenommen wird. Die USA geben nun also den Staffelstab an die Ukraine weiter und versorgen sie mit Streumunition, um den Krieg fortzusetzen und der russischen Armee nach 500 Tagen erbitterter Kämpfe weitere Opfer zuzufügen. Auf der anderen Seite hat Russland den ukrainischen Gegenangriff erfolgreich gestoppt und damit seine Munition, sein Personal und seine Chancen auf einen Durchbruch erschöpft, so dass es sich im Falle einer Verhandlungslösung in einer starken Position befindet. Die Vereinigten Staaten lehnen Friedensverhandlungen unter türkischer oder afrikanischer Vermittlung oder jeden anderen Versuch zur Beendigung des Konflikts ab. Sie glauben, dass Russland noch immer seine militärische und wirtschaftliche Stärke ausbauen kann und nicht nachgeben oder seine Niederlage eingestehen wird. Folglich hängt jede mögliche Lösung davon ab, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, den Krieg aufrechtzuerhalten. Die Vereinigten Staaten können den Konflikt außerhalb des Rahmens eines direkten und offenen Eingreifens der NATO halten, die Mitgliedschaft der Ukraine verweigern und versuchen, Russland auf lange Sicht zu erschöpfen. Sie wollen jedoch verhindern, dass der Kreml auf noch verheerendere Waffen zurückgreift, die den Konflikt abrupt beenden oder ihn in einen verheerenden totalen Krieg verwandeln könnten. Die Lieferung verbotener Waffen an die Ukraine durch mehr als 100 Länder, selbst wenn sie sowohl von Amerika als auch von Russland gebilligt wird, provoziert Moskau daher nicht. Selbst wenn die Vereinigten Staaten die Ukraine mit Munition mit abgereichertem Uran beliefern würden, würde Russland darauf reagieren, ohne die Situation weiter zu eskalieren. Die Erklärung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegenüber seinem ukrainischen Amtskollegen, die Ukraine verdiene es, der NATO beizutreten, entbehrt jeglicher Ernsthaftigkeit und ist lediglich ein politisches Manöver der Türkei, das innerhalb des Bündnisses wohl kaum auf breite Unterstützung stoßen wird. Dementsprechend wird der Gipfel in Vilnius der Ukraine gute Unterstützung anbieten, einschließlich der Bereitstellung von Waffen und Munition, und versprechen, dass Kiew schließlich Vollmitglied werden wird. Aber die Ukraine an der Schwelle zur NATO zu halten, mit dem Versprechen, dass eine Mitgliedschaft eines Tages nicht ausgeschlossen ist, bleibt das nationale Sicherheitsmotto des Westens. Zwar haben beruhigende Versprechungen, die nicht mit konkreten Durchsetzungsmaßnahmen einhergingen, in der Vergangenheit nicht zu einem Atomkonflikt geführt, aber die Situation wird wahrscheinlich ein kontrollierter militärischer Konflikt bleiben. Amerikas Strategie besteht darin, die Ukraine mit Zuckerbrot und Peitsche zu locken, Versprechungen zu machen und unrealistische Hoffnungen auf eine NATO-Mitgliedschaft zu wecken. Gleichzeitig treibt die Dynamik der Ukraine ihre Bürger in Richtung des amerikanischen Altars und seiner Ziele. Leider wird die Ukraine mit leeren Händen dastehen, da sie sich freiwillig der Selbstzerstörung verschrieben hat. Reue wird ein schwacher Trost sein, wenn sich der Staub legt und die Kanonen aufhören zu feuern und die bittere Realität der ukrainischen Lage offenbart wird.