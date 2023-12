Como a resistência de Gaza desafiou a preparação de Israel para um conflito prolongado

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Após mais de dois meses de conflito, as forças israelenses entraram no norte e no sul de Gaza por várias direções. Inicialmente, sua entrada no norte tinha como objetivo não apenas deslocar os residentes para dar ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a aparência de vitória para o consumo internacional, mas também demolir a área para torná-la inabitável após o conflito. Essa estratégia efetivamente deixou partes de Gaza sob o controle de grupos de resistência locais, que lutaram contra as forças invasoras em áreas devastadas. A tática era forçar o combate corpo a corpo, minimizando o impacto da artilharia e do bombardeio aéreo. Apesar dos protestos mundiais condenando as mortes dos palestinos, o apoio dos líderes ocidentais a Israel permaneceu inabalável. Essa situação decorreu da percepção da resistência em Gaza como um desafio significativo a uma ideologia expansionista que parecia favorecer uma presença demográfica exclusiva na região. No entanto, o resultado desse confronto ainda não foi determinado no campo de batalha.

Os militares israelenses talvez não compreendam totalmente o significado simbólico do distrito de Shuja’iyya, em Gaza, batizado pelos habitantes de Gaza em homenagem a “Al-Shuja” (o bravo). Essa área, conhecida pelo que os habitantes de Gaza descrevem como seus moradores obstinados, foi o local de nascimento de notáveis líderes da resistência, como Ramadan Abdullah Shallah, Ziad al-Nakhala e vários outros comandantes. Situada na parte norte próxima à Cidade de Gaza, uma área sob controle israelense desde o dia 24 do mês passado, Shuja’iyya é um ponto focal de intensos confrontos diários. As forças de resistência local estão ativamente envolvidas em frequentes escaramuças com as tropas israelenses, causando perdas significativas em termos de vidas e equipamentos, com fontes da mídia israelense citando uma média de três a dez soldados perdidos por dia, além da destruição de vários veículos militares.

