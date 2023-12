L’offre israélienne est le signe d’une défaite stratégique : Aide, retrait, échange de prisonniers et garanties

Par : Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Dans ce qui apparaît comme un changement significatif dans le conflit en cours à Gaza, Israël a employé des termes qui reconnaissent subtilement son repositionnement stratégique. Cependant, la proposition israélienne a été jugée inadéquate et impropre à la conclusion d’un accord. « Les négociations ne commenceront qu’après un retrait complet d’Israël de la bande de Gaza, assorti d’un échange global de prisonniers », a répondu le leadership de la Résistance palestinienne. Ces conditions comprennent des garanties internationales contre une nouvelle arrestation de plus de 10 000 prisonniers palestiniens qui ont été libérés et la fin des assassinats ciblés de dirigeants du Hamas.

Dans une démarche diplomatique intéressante, Israël, représenté par son envoyé au Qatar, a proposé à la Résistance palestinienne de résoudre progressivement la question des otages palestiniens et des prisonniers israéliens qui se prolonge.

Cette position, telle que formulée par la Résistance, illustre les tentatives d’Israël de se sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve actuellement à Gaza. En proposant une libération progressive de tous les prisonniers, à commencer par les femmes puis par les hommes, Israël semble admettre tacitement un changement dans ses objectifs opérationnels. L’impossibilité de libérer les prisonniers israéliens par des moyens militaires exerce une pression considérable sur le gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est déjà aux prises avec ses alliés radicaux dans sa coalition, qui exigent la destruction de Gaza ou sa démission.

Le gouvernement de Netanyahu est à veille d’une résignation politique, le ministre de la Sécurité Itamar Bin-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich menaçant de démissionner si l’armée israélienne met fin à ses opérations sans avoir atteint son objectif de soumettre Gaza et sa population. Israël semble commencer à admettre une réalité qui l’a conduit à repenser sa stratégie, soit son incapacité à atteindre ses objectifs initiaux d’écraser la Résistance par des moyens militaires et de démanteler le Hamas, qui harcèle quotidiennement l’armée israélienne à Gaza. Netanyahou est confronté à un choix difficile : stopper la guerre et démissionner, ou poursuivre le combat sans objectifs réalisables, ce qui amènera l’armée à arrêter la bataille plus tard.

