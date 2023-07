Elizabeth Tsurkov en prison pour un bout de temps.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

La présence d’une femme munie d’un passeport russe qui parle arabe, prétend être chercheuse à l’université de Princeton, exprime ouvertement son hostilité à l’égard du gouvernement syrien et de la Russie, et révèle son passé dans le service de renseignement militaire et son statut actuel de réserviste, ne pouvait faire autrement qu’éveiller les soupçons des autorités irakiennes. L’Irak est connu pour être divisé entre ceux qui sont loyaux envers les États-Unis et ceux qui leur sont farouchement hostiles. En s’aventurant hors de la province kurde vers des villes chiites où se trouvent des groupes armés et des factions opposées à la présence militaire et à l’occupation américaines, Tsurkov s’est peut-être volontairement exposée à un risque d’enlèvement. Par ailleurs, ses actions pourraient être attribuables à un manque d’intelligence ou de sensibilisation en matière de sécurité auquel l’on s’attend théoriquement d’une personne ayant son expérience professionnelle antérieure.

Tsurkov se serait apparemment rendue à Nadjaf, en Irak, avec des personnes associées au mouvement sadriste dirigé par Sayyed Moqtada al-Sadr, sous prétexte de mener des recherches universitaires. Toutefois, il est peu probable qu’elle ait obtenu des informations confidentielles ou exclusives importantes, étant donné que même les responsables du mouvement sadriste, y compris Sayyed Moqtada lui-même, ne savent pas vraiment quelles seront les étapes à venir du mouvement. Les activités passées du mouvement sont connues et accessibles à tous, car l’Irak n’a pas de secrets.

Tsurkov a laissé plusieurs traces, de sorte qu’il était pratiquement impossible pour une agence de sécurité de les ignorer ou de s’abstenir de mener une enquête approfondie sur sa présence en Irak. Son ancienne affiliation présumée aux services de renseignement israéliens n’a fait qu’accroître l’urgence de la localiser et de surveiller étroitement ses contacts et ses déplacements. En conséquence, Tsurkov s’est présentée comme un prix de grande valeur pour l’Axe de la Résistance, à l’instar de l’ancien colonel israélien Elhanan Tannenbaum, capturé par le Hezbollah libanais dans des circonstances différentes et échangé par la suite contre des prisonniers palestiniens et libanais. Selon le premier ministre Netanyahou, Tsurkov « va bien ». La maintenir en vie sert les intérêts de ses ravisseurs en soulignant l’unité des fronts et de l’Axe de la Résistance, et en faisant pression pour libérer davantage de prisonniers palestiniens.

Toutefois, le gouvernement israélien, qui comprend des partisans de la ligne dure de la droite peu enclins à négocier la libération de Palestiniens, pourrait ne pas soutenir les efforts visant à maintenir la cohésion au sein de l’Axe de la Résistance et à faire avancer la cause palestinienne. La résistance irakienne refusera très probablement sa libération sans échange de prisonniers palestiniens en solidarité avec la cause principale de la libération de la Palestine. Avec deux Israéliens toujours détenus par le Hamas (Avera Mengistu et Hisham Al-Sayed) et les restes de deux soldats (Oron Shaul et Hadar Goldin) morts lors de la guerre de Gaza de 2014 sous la garde du Hamas, Israël n’a pas encore accepté les conditions de leur retour.

Compte tenu de ces facteurs, il est très probable que l’absence de Tsurkov se prolonge, surtout si le gouvernement israélien n’a pas la ferme intention de la libérer. Israël cherche aujourd’hui à obtenir une intervention russe, alors même que ses services de renseignement et ses actions diplomatiques soutiennent l’Ukraine. Mais la volonté de Moscou d’aider Netanyahou semble faire défaut. On dirait bien que Tsurkov se soit imprudemment jetée dans la gueule du loup en se présentant elle-même comme une proie facile.