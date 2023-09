Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Der erste Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky in den Vereinigten Staaten war von einem herzlichen Empfang und großer Unterstützung geprägt. Zu dieser Zeit hatten die Demokraten im Kongress das Sagen und schlossen sich nahtlos dem demokratischen US-Präsidenten Joe Biden an. Zelensky, der sich in der Anfangsphase des Krieges gegen die Macht Russlands gestellt hatte, wurde als Held gefeiert, der an den Widerstand in Afghanistan während der Invasion der Sowjetunion 1979 erinnerte. Diese Bewunderung schlug sich in erheblicher finanzieller und militärischer Hilfe für die Ukraine nieder. Washington verschaffte Zelensky sogar Plattformen auf der Weltbühne, um die Notlage seines Landes darzustellen. Die US-Regierung unter Biden stellte Dutzende von Milliarden an Unterstützung bereit und drängte Zelensky scheinbar in einen Stellvertreterkrieg, in der Hoffnung, den Kreml in eine Situation zu verwickeln, die dem sowjetisch-afghanischen Konflikt ähnelt.

Der anfängliche Enthusiasmus und die internationale Solidarität, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky genoss, scheinen jedoch zu schwinden, und die politische Landschaft hat sich bei seinem jüngsten Besuch im Kongress verändert. Diesmal wurde er skeptischer empfangen, vor allem von den jetzt dominierenden Republikanern. Ihre Hauptsorge galt der Transparenz der Verwendung amerikanischer Gelder durch die Ukraine. Darüber hinaus gab es eine spürbare Abneigung, Zelensky eine Plattform für eine gemeinsame Sitzung im Kongress zu gewähren, die aus Zweifeln an den Aussichten der Ukraine auf einen entscheidenden Sieg gegen Russland resultierte. Dieser Sinneswandel unterstreicht die sich entwickelnde Dynamik der US-Politik und ihre Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen.

Während der Konflikt weitergeht, gibt es Anzeichen dafür, dass sich das Blatt politisch und in Bezug auf die konkrete Unterstützung gegen ihn wenden könnte. Die europäischen Staaten, die die Ukraine einst nachdrücklich unterstützten, scheinen ihre Position zu überdenken. Die wirtschaftlichen und militärischen Türen, die der Regierung Zelenski einst weit offen standen, scheinen nun weniger offen zu stehen. Dieser Wandel spiegelt nicht nur Kriegsmüdigkeit wider, sondern auch eine Neukalibrierung der geopolitischen Interessen und der praktischen Aspekte einer langfristigen Beteiligung an einem langwierigen Konflikt.

Es ist zwar noch zu früh, um zu sagen, dass Zelensky auf der internationalen Bühne völlig isoliert ist, aber die veränderte Dynamik deutet darauf hin, dass die Ukraine die kommenden Phasen des Konflikts möglicherweise mit geringerer externer Unterstützung bewältigen muss. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und reichen von wirtschaftlichem Druck über politische Erwägungen bis hin zur schieren Unvorhersehbarkeit des Kriegsausgangs.

Während sich Zelensky mit diesen Herausforderungen auseinandersetzt, stellt sich die allgemeinere Frage: Wird sich die veränderte Haltung der internationalen Gemeinschaft auf den Krieg auswirken, und wenn ja, wie wird sich die Ukraine auf diese neue Realität einstellen?

Der jüngste Wechsel im US-Kongress, mit dem Republikaner Kevin McCarthy an der Spitze, hat tiefere Unterströmungen in der US-Außenpolitik gegenüber der Ukraine ans Licht gebracht. McCarthys selbstbewusste Erklärung, dass es “keinen Blankoscheck für die Ukraine” geben werde, bedeutete eine deutliche Abkehr von der bisherigen Unterstützung durch die Demokraten. Diese Aussage veranlasste Präsident Joe Biden zu einer freimütigen Antwort, in der er kurz auf die weiterreichenden Auswirkungen des Konflikts einging. “Sie [die Republikaner] verstehen die Außenpolitik nicht. Es geht nicht nur um die Ukraine. Es geht um (die Einheit der) NATO. Es geht um (Amerikas Einfluss in) Osteuropa”, sagte Biden.

Bidens Bemerkungen geben einen Einblick in die strategische Bedeutung des Ukraine-Konflikts, die weit über die unmittelbaren territorialen Streitigkeiten hinausgeht. Der Krieg dient als Lackmustest für die Relevanz und Einheit der NATO, vor allem nach der umstrittenen Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die NATO befinde sich in einem Zustand des Hirntods”, und seiner Forderung nach einem eigenen Verteidigungsmechanismus für Europa, auch gegen potenzielle Bedrohungen durch die USA.

Als Reaktion auf solche Äußerungen rief Biden die NATO-Mitglieder zusammen, indem er die erwarteten Vorteile einer gemeinsamen Front gegen Russland hervorhob. Zwar gab es zu Beginn des Konflikts im Februar 2022 anfänglichen Widerstand von kritischen europäischen Akteuren wie Frankreich und Deutschland, doch schlossen sie sich schließlich der US-Position an.

Das strategische Kalkül der USA ist jedoch in Frage gestellt worden. Entgegen den Erwartungen Washingtons ist Russland weder unter dem Druck eingeknickt, noch ist seine Wirtschaft angesichts der harten westlichen Sanktionen zusammengebrochen. Stattdessen fand Moskau die Solidarität von Nationen aus allen Kontinenten. Insbesondere Länder wie Indien, mehrere afrikanische und lateinamerikanische Staaten sowie einige Staaten des Nahen Ostens verzichteten auf die Verhängung von Sanktionen gegen Russland, forderten aber offen ein Ende der Feindseligkeiten.

Diese globale Reaktion unterstreicht die Komplexität des Ukraine-Konflikts und seine weitreichenden Auswirkungen. Er ist nicht nur ein regionaler Streit, sondern spiegelt auch den Wandel in der globalen Geopolitik und die sich entwickelnde Dynamik von Macht und Einfluss im 21.

Die lang erwartete ukrainische Gegenoffensive, die von den USA und der Ukraine im letzten Frühjahr als Durchbruch in der russischen Verteidigung gefeiert wurde, hat die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllt. Die Operation galt nicht nur als militärische Strategie, sondern auch als moralische Stütze für die westlichen Verbündeten, die mit einer schwachen Wirtschaft, steigenden Kriegskosten und einer schwächelnden europäischen Währung zu kämpfen haben. Nach Monaten der Offensive hat die Ukraine jedoch nur einen kleinen Durchbruch erzielt, der dem Hype der Vorkriegszeit kaum gerecht wird und die gewaltigen russischen Verteidigungsanlagen, die der Kreml akribisch aufgebaut hat, kaum beeinträchtigt.

Darüber hinaus wurden die militärischen Rückschläge durch wachsende Bedenken hinsichtlich der Korruption innerhalb der ukrainischen Verwaltung noch verstärkt. Diese Bedenken erreichten während des jüngsten Besuchs des ukrainischen Präsidenten Zelensky in den USA einen Höhepunkt. Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, führte diese Bedenken an: “Das amerikanische Volk will wissen, wofür sein Geld ausgegeben wird. Dieser Eindruck wurde noch verstärkt, als Zelensky seinen Verteidigungsminister Oleksii Reznikov entließ, nachdem schwere Vorwürfe über weit verbreitete Korruption in einem Ministerium erhoben worden waren, das an vorderster Front der Kriegsanstrengungen steht, Milliarden von Dollar verschlingt und der Hauptempfänger von Kriegshilfen ist.

McCarthys Untersuchung beschränkte sich nicht nur auf die finanzielle Transparenz. Er fragte auch: “Wo ist der Plan für den Sieg (über Russland)?” Solche Äußerungen unterstreichen die wachsende Enttäuschung der Amerikaner über das Ausbleiben greifbarer Fortschritte vor Ort und die Unfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, nennenswerte Fortschritte gegen die russischen Verteidigungsanlagen zu erzielen. Die einst offene finanzielle Unterstützung der USA für die Ukraine scheint zu schwinden, denn republikanische Senatoren und Kongressmitglieder haben sich in einem Brief gegen weitere wirtschaftliche und militärische Hilfe ausgesprochen…

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...