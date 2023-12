Israel versinkt im Sumpf des Gazastreifens ohne durchführbare Ziele

Von: Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH.

Der Krieg in Gaza nähert sich der Drei-Monats-Marke, und die Situation für Israel erscheint zunehmend komplex und richtungslos. Der palästinensische Widerstand behauptet weiterhin seine Vorherrschaft und greift die israelischen Streitkräfte in Gebieten im nördlichen, zentralen und südlichen Gazastreifen, einschließlich Khan Yunis, effektiv an, obwohl diese Gebiete als unter israelischer Kontrolle stehend deklariert sind. Diese Entwicklungen deuten auf eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Behauptungen des israelischen Militärs und der Realität vor Ort hin und führen zu wachsender Kritik in der israelischen Gesellschaft. Die Kritik richtet sich sowohl an die Regierung als auch an das Militär, weil sie seit dem 7. Oktober, einem Tag, der heute als israelische Nakba bezeichnet wird, nicht in der Lage sind, realisierbare strategische Ziele zu setzen und zu erreichen.

Die Situation wird durch die offensichtliche Ineffektivität der enormen Militär- und Sicherheitshilfe der USA und anderer Verbündeter, vor allem des Vereinigten Königreichs und Deutschlands, noch verschärft. Trotz der Unterstützung durch US-Spezialeinheiten, Marineflotten und diplomatischer Rückendeckung bei den Vereinten Nationen ist es Israel nicht gelungen, einen entscheidenden Vorteil in dem Konflikt zu erlangen. Dieses Szenario unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und taktische Effizienz des palästinensischen Widerstands, der den israelischen Streitkräften weiterhin schwere Schläge versetzt. Die israelischen Streitkräfte sitzen im Gazastreifen fest, haben keine realisierbaren Ziele und sehen sich mit einem sich ausweitenden Konflikt konfrontiert, der nun auch andere Länder und mit dem palästinensischen Widerstand verbündete Kräfte umfasst. Diese Ausweitung des Schlachtfelds stellt Israel vor zusätzliche strategische Herausforderungen und unterstreicht die Komplexität und Unvorhersehbarkeit des Konflikts.

Die Vereinigten Staaten, die den Einfluss des Irans in der Region erkannt haben, haben diesen über Mittelsmänner aufgefordert, einzugreifen und die Angriffe der Ansar Allah Houthis, der Hisbollah und des irakischen Widerstands zu beenden. Die Antwort des Irans, die den Vermittlern überbracht wurde, war jedoch unmissverständlich. Er betonte, dass es Sache der Vereinigten Staaten sei, Druck auf Israel auszuüben, damit es sein Vorgehen gegen palästinensische Kinder und Frauen einstellt. Die Botschaft des Irans ist klar: Er wird nicht die Rolle spielen, die Folgen der Politik Israels und der Vereinigten Staaten abzumildern, und er ist weit davon entfernt, ein Feuerwehrmann zu sein, der Israels Kriege auslöscht.

Die Verwicklung des Irans in den Konflikt ist offener geworden, vor allem angesichts der Anschuldigungen der USA, dass der Iran hinter einem Angriff auf einen Tanker mit militärischen Chemikalien für Israel gegenüber dem Indischen Ozean steckt. Dieser Vorfall zeigt die Bereitschaft des Irans, sich offen gegen Lieferungen an Israel zu stellen, auch wenn Teheran seine Beteiligung bestreitet.

Darüber hinaus wurde das Engagement des Iran für die palästinensische Sache vom Obersten Führer, Sayyed Ali Khamenei, öffentlich bekräftigt. Seine Aussage, dass die Unterstützung des Widerstands und des palästinensischen Volkes “die Pflicht eines jeden Menschen” sei, findet im Iran großen Widerhall, der sich offen zu seiner Solidarität mit dem Gazastreifen und dessen Widerstand bekannt hat. Diese vom Iran vermittelte Position stellt einen Schlüsselmoment in der regionalen Machtdynamik dar und zeigt die Bereitschaft des Irans, sich sichtbar und aktiv in den Konflikt mit Israel einzumischen.

