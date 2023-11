Een broos bestand tussen hoop en scepsis: Het ontrafelen van de dynamiek van het staakt-het-vuren in Gaza

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In een belangrijke diplomatieke inspanning heeft Qatar, met de steun van Egypte en de Verenigde Staten, met succes een vierdaags staakt-het-vuren tot stand gebracht tussen Israël en het Palestijnse verzet in Gaza. Dit tijdelijke staakt-het-vuren, gericht op het deëscaleren van het intense conflict dat de regio in zijn greep houdt, richt zich op het faciliteren van essentiële humanitaire hulp en de uitwisseling van burgergevangenen.

De betrokkenheid van Israël bij een staakt-het-vuren met Palestijnse verzetsgroepen, ondanks het verklaarde doel om Hamas te ondermijnen of te vernietigen, is tekenend voor het falen van de Israëlische regering en haar bezettingstroepen om het oorspronkelijke doel te bereiken.

Het aangaan van een staakt-het-vuren kan de internationale publieke opinie in goede banen leiden door te laten zien dat men bereid is om naar vrede en deëscalatie te streven, al is het maar tijdelijk. Wereldwijde diplomatieke en politieke druk speelt vaak een belangrijke rol bij het overtuigen van conflictpartijen om een tijdelijk staakt-het-vuren in te stellen. Korte pauzes in de vijandelijkheden kunnen echter gebruikt worden om te hergroeperen, strategieën te heroverwegen of voorbereidingen te treffen voor toekomstige confrontaties. Staakt-het-vuren kan een voorloper zijn van bredere vredesbesprekingen of onderhandelingen, zelfs tussen verstokte tegenstanders. Deze wapenstilstanden wijzen niet noodzakelijkerwijs op een fundamentele verschuiving in langetermijndoelen of -strategieën, maar zijn eerder een tijdelijke en pragmatische reactie op de onmiddellijke realiteit van het conflict. De bredere doelen en strategieën blijven vaak van kracht, met staakt-het-vuren als korte onderbrekingen in lopende en langdurige conflicten.

Onder de voorwaarden van het akkoord zal Israël dringende humanitaire hulp en brandstof toelaten tot Gaza, dat ernstige schade heeft opgelopen aan zijn infrastructuur, vooral in de gezondheidssector. Deze schade, die wordt toegeschreven aan Israëlische militaire operaties, heeft de toch al nijpende humanitaire situatie verergerd, waardoor veel Palestijnen in de noordelijke gebieden gedwongen zijn om naar het zuiden te verhuizen vanwege het gebrek aan essentiële levensondersteunende systemen.

Hamas, sceptisch over de bedoelingen van Israël en twijfelend aan de effectiviteit van het staakt-het-vuren om vrede op lange termijn te bereiken, heeft ingestemd met deze tijdelijke stopzetting van de vijandelijkheden. Deze beslissing weerspiegelt een strategische pauze die de Palestijnse bevolking een korte adempauze geeft van de meedogenloze cyclus van geweld die Gaza de afgelopen 48 dagen in zijn greep heeft gehouden. Tijdens deze periode zullen de inwoners gespaard blijven van de alomtegenwoordige aanwezigheid van buskruit, de geur van de dood en de grimmige realiteit van het conflict.

Het staakt-het-vuren biedt een moment van rust in het Midden-Oosten, een regio die op de rand staat van een groter conflict. Het biedt ruimte voor bezinning en mogelijke deëscalatie, waardoor het onmiddellijke risico wordt verkleind dat het conflict overslaat naar buurlanden, waaronder Libanon, Syrië, Irak en Jemen, die sinds 7 oktober de Palestijnse zaak en Gaza steunen. Deze tijdelijke ontwikkeling is een cruciale stap om de onmiddellijke humanitaire crisis te verlichten en de weg te bereiden voor duurzamere vredesinspanningen in de regio.

Israël heeft ingestemd met een tijdelijk staakt-het-vuren na een uitgebreide, zes uur durende vergadering op het hoofdkwartier van het kabinet, waarbij topveiligheidsfunctionarissen, het ministerie van Defensie, de legerleiding en de premier betrokken waren. De beslissing werd tegengewerkt door de drie ministers en leden van de “Joodse Grootsheid” partij onder leiding van Itamar Ben Gvir, maar werd uiteindelijk goedgekeurd door de meerderheid.

Het staakt-het-vuren, door Israël omschreven als “een moeilijke maar de beste overeenkomst die beschikbaar is”, bevat een opmerkelijke voorwaarde met betrekking tot de uitwisseling van burgergevangenen. Voor elke Israëlische burger die wordt vrijgelaten, worden drie Palestijnse burgers vrijgelaten. Deze uitwisseling, die over vier dagen zal plaatsvinden, zal worden gefaciliteerd door het Internationale Rode Kruis. Daarnaast staat de overeenkomst de toevoer van beperkte humanitaire hulp naar Gaza toe, waaronder 200 vrachtwagens per dag (een aanzienlijke vermindering ten opzichte van de vooroorlogse dagelijkse invoer van 500 vrachtwagens), vier vrachtwagens met brandstof en andere vrachtwagens met voedsel en medische voorraden, allemaal onder voorbehoud van Egyptische coördinatie na Israëlische goedkeuring.

De beschreven wapenstilstandsovereenkomst bevat specifieke bepalingen met betrekking tot Israëlische luchtactiviteiten boven Gaza, wat een genuanceerde benadering van deëscalatie in verschillende regio’s van het gebied weerspiegelt. In het zuidelijke deel van de Gazastrook verbiedt het staakt-het-vuren alle vluchten door Israëlische gevechtsvliegtuigen of drones. Dit algehele verbod op luchtactiviteiten is een belangrijke maatregel om de militaire aanwezigheid en het potentieel voor escalatie in de zuidelijke regio te verminderen. In Noord-Gaza is de overeenkomst meer tijdgebonden dan in Zuid-Gaza. Israëlische gevechtsvliegtuigen en drones mogen niet over dit gebied vliegen tussen 10:00 en 16:00 uur plaatselijke tijd. Dit beperkte tijdsvenster voor het staken van de luchtactiviteiten is waarschijnlijk een compromis om een evenwicht te vinden tussen veiligheidsbelangen en inspanningen om de spanningen te verminderen.

De begintijd van het staakt-het-vuren is nog niet bekendgemaakt, maar zal naar verwachting donderdag 23 november ingaan. Dit gebrek aan bekendmaking kan verschillende redenen hebben, waaronder lopende onderhandelingen, strategische overwegingen of logistieke regelingen. De afronding en aankondiging van de starttijd is cruciaal voor een effectieve uitvoering van de voorwaarden van het staakt-het-vuren.

Deze voorwaarden weerspiegelen de complexiteit van staakt-het-vuren regelingen in conflictgebieden, waar over specifieke woorden vaak zorgvuldig wordt onderhandeld om tegemoet te komen aan de zorgen en strategische belangen van de betrokken partijen. De implementatie en naleving van deze voorwaarden zullen bepalen hoe effectief het staakt-het-vuren zal zijn in het verminderen van de vijandelijkheden en het effenen van de weg voor verdere inspanningen voor een verlengd staakt-het-vuren.

Het is veelzeggend dat Israël heeft ingestemd met het vrijgeven van een lijst met driehonderd Palestijnse burgers, wat aangeeft dat het openstaat voor een verlenging van het staakt-het-vuren met nog eens vier vooraf aangekondigde dagen. Deze verlenging is afhankelijk van de vrijlating van een tweede groep gevangenen van beide kanten. De overeenkomst omvat ook een laatste zes uur durende stopzetting van alle militaire operaties, inclusief overvliegen en marsen, en roept Hamas op om een einde te maken aan de 47 dagen durende bombardementen op Israëlische steden. Dit tijdelijke staakt-het-vuren is een cruciale stap op weg naar deëscalatie en de mogelijkheid van een langdurig staakt-het-vuren.

Onder de voorwaarden van het overeengekomen staakt-het-vuren krijgen de Palestijnen in het noorden van Gaza een veilige en vitale toegang tot de Salah al-Din Straat, een belangrijke verkeersader die het noorden en het zuiden van het gebied met elkaar verbindt. Deze toegang is vooral belangrijk omdat Israëlische tanks deze route eerder hadden afgesneden aan de grens met de Gazavallei, waardoor de bewegingsvrijheid ernstig werd beperkt en sluipschutters veel Palestijnse burgers doodden die dezelfde straat overstaken. Tegelijkertijd werden andere jonge Palestijnen gearresteerd door de Israëli’s toen ze overstaken naar het zuiden van Gaza.

De heropening van de Salah al-Din Straat zal families en humanitaire konvooien een veilige doorgang bieden, wat essentieel is voor het vervoer van ernstig zieke patiënten uit het noorden van Gaza naar functionerende medische faciliteiten. De gezondheidszorg in het noorden van Gaza is verwoest: ziekenhuizen zijn bezet of worden gebombardeerd en belegerd door Israëlische troepen en sommige ziekenhuizen zijn gedeeltelijk vernietigd. Dit heeft geleid tot een ernstige gezondheidscrisis, waardoor veel inwoners op de vlucht zijn geslagen bij gebrek aan noodzakelijke medische behandeling en zorg.

Dit staakt-het-vuren biedt de VN ook een broodnodige kans om de humanitaire crisis in Gaza aan te pakken. Het conflict heeft geleid tot de beschadiging van 67 VN-kantoren in Gaza en het tragische verlies van 108 VN-medewerkers, een ongekende tol voor de organisatie in zo’n korte periode. Daarnaast biedt de VN onderdak aan ongeveer twee miljoen intern ontheemden in Gaza. Met het staken van de vijandelijkheden heeft de VN nu de kans om de uitgeputte voedselvoorraden aan te vullen en het grote aantal ontheemden te helpen. Dit is een kritiek moment in de inspanningen van de organisatie om de humanitaire gevolgen van het conflict te verzachten.

De geschiedenis van het conflict tussen Israël en Palestijnse facties wordt vaak gekenmerkt door een patroon van intensievere militaire acties door Israël in de laatste uren voor een staakt-het-vuren. Dit patroon wordt gezien als een poging van Israël om zijn verwoestende impact op de burgerbevolking te maximaliseren en zijn militaire positie op het slagveld te verbeteren, ogenschijnlijk om een sterkere positie te behouden tijdens de daaropvolgende periode van het staken van de vijandelijkheden.

Deze aanpak wordt gezien als een uiting van diepgewortelde vijandigheid en een strategische zet om de laatste momenten van een conflict uit te buiten voor militair voordeel. Een opmerkelijk voorbeeld van deze tactiek werd waargenomen tijdens de Gaza-oorlog van 2014. In dat conflict lanceerde Israël vlak voor een 72-uurs staakt-het-vuren een groot militair offensief op de stad Rafah en rukte op in de frontlinies. Dit offensief resulteerde in de gevangenneming en daaropvolgende dood van een Israëlische officier, Hader Goldin, tijdens de confrontatie, wat de vluchtige en onvoorspelbare aard van deze conflictdynamiek benadrukt. Het conflict in Gaza in 2014, een 55 dagen durende oorlog, resulteerde in een tragisch verlies aan mensenlevens, waarbij naar verluidt 1.400 Palestijnse kinderen en vrouwen en 900 jongeren werden gedood en 13.000 gewond raakten. Deze gebeurtenissen raakten de Palestijnse gemeenschap diep en creëerden een gevoel van voortdurende oorlog en ontbering.

Dergelijke acties dragen bij aan een breder verhaal van wantrouwen en onderstrepen de complexiteit en uitdagingen van het onderhandelen over en handhaven van wapenstilstanden in de regio. Deze dynamiek verergert vaak de humanitaire gevolgen van het conflict, vooral voor burgers, en bemoeilijkt het zoeken naar langdurige vrede en stabiliteit in het gebied.

De kwestie van gedetineerden in het Israëlisch-Palestijnse conflict laat vaak een ongelijkheid zien in de wereldwijde aandacht en respons, vooral vanuit westers perspectief. Er is veel aandacht geweest voor Israëlische vrouwen en kinderen die gevangen worden gehouden door Palestijnse verzetsgroepen, en hun verhalen en omstandigheden hebben veel aandacht gekregen. Deze aandacht heeft geleid tot debatten en discussies over de omstandigheden en de legitimiteit van hun detentie.

Daarentegen is er minder publieke aandacht geweest voor het grote aantal Palestijnse gevangenen, waaronder gevangenen jonger dan 18 jaar, die worden vastgehouden door de Israëlische autoriteiten. Vragen over de omstandigheden van hun arrestatie, de wettigheid van hun detentie en hun behandeling krijgen vaak minder aandacht in het internationale debat. Deze discrepantie geeft aanleiding tot bezorgdheid over de balans en eerlijkheid van het wereldwijde verhaal rond het conflict.

Het is bekend dat het Palestijnse verzet burgers, officieren en reservesoldaten gevangen neemt, zowel mannen als vrouwen, met een belangrijke gebeurtenis op 7 oktober. De bredere context die vaak over het hoofd wordt gezien, is het bestaan van zo’n 7.000 Palestijnse gevangenen, van wie sommigen worden vastgehouden onder de Britse Mandaatwet van 1946. Deze wet staat administratieve opsluiting voor onbepaalde tijd toe zonder formele aanklacht of proces, een praktijk die wordt bekritiseerd om zijn illegaliteit en gebrek aan een eerlijk proces en transparantie.

De geschiedenis van het Israëlisch-Palestijnse conflict belicht de veerkracht en vastberadenheid van het Palestijnse volk tegenover grote uitdagingen en verliezen. 7 oktober wordt beschouwd als een symbolische overwinningsdag voor de Palestijnen, die staat voor hun standvastigheid tegenover een geduchte en technologisch geavanceerde tegenstander die wordt gesteund door machtige internationale bondgenoten, waaronder de Verenigde Staten.

Als reactie op deze ervaringen wordt Hamas, als een cruciale factor in het Palestijnse verzet, afgeschilderd als reorganiserend en zich voorbereidend op mogelijke toekomstige conflicten. Deze voorbereiding wordt gezien als een strategisch antwoord op de mogelijkheid van nieuwe vijandelijkheden, vooral in het noorden van Gaza. Het weerspiegelt de voortdurende inspanningen om haar doelen te bereiken, waaronder het vrijlaten van gevangenen en gijzelaars.

Het is belangrijk om op te merken dat het Israëlisch-Palestijnse conflict zeer complex is en gekenmerkt wordt door een lange geschiedenis van geweld, politieke geschillen en uiteenlopende verhalen. De perspectieven en acties van alle betrokken partijen zijn vaak onderwerp van uitgebreide debatten en analyses in internationale politieke en diplomatieke kringen. De situatie in Gaza benadrukt de ernstige humanitaire crisis en de uitgebreide verwoesting die het conflict heeft veroorzaakt. De behoefte aan hulp is acuut en richt zich op gezinshereniging, civiele bescherming en herstel van de infrastructuur.

Veel mensen in Gaza zijn wanhopig op zoek naar het welzijn van hun familie en kameraden te midden van de chaos en verwoesting, wat de diep persoonlijke impact van het conflict benadrukt. Bovendien heeft de omvang van de verwoesting een aanzienlijke rampenbestrijdingsinspanning vereist. De naar verluidt duizenden slachtoffers die onder het puin begraven liggen, hebben zwaar materieel nodig voor hersteloperaties, wat de verwoestende menselijke tol van het conflict benadrukt. Ook de schade aan de infrastructuur is groot: 41.000 huizen zijn verwoest en 220.000 beschadigd. De noodzaak om de elektriciteit te herstellen, de brandstofvoorziening voor waterpompen te garanderen en puin te ruimen is cruciaal voor het herstel van essentiële diensten en leefomstandigheden. De vernietigende ravage werd veroorzaakt door meer dan 35.000 tot 40.000 ton explosieven, die een wijdverspreide destructie hebben veroorzaakt in een dichtbevolkt gebied, waardoor de humanitaire crisis nog ernstiger is geworden.

Het gerapporteerde hoge aantal slachtoffers (14.200 doden en 25.000 gewonden) is niet alleen een bron van immens verdriet. Toch wordt het ook gezien als een katalysator voor meer steun en rekrutering voor organisaties als Hamas. Israël heeft het pad geëffend voor nog eens duizenden rekruten voor Hamas en de Palestijnse verzetsgroepen onder de 2,3 miljoen overlevenden, die uit zijn op wraak. De Israëlische regering is en blijft niet bereid om welk deel van Palestina dan ook op te geven en is niet in staat om de betekenis van vrede te begrijpen. Dat weerspiegelt de diepe politieke impasse en de tegenstrijdige verhalen die het voortdurende conflict voeden.

De onderliggende politieke en territoriale geschillen blijven ondanks het staakt-het-vuren onopgelost en er blijft scepsis over het potentieel voor vrede op de lange termijn. De situatie wordt verder bemoeilijkt door de geschiedenis van intense militaire actie die voorafging aan het staakt-het-vuren en de uiteenlopende wereldwijde reacties op de benarde situatie van gevangenen aan beide kanten.

Dit staakt-het-vuren is weliswaar een stap in de richting van deëscalatie, maar het benadrukt de veerkracht van het Palestijnse volk tegenover immense uitdagingen en de strategische reacties van de betrokken partijen, waaronder de voorbereiding van Hamas op een mogelijk toekomstig conflict. Israël werd verslagen op 7 oktober. Die dag zal in het geheugen van de Israëlische kolonisten gegrift blijven, waar de onzekerheidsfactor van het zich vestigen in een vreedzaam Palestijns bezet gebied zal overheersen.

