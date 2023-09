Zelensky, Dall’eroe all’incertezza: La resilienza della Russia e l’evoluzione della posizione dell’Occidente sull’Ucraina.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Un’accoglienza calorosa e un sostegno significativo hanno caratterizzato la prima visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti. All’epoca, i Democratici avevano il controllo del Congresso, allineandosi perfettamente con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Zelensky, avendo preso posizione contro la potenza della Russia nelle prime fasi della guerra, è stato acclamato come un eroe, che ricorda la resistenza dell’Afghanistan durante l’invasione dell’Unione Sovietica nel 1979. Questa ammirazione si è tradotta in sostanziosi aiuti finanziari e militari per l’Ucraina. Washington ha persino favorito la presenza di Zelensky sulla scena mondiale per dare voce alla situazione del suo Paese. L’amministrazione statunitense, sotto la guida di Biden, ha fornito decine di miliardi di sostegno, spingendo apparentemente Zelensky in una guerra per procura, nella speranza di intrappolare il Cremlino in una situazione analoga al conflitto sovietico-afghano.

Tuttavia, l’entusiasmo iniziale e la solidarietà internazionale di cui godeva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sembrano essere in via di esaurimento e il panorama politico è cambiato durante la sua recente visita al Congresso. Questa volta, ha ricevuto un’accoglienza più scettica, in particolare da parte dei leader repubblicani ora dominanti. La loro preoccupazione principale riguardava la trasparenza dell’utilizzo dei fondi americani da parte dell’Ucraina. Inoltre, si è notata una notevole riluttanza a concedere a Zelensky una piattaforma per una sessione congiunta del Congresso, derivante dai dubbi sulle prospettive dell’Ucraina di ottenere una vittoria decisiva contro la Russia. Questo cambiamento di atteggiamento sottolinea le dinamiche in evoluzione della politica statunitense e le sue implicazioni per le relazioni internazionali.

Con il protrarsi del conflitto, ci sono segnali che indicano che la marea potrebbe volgere a suo sfavore dal punto di vista politico e in termini di sostegno tangibile. Un tempo convinti sostenitori dell’Ucraina, i Paesi europei sembrano rivedere la loro posizione. Le porte economiche e militari un tempo spalancate al governo di Zelensky sembrano ora meno disponibili. Questo cambiamento riflette non solo la stanchezza della guerra, ma anche una ricalibrazione degli interessi geopolitici e dei vantaggi pratici di un coinvolgimento a lungo termine in un conflitto prolungato.

Sebbene sia prematuro affermare che Zelensky sia completamente isolato sulla scena internazionale, il cambiamento delle dinamiche suggerisce che l’Ucraina potrebbe dover affrontare le prossime fasi del conflitto con un sostegno esterno ridotto. Le ragioni di questo cambiamento sono molteplici e vanno dalle pressioni economiche e dalle considerazioni politiche alla pura imprevedibilità dell’esito della guerra.

Mentre Zelensky è alle prese con queste sfide, rimane una domanda più ampia: La mutata posizione della comunità internazionale influenzerà la guerra e, in caso affermativo, come si adatterà l’Ucraina a questa nuova realtà?

Il recente cambio al Congresso degli Stati Uniti, con il repubblicano Kevin McCarthy al timone, ha portato alla luce le sfumature più profonde della politica estera statunitense nei confronti dell’Ucraina. La dichiarazione assertiva di McCarthy, secondo cui non ci sarà “nessun assegno in bianco per l’Ucraina”, ha segnato un netto distacco dal precedente sostegno a guida democratica. La dichiarazione ha suscitato una risposta franca da parte del Presidente Joe Biden, che ha brevemente delineato le implicazioni più ampie del conflitto. “Loro [i repubblicani] non capiscono la politica estera. Non si tratta solo dell’Ucraina. Riguarda (l’unità della) NATO. Si tratta dell’influenza dell’America nell’Europa orientale”, ha detto Biden.

I commenti di Biden offrono una finestra sull’importanza strategica del conflitto ucraino, ben oltre le immediate dispute territoriali. La guerra è una cartina di tornasole della rilevanza e dell’unità della NATO, soprattutto sulla scia della controversa dichiarazione del Presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui “la NATO è in uno stato di morte cerebrale” e della sua richiesta che l’Europa abbia un proprio meccanismo di difesa, anche contro le potenziali minacce degli Stati Uniti.

In risposta a questi sentimenti, Biden ha radunato i membri della NATO sottolineando i benefici attesi da un fronte unito contro la Russia. Sebbene all’inizio del conflitto, nel febbraio 2022, fossero evidenti le resistenze iniziali di attori europei critici come Francia e Germania, alla fine si sono allineati alla posizione degli Stati Uniti.

Tuttavia, il calcolo strategico statunitense è stato messo in discussione. Contrariamente alle aspettative di Washington, la Russia non ha ceduto alle pressioni, né la sua economia è crollata di fronte alle dure sanzioni occidentali. Al contrario, Mosca ha trovato la solidarietà di nazioni di tutti i continenti. In particolare, Paesi come l’India, diversi Stati dell’Africa e dell’America Latina e alcuni Stati del Medio Oriente si sono astenuti dall’imporre sanzioni alla Russia, ma hanno chiesto apertamente la fine delle ostilità.

Questa risposta globale sottolinea la complessità del conflitto ucraino e le sue implicazioni di vasta portata. Non si tratta solo di una disputa regionale, ma di un riflesso delle mutevoli sabbie della geopolitica globale e delle dinamiche in evoluzione del potere e dell’influenza nel XXI secolo.

La tanto attesa controffensiva ucraina, salutata dagli Stati Uniti e dall’Ucraina la scorsa primavera come una svolta nelle difese russe, non è stata all’altezza delle sue alte aspettative. Più che una strategia militare, l’operazione è stata vista come un’iniezione di morale per gli alleati occidentali alle prese con un’economia fiacca, l’aumento dei costi di guerra e l’indebolimento della valuta europea. A mesi dall’inizio dell’offensiva, tuttavia, l’Ucraina ha ottenuto solo un piccolo passo avanti, non all’altezza del clamore prebellico e intaccando a malapena le formidabili difese russe che il Cremlino ha meticolosamente costruito.

Inoltre, le crescenti preoccupazioni sulla corruzione all’interno dell’amministrazione ucraina hanno aggravato gli insuccessi militari. Queste preoccupazioni hanno raggiunto il culmine durante la recente visita del Presidente ucraino Zelensky negli Stati Uniti. A guidare l’accusa è stato il leader della maggioranza della Camera Kevin McCarthy, che ha sottolineato: “Il popolo americano vuole sapere dove vengono spesi i suoi soldi”. Questo sentimento è stato rafforzato quando Zelensky ha licenziato il suo ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, in seguito a gravi accuse di corruzione diffusa in un ministero in prima linea nello sforzo bellico, che consuma miliardi di dollari ed è il principale destinatario degli aiuti di guerra.

L’indagine di McCarthy non si è fermata alla trasparenza finanziaria. Ha anche chiesto: “Dov’è il piano per la vittoria (sulla Russia)?”. Queste dichiarazioni sottolineano la crescente disillusione americana per la mancanza di progressi tangibili sul terreno e per l’incapacità delle forze ucraine di fare progressi significativi contro le difese russe. Il sostegno finanziario americano per l’Ucraina, un tempo aperto, sembra diminuire, con senatori repubblicani e membri del Congresso che hanno scritto una lettera per opporsi a ulteriori aiuti economici e militari….

