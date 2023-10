A escalada do Hezbollah com a guerra em Gaza: uma preparação para a batalha na frente norte?

Elijah J. Magnier:

Trad. Alan Dantas

Desde o início das hostilidades em 7 de outubro, a iniciativa militar do Hezbollah contra Israel tem sido evidente. O grupo lançou ataques com foguetes contra várias instalações e ativos militares israelenses. Entre os alvos estavam mais de uma dúzia de tanques Merkava-4, instalações de radar em Raheb e Jal al-Alam, o quartel militar de Zarit, uma base naval perto de Ras al-Naqoura, pontos estratégicos na colina Tayhat, o posto avançado de Malikiyah, o campo de Ruwaisat al-Alam nas colinas de Kfar Shuba e as áreas militarizadas na região ocupada de Shebaa. Esses ataques cobriram uma ampla área geográfica, do extremo oeste ao extremo leste, e resultaram em baixas para o exército israelense. Em retaliação, Israel concentrou seus contra-ataques nas fortalezas do Hezbollah, perdendo vários membros do Hezbollah no processo. No entanto, recentemente, houve uma mudança preocupante na dinâmica do conflito. Um ataque resultou na infeliz morte de dois civis libaneses e de um jornalista, com vários outros feridos.



Esse afastamento das regras de engajamento estabelecidas anteriormente, em que o Hezbollah tinha como alvo principal as instalações militares e mantinha os civis fora do fogo cruzado, levanta questões urgentes. Será que esses últimos incidentes indicam uma mudança na estratégia operacional do Hezbollah? E, o que é mais importante, a organização está se preparando para expandir sua ofensiva, possivelmente tendo como alvo posições israelenses a mais de 3 a 5 quilômetros da fronteira libanesa?



Nos últimos 15 anos, Israel demonstrou uma confiança inabalável em suas capacidades militares, aparentemente alheio à complacência crescente que afetou suas fileiras. Em contraste, o Hezbollah realizou uma rigorosa autoavaliação após a guerra de julho de 2006 no Líbano, identificando vulnerabilidades, aprendendo com as batalhas passadas e aprimorando suas capacidades de mísseis. A organização analisou meticulosamente os pontos fortes e fracos do exército israelense e concluiu que precisava de uma força destrutiva comparável para combater a força aérea dominante de Israel.



A estratégia do Hezbollah se concentrou na construção de um formidável arsenal de foguetes. Seu objetivo era lançar foguetes continuamente, com maior precisão, e igualar o poder de fogo explosivo de Israel. O grupo percebeu que não precisava de mísseis de longo alcance para atingir Israel; um raio de 450 quilômetros era suficiente para cobrir todo o país. Foguetes com alcance de apenas 100 quilômetros eram suficientes para atingir cidades vitais, como Tel Aviv. Mais importante ainda, o alvo estratégico do Hezbollah são locais estratégicos como Haifa, que fica a 30-40 quilômetros de possíveis locais de lançamento. Essa cidade, um centro industrial e econômico israelense, abriga várias infraestruturas essenciais. Haifa é um centro nervoso vital para a economia e a infraestrutura de Israel, desde fábricas químicas e industriais até instalações de tratamento e refino de água, usinas de energia e portos movimentados. Um ataque bem-sucedido com foguetes contra essa cidade poderia causar devastação imediata e efeitos de longo prazo sobre a estabilidade e o crescimento econômico de Israel. O foco do Hezbollah em tais alvos ressalta sua intenção de paralisar não apenas os militares, mas também a espinha dorsal econômica da nação.



Essencialmente, a estratégia recalibrada do Hezbollah ressalta sua intenção de nivelar o campo de jogo, usar o poder dos mísseis como um impedimento e potencialmente mudar a dinâmica de futuros confrontos.

