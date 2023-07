La politica americana di logoramento, corsa agli armamenti e intimidazione nei rapporti con la Cina.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Di conseguenza, il proseguimento della guerra sul fronte europeo consente all’America di concentrarsi sul suo prossimo obiettivo: contrastare la Cina, il suo più importante e temibile sfidante per la leadership globale. La Cina è il principale partner dei Paesi asiatici e la forza trainante della Banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali, che compete con la Banca mondiale dominata dall’Occidente.

La Cina sta espandendo la sua influenza anche attraverso organizzazioni come l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che comprende Brasile, Russia, India, Sudafrica e Iran, con molti Paesi desiderosi di aderire. Inoltre, le avanzate capacità della Cina in materia di comunicazioni, trasporti e risorse umane non sono paragonabili a nessun’altra nazione. È a capo di un’alleanza che comprende più del 40% della popolazione mondiale e forma un blocco economico che non si basa sul dominio del dollaro o dei mercati occidentali. Pechino possiede armi avanzate che le consentirebbero di vincere una guerra o di infliggere pesanti colpi ai suoi nemici, compresi gli Stati Uniti, in caso di attacco.

Ma gli Stati Uniti possono rappresentare una minaccia valida per Pechino solo se la Cina mantiene la sua forza economica, la sua unità, il suo surplus economico e le sue forti alleanze. Pertanto, l’America sta cercando di ingarbugliare la Cina su diversi fronti, tra cui le strategie esterne, interne ed economiche. La questione di Taiwan gioca un ruolo chiave per gli Stati Uniti nel mantenere vive le tensioni. Pur non riconoscendo ufficialmente l’indipendenza di Taiwan, gli Stati Uniti le forniscono aiuti militari e dichiarano la loro intenzione di difendere l’isola e il diritto di navigazione nelle acque cinesi-taiwanesi, pur riconoscendola come parte della Cina. Sul piano interno, l’America ha una notevole esperienza nel cambio di regime. Tuttavia, il suo attuale arsenale di strumenti contro una Cina resiliente deve essere rivisto, poiché i precedenti tentativi sono falliti.

Di conseguenza, l’unico piano praticabile rimasto agli Stati Uniti è quello di esaurire l’economia cinese attraverso una corsa agli armamenti, simile a quanto accaduto con l’Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ha portato all’impoverimento di Mosca e all’abbandono di diversi Paesi che facevano parte della sua sfera di influenza. Tuttavia, la Cina non ha paesi da abbandonare, come Mosca alla fine della Guerra Fredda, e non si è ancora impegnata nella colonizzazione di continenti come l’Occidente. Al contrario, la Cina mantiene una salda presa su Taiwan, che le Nazioni Unite e più di 100 altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti, considerano parte integrante della Cina – anche se il comportamento incoerente di quest’ultima provoca deliberatamente Pechino. La mobilitazione dei Paesi fedeli agli Stati Uniti per prepararsi a una guerra contro la Cina rimane improbabile, nonostante le richieste di espansione della NATO in Giappone e nelle Filippine per rafforzare la sua presenza nel Mar Cinese Meridionale.

La NATO – uno strumento aggressivo degli Stati Uniti per la guerra piuttosto che per la difesa, manipolato come gli Stati Uniti ritengono opportuno, anche a costo di alienarsi i partner europei – può fare ben poco. Infatti, molti leader europei sono riluttanti ad apparire aggressivi e ostili nei confronti di uno dei loro più importanti partner commerciali, la Cina. L’obiettivo primario dell’America è quindi quello di assicurarsi che la Cina non sostenga la Russia in Ucraina, poiché una tale mossa sconvolgerebbe i piani di Washington e darebbe al Cremlino un chiaro vantaggio. I membri della NATO non dispongono già di denaro, munizioni, tattiche offensive e capacità per sostenere una guerra per procura prolungata. Nella fase successiva, gli Stati Uniti sperano di costringere la Cina a una corsa agli armamenti, preparandosi alla possibilità di una guerra imminente per aumentare la spesa per la difesa. Questo approccio è già stato sperimentato e ha portato a un notevole aumento della spesa militare cinese, che è destinata a crescere del 7,1% fino a 225 miliardi di dollari (1,55 trilioni di yuan) entro il 2023. Anche se la Cina diventerà il secondo paese al mondo per spesa per la difesa dopo gli Stati Uniti, l’importo rimarrà gestibile grazie alla forte economia e allo sviluppo finanziario del Paese. La crescente presenza della NATO in Asia, lontana dal Nord Atlantico come suggerisce il nome, e le nuove basi militari statunitensi in costruzione intorno alla Cina non intimidiranno le pazienti autorità cinesi.

Di conseguenza, le possibilità che gli Stati Uniti lancino una guerra contro la Cina nei prossimi cinque anni sono scarse, nonostante il Pentagono abbia formulato piani di invasione per la seconda nazione più popolosa ed economicamente potente del mondo. Sebbene tali piani siano elaborati dalle forze armate statunitensi, non si traducono necessariamente in azioni pratiche, fattibili o realistiche. Pertanto, il crescendo della retorica americana non fa altro che perpetuare una minaccia altamente percepita e rafforzare il ruolo autoproclamato di Washington come arbitro del destino globale. Cerca di stabilire che solo gli Stati Uniti, e non la Russia o altri Paesi, hanno l’autorità e l’egemonia per fare la guerra, e che chiunque sostenga la Russia entra a far parte della categoria dei nemici che sfidano il dominio americano.

In conclusione, la strategia americana nei confronti della Cina è fatta di intimidazione, retorica infuocata, distrazione e logoramento. Nonostante la distanza geografica di 11.000 chilometri dall’America, la Cina deve prendere le minacce americane con calma ma con ponderazione e prepararsi allo scenario peggiore, nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero deviare da una politica razionale e logica e far precipitare il mondo in una devastante era di guerre che si estendono a diversi continenti.