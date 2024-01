Het Palestijns verzet luidt nieuwjaar in met uitdagende boodschap aan Israël.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Het Palestijnse verzet in de Gazastrook begon het nieuwe jaar opvallend met de lancering van tientallen raketaanvallen op Tel Aviv en omgeving. Dit offensief trof het hart van de militaire operaties van Israël, die al ongeveer drie maanden aan de gang zijn. Het spervuur stuurde een duidelijke boodschap naar de Israëlische regering, het leger en de kolonisten dat hun troepen er niet in geslaagd waren om hun doelstellingen te bereiken, wat onderstreept werd door het feit dat de meerderheid van de raketten afkomstig was uit het noorden van Gaza. Het Israëlische leger had eerder beweerd dat dit gebied onder zijn controle en bezetting stond.

Als gevolg hiervan staat de regering van premier Benjamin Netanyahu voor schut, niet alleen tegenover de kolonistenbevolking, maar ook tegenover haar belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten. De VS willen graag een einde maken aan deze oorlog en zien hun presidentsverkiezingen en internationale reputatie afhangen van hun steun aan Israël. Deze steun komt steeds meer onder vuur te liggen nu het een staat blijft steunen die beschuldigd wordt van het uitvoeren van racistische bloedbaden, waarvan de beelden op televisie worden uitgezonden en de wereldgemeenschap getuige is, schijnbaar onverschillig voor de gevolgen.

Naar verluidt overweegt de Israëlische regering de derde fase van de huidige oorlog in te gaan door meer dan 100.000 vrijwillige reservisten te demobiliseren. De beslissing komt onder toenemende druk van de families van de reservisten en de druk op de Israëlische economie, die al de dupe is van de aanzienlijke kosten van het conflict, die worden geschat op ongeveer 18 miljard dollar. Israël schat dat de verliezen kunnen oplopen tot 50 miljard dollar, afhankelijk van de duur van het conflict.

De overweging van Tel Aviv om de reservemacht te reduceren wordt gezien als een Israëlische indicatie dat de kans dat de oorlog overslaat naar andere landen relatief kleiner is geworden. Deze heroverweging komt overeen met de overtuiging dat een aanzienlijke militaire aanwezigheid in Gaza misschien niet langer nodig is en de Israëlische troepen zelfs kwetsbaarder zou kunnen maken voor de voortdurende aanvallen van het Palestijnse verzet.

Deze strategische verschuiving is een erkenning van de veranderende dynamiek van het conflict. Het suggereert een poging om verdere economische lasten te verlichten en binnenlandse zorgen aan te pakken, terwijl een positie wordt bewaard die snel kan worden aangepast als de situatie escaleert. Het Israëlische leger behoudt de mogelijkheid om deze reservisten terug te roepen als dat nodig mocht zijn bij een escalatie van de oorlog.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Support Independent Journalism €10.00

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...