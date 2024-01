La Résistance palestinienne marque le Nouvel An par un message provocateur à l’endroit d’Israël

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

La Résistance palestinienne dans la bande de Gaza a entamé la nouvelle année en lançant des dizaines de roquettes sur Tel-Aviv et ses environs. Cette offensive a frappé au cœur des opérations militaires israéliennes, qui durent depuis environ trois mois. Il s’agit là d’un message clair au gouvernement, à l’armée et aux colons israéliens, à savoir que: leurs forces n’ont pas atteint leurs objectifs, puisque la majorité des roquettes provenaient du nord de la bande de Gaza. L’armée israélienne avait précédemment affirmé que cette zone était sous son contrôle et son occupation. En conséquence, le gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahou se trouve dans l’embarras, non seulement aux yeux de sa population de colons, mais aussi de son principal allié, les États-Unis. Ces derniers, soucieux de mettre fin à cette guerre, voient bien que leur appui à Israël nuit à l’élection présidentielle et leur réputation au niveau international. Ce soutien envers un État accusé de perpétrer des massacres racistes retransmis à la télévision dans le monde entier et qui ne se soucie apparemment pas des conséquences est de plus en plus passé au crible.

Le gouvernement israélien envisagerait d’entrer dans la troisième phase de la guerre en cours en démobilisant plus de 100 000 réservistes volontaires. Cette décision intervient alors que les familles des réservistes exercent une pression croissante et que l’économie israélienne est mise à rude épreuve, en supportant le poids des coûts considérables du conflit, estimés à environ 18 milliards de dollars. Israël s’attend à ce que les pertes atteignent 50 milliards de dollars, en fonction de la durée du conflit.

Le fait que Tel-Aviv envisage de réduire sa force de réserve est considéré comme une indication, de la part d’Israël, d’une probabilité relativement moindre que la guerre s’étende à d’autres pays. Cette réévaluation est conforme à la conviction qu’une présence militaire importante à Gaza n’est peut-être plus nécessaire et pourrait même rendre les troupes israéliennes plus vulnérables aux attaques continuelles de la Résistance palestinienne.

Ce changement de stratégie est une reconnaissance de l’évolution de la dynamique du conflit. On y voit un effort pour alléger davantage le fardeau économique et répondre aux préoccupations intérieures tout en maintenant une position qui peut être rapidement adaptée si la situation s’aggrave. L’armée israélienne a toujours la possibilité de rappeler ces réservistes si besoin est en cas d’escalade de la guerre.

