Het Israëlische aanbod betekent een strategische nederlaag: Hulp, terugtrekking, gevangenenruil en garanties.

Geschreven door – Elijah J. Magnier

Vertaald door – Francis J.

In een recente ontwikkeling die een belangrijke verschuiving in het lopende Gazaconflict markeert, heeft Israël voorwaarden voorgesteld die subtiel zijn strategische herpositionering erkennen. Het Israëlische voorstel wordt echter als ontoereikend en ongeschikt voor een overeenkomst beschouwd. “De onderhandelingen zullen pas beginnen na een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza, met een alomvattende gevangenenruil in één pakket,” reageerde het de leiders van het Palestijnse verzet. Deze voorwaarden omvatten internationale garanties tegen het opnieuw arresteren van de meer dan 10.000 Palestijnse gevangenen die zijn vrijgelaten en een einde aan de gerichte moordaanslagen op Hamas-leiders.

In een interessante diplomatieke zet heeft Israël, vertegenwoordigd door zijn gezant in Qatar, het Palestijnse verzet een aanbod gedaan om de slepende kwestie van Palestijnse gijzelaars en Israëlische gevangenen geleidelijk op te lossen.

Dit standpunt, zoals verwoord door het verzet, gaat rechtstreeks in op de pogingen van Israël om uit de huidige benarde situatie in Gaza te geraken. Door een geleidelijke vrijlating van alle gevangenen voor te stellen, eerst van vrouwen en in een tweede fase van mannen, lijkt Israël stilzwijgend toe te geven dat zijn operationele doelstellingen veranderd zijn. Het falen om de Israëlische gevangenen met militaire middelen vrij te krijgen zet de regering van premier Benjamin Netanyahu, die al worstelt met zijn radicale bondgenoten in de coalitie die de vernietiging van Gaza of zijn aftreden eisen onder grote druk.

De regering van Netanyahu staat op de rand van politiek aftreden, waarbij minister van Veiligheid Itamar Ben-Gvir en minister van Financiën Bezalel Smotrich dreigen op te stappen als het Israëlische leger zijn operaties beëindigt zonder zijn doel te bereiken, namelijk de onderwerping van Gaza en zijn bevolking. Israël lijkt toe te geven aan een realiteit die begint te worden erkend: het onvermogen om zijn oorspronkelijke doelen te bereiken, namelijk het verzet met militaire middelen verpletteren en Hamas ontmantelen – dat het Israëlische leger in Gaza dagelijks bestookt – heeft ertoe geleid dat het zijn strategie heeft heroverwogen. Netanyahu staat voor een moeilijke keuze: stoppen met de oorlog en aftreden, of doorgaan met de strijd zonder haalbare doelen, waardoor het leger de strijd pas later kan afblazen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Support Independent Journalism €10.00

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...