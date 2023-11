A contagem regressiva para a aniquilação da população de Gaza já começou?

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Em uma revelação contundente da escalada do conflito, a Operação “Tempestade de Al-Aqsa” lançou uma luz forte sobre a abordagem israelense-sionista do conflito palestino. Surgiram relatos de linguagem depreciativa usada por funcionários do governo israelense contra os palestinos, com alguns funcionários chegando ao ponto de sugerir que o uso de armas nucleares contra Gaza poderia ser considerado um curso de ação “razoável” para eliminar a população. Essa retórica alarmante ocorre em um cenário de crescente conscientização e preocupação internacional com a crise humanitária que está ocorrendo na região.



A situação chegou a um ponto crítico, com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, supostamente recebendo carta branca dos Estados Unidos e dos aliados ocidentais para seguir sua agenda. A agenda de Netanyahu de criar uma nova Nakba – um termo historicamente associado ao êxodo palestino de 1948 – tem como objetivo deslocar os palestinos para o Egito e desmantelar o Hamas.



No entanto, a gravidade da ofensiva israelense supostamente excedeu o que os apoiadores internacionais de Netanyahu estão dispostos a sustentar por muito tempo. A mudança na opinião internacional, juntamente com a evolução da situação militar e a resistência inabalável das forças palestinas, começou a fazer com que os apoiadores de Israel, antes silenciosos, se manifestassem. As imagens gráficas de destruição generalizada e o ataque sistemático a civis, especialmente crianças, tornaram-se graves demais para serem ignoradas, principalmente pela comunidade ocidental.



A possibilidade de um conflito mais amplo, com intervenções em várias frentes, aumentou a urgência da situação. Isso fez com que alguns dos aliados tradicionais de Israel rompessem o silêncio e se distanciassem do que é cada vez mais visto como uma guerra desproporcional e moralmente indefensável, travada com aparente impunidade em relação à responsabilidade internacional. A questão que se coloca agora é grande: A contagem regressiva para uma luta de extermínio da população de Gaza já começou ou a crescente inquietação da comunidade internacional levará a uma reavaliação da situação no local?



Um mês após a devastadora campanha militar em Gaza, a comunidade internacional está em um momento crucial, quando o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, pede publicamente um cessar-fogo. O apelo de Guterres vem na esteira de baixas sem precedentes, incluindo a morte de 88 funcionários das Nações Unidas – o maior número já registrado em uma única zona de conflito em um período tão curto.

O apelo do Secretário-Geral para o fim das hostilidades, que ele descreveu de forma pungente como a transformação de Gaza em um “cemitério de crianças”, marca uma mudança significativa na resposta internacional à crise. Essa mudança é enfatizada pelo fato de que as Nações Unidas sofreram baixas significativas.



A mudança foi influenciada por um crescente reconhecimento ocidental da necessidade de diminuir a escalada da situação, proporcionando uma estratégia de saída para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu governo linha-dura. Sinais dessa mudança podem ser vistos nos esforços diplomáticos do Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, cujas várias visitas a Israel inicialmente sinalizaram apoio, mas depois pareceram reconhecer o fracasso da diplomacia. A intensa campanha militar israelense, que tinha como objetivo inicial desmantelar o Hamas em Gaza, inadvertidamente tensionou as relações diplomáticas dos Estados Unidos com seus aliados regionais.



À medida que os olhos do mundo se voltam para a região, a pergunta permanece: Essas manobras diplomáticas e a pressão internacional serão suficientes para interromper o ciclo de violência e abrir caminho para uma paz sustentável na região? A resposta está no equilíbrio da vontade política, na estabilidade regional e na busca por justiça e respeito às leis internacionais para todos os envolvidos.

