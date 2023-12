Hoe de veerkracht van Gaza Israëls paraatheid voor een langdurig conflict op de proef heeft gesteld

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Na meer dan twee maanden van conflict zijn Israëlische troepen vanuit verschillende richtingen het noorden en zuiden van Gaza binnengedrongen. Aanvankelijk was hun invasie in het noorden niet alleen gericht op het verdrijven van bewoners om premier Benjamin Netanyahu de schijn van een overwinning te geven voor internationale gebruik, maar ook op het slopen van het gebied om het onbewoonbaar te maken na het conflict. Deze strategie liet effectief delen van Gaza onder controle van lokale verzetsgroepen, die de binnenvallende troepen bevochten in verwoeste gebieden. De tactiek was om gevechten van man tot man af te dwingen, waardoor de impact van artillerie en luchtbombardementen werd geminimaliseerd. Ondanks wereldwijde protesten waarin de Palestijnse doden werden veroordeeld, bleven de westerse leiders Israël onverminderd steunen. Deze situatie kwam voort uit de perceptie van het verzet in Gaza als een belangrijke uitdaging voor een expansionistische ideologie die voorstander leek van een exclusieve demografische aanwezigheid in de regio. De uitkomst van deze confrontatie moet echter nog worden bepaald op het slagveld.

Het Israëlische leger begrijpt misschien niet helemaal de symbolische betekenis van de wijk Shuja’iyya in Gaza, door de Gazanen genoemd naar “Al-Shuja” (de dappere). Dit gebied, dat bekend staat om wat Gazanen beschrijven als zijn wilskrachtige inwoners, was de geboorteplaats van opmerkelijke verzetsleiders zoals Ramadan Abdullah Shallah, Ziad al-Nakhala en talloze andere commandanten. Shuja’iyya ligt in het noordelijke deel vlakbij Gaza Stad, een gebied dat sinds de 24e van de vorige maand onder Israëlische controle staat en is een brandpunt van intense dagelijkse confrontaties. Lokale verzetsgroepen daar zijn actief betrokken bij frequente schermutselingen met Israëlische troepen, die naar verluidt leiden tot aanzienlijke verliezen in termen van zowel levens als uitrusting, waarbij Israëlische mediabronnen melding maken van een gemiddelde van drie tot tien verloren soldaten per dag, naast de vernietiging van talrijke militaire voertuigen.

