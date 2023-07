Estados Unidos está utilizando la estrategia del palo y la zanahoria de la OTAN para perpetuar la guerra en Ucrania.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

En consecuencia, los miembros de la OTAN, especialmente los de Europa Occidental (excluidas las naciones orientales leales, salvo Hungría), son reacios a arriesgarse a una confrontación nuclear con Rusia. Además, Europa se enfrenta a importantes cargas económicas y al malestar interno, lo que provoca ansiedad entre los funcionarios y la población. Apoyar a Ucrania, incluso bajo una considerable presión estadounidense, pasa factura a la popularidad de los funcionarios y a las tensas arcas europeas, como señaló recientemente el primer ministro húngaro, Viktor Orban, tras una reunión de líderes europeos en Bruselas. En consecuencia, entrar en un conflicto militar directo con Rusia llevaría a Europa por un camino sin retorno, que implicaría una destrucción mutua catastrófica, una perspectiva poco atractiva para cualquier nación europea. Aunque Estados Unidos ha logrado en parte la entrada de Finlandia en la OTAN, todavía no ha puesto a Rusia de rodillas. Por el contrario, ha empujado a Rusia más cerca de China y otras naciones, renunciando al completo dominio mundial que logró en la década de 1980. El profesor estadounidense John Mearsheimer afirma que Estados Unidos se ha convertido en un paria, percibido como “el matón del que todo el mundo se aparta para buscar otras alternativas y nuevos aliados y socios que no trabajen para explotar y robar sus recursos naturales y destruir su país”. Así que Estados Unidos pasa ahora el testigo a Ucrania, suministrándole munición de racimo para continuar la guerra e intentar infligir más bajas al ejército ruso tras 500 días de feroces combates. Por otra parte, Rusia ha logrado detener el contraataque ucraniano, agotando su munición, su mano de obra y sus posibilidades de avance, lo que la deja en una posición de fuerza en caso de una solución negociada. Estados Unidos se opone a las negociaciones de paz con mediación turca o africana o a cualquier otro intento de poner fin al conflicto. Cree que Rusia aún puede reconstruir su poderío militar y económico y no retrocederá ni admitirá su derrota. En consecuencia, cualquier posible solución depende de la incapacidad de Ucrania para mantener la guerra. Estados Unidos puede mantener el conflicto fuera del ámbito de intervención directa y abierta de la OTAN, retener la adhesión de Ucrania y tratar de agotar a Rusia a largo plazo. Pero quiere evitar que el Kremlin recurra a armas más devastadoras que podrían poner fin al conflicto de forma abrupta o convertirlo en una devastadora guerra total. En consecuencia, la transferencia de armas prohibidas a Ucrania por parte de más de 100 países, aunque sea aprobada tanto por Estados Unidos como por Rusia, no provoca a Moscú. Incluso si Estados Unidos suministrara a Ucrania munición con uranio empobrecido, Rusia respondería sin escalar más la situación. La declaración del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan a su homólogo ucraniano de visita de que “Ucrania merece entrar en la OTAN” carece de seriedad y no es más que una maniobra política de Turquía que probablemente no encuentre un amplio apoyo dentro de la Alianza. En consecuencia, la cumbre de Vilna ofrecerá a Ucrania un buen apoyo, que incluye el suministro de armas y municiones, y la promesa de que Kiev acabará convirtiéndose en miembro de pleno derecho. Pero mantener a Ucrania a las puertas de la OTAN, con la promesa de que no se descarta su ingreso algún día, sigue siendo el lema de seguridad nacional de Occidente. Aunque las promesas tranquilizadoras no acompañadas de medidas concretas de ejecución no han desembocado en un conflicto nuclear en el pasado, es probable que la situación siga siendo un conflicto militar controlado. La estrategia de Estados Unidos consiste en colgar zanahorias delante de Ucrania, haciendo promesas y suscitando esperanzas poco realistas de ingreso en la OTAN. Al mismo tiempo, la dinámica de Ucrania está llevando a sus ciudadanos hacia el altar estadounidense y sus objetivos. Lamentablemente, Ucrania está destinada a irse con las manos vacías, habiendo abrazado voluntariamente la autodestrucción. Los remordimientos no servirán de consuelo cuando el polvo se asiente y las armas dejen de disparar, revelando la amarga realidad de la difícil situación de Ucrania.