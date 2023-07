Subscribe to get access

Di conseguenza, i membri della NATO, soprattutto quelli dell’Europa occidentale (escluse le nazioni orientali fedeli, tranne l’Ungheria), sono riluttanti a rischiare un confronto nucleare con la Russia. Inoltre, l’Europa sta affrontando notevoli oneri economici e disordini interni, che causano ansia tra i funzionari e le popolazioni. Sostenere l’Ucraina, anche sotto le notevoli pressioni americane, ha un impatto sulla popolarità dei funzionari e sulle tesorerie europee, come ha recentemente sottolineato il Primo Ministro ungherese Viktor Orban dopo una riunione dei leader europei a Bruxelles. Di conseguenza, entrare in un conflitto militare diretto con la Russia condurrebbe l’Europa su una strada senza ritorno, che comporterebbe una catastrofica distruzione reciproca – una prospettiva poco attraente per qualsiasi nazione europea. Sebbene gli Stati Uniti siano parzialmente riusciti a garantire l’ingresso della Finlandia nella NATO, non hanno ancora messo in ginocchio la Russia. Al contrario, ha spinto la Russia ad avvicinarsi alla Cina e ad altre nazioni, rinunciando al completo dominio mondiale raggiunto negli anni Ottanta. Il professore americano John Mearsheimer sostiene che gli Stati Uniti sono diventati un reietto, percepiti come “il bullo da cui tutti si allontanano per trovare altre alternative e nuovi alleati e partner che non si impegnino a sfruttare e rubare le loro risorse naturali e a distruggere il loro Paese”. Così gli Stati Uniti passano ora il testimone all’Ucraina, rifornendola di munizioni a grappolo per continuare la guerra e cercare di infliggere altre vittime all’esercito russo dopo 500 giorni di feroci combattimenti. D’altra parte, la Russia ha bloccato con successo il contrattacco ucraino, esaurendo le sue munizioni, la sua forza lavoro e le sue possibilità di sfondamento, lasciandola in una posizione di forza nel caso di un accordo negoziale. Gli Stati Uniti si oppongono ai negoziati di pace con la mediazione turca o africana o a qualsiasi altro tentativo di porre fine al conflitto. Ritengono che la Russia possa ancora ricostruire la propria forza militare ed economica e che non si tirerà indietro né ammetterà la sconfitta. Di conseguenza, ogni potenziale soluzione dipende dall’incapacità dell’Ucraina di sostenere la guerra. Gli Stati Uniti possono mantenere il conflitto al di fuori di un intervento diretto e palese della NATO, rifiutare l’adesione dell’Ucraina e cercare di esaurire la Russia nel lungo periodo. Ma vogliono evitare che il Cremlino ricorra ad armi più devastanti che potrebbero porre fine al conflitto in modo brusco o trasformarlo in una devastante guerra totale. Di conseguenza, il trasferimento di armi vietate all’Ucraina da parte di oltre 100 Paesi, anche se approvato sia dall’America che dalla Russia, non provoca Mosca. Anche se gli Stati Uniti fornissero all’Ucraina munizioni all’uranio impoverito, la Russia risponderebbe senza far degenerare ulteriormente la situazione. La dichiarazione del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan al suo omologo ucraino in visita, secondo cui “l’Ucraina merita di entrare nella NATO”, manca di serietà ed è solo una manovra politica della Turchia che difficilmente troverà ampio sostegno all’interno dell’Alleanza. Di conseguenza, il vertice di Vilnius offrirà all’Ucraina un buon sostegno, compresa la fornitura di armi e munizioni, e promette che alla fine Kyiv diventerà un membro a pieno titolo. Ma mantenere l’Ucraina alle porte della NATO, con la promessa che un giorno l’adesione non sarà esclusa, rimane il motto della sicurezza nazionale dell’Occidente. Se in passato le promesse rassicuranti non accompagnate da azioni concrete non hanno portato a un conflitto nucleare, è probabile che la situazione rimanga un conflitto militare controllato. La strategia americana consiste nel far penzolare le carote davanti all’Ucraina, facendo promesse e alimentando speranze irrealistiche di adesione alla NATO. Allo stesso tempo, le dinamiche dell’Ucraina spingono i suoi cittadini verso l’altare americano e i suoi obiettivi. Purtroppo, l’Ucraina è destinata a rimanere a mani vuote, avendo volontariamente abbracciato l’autodistruzione. Il rimorso sarà di scarsa consolazione quando la polvere si poserà e le armi smetteranno di sparare, rivelando l’amara realtà della situazione ucraina.