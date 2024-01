Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De Verenigde Staten staan voor een ernstig dilemma vanwege hun betrokkenheid bij de oorlog tegen Gaza, en Rusland en China kijken met grote voldoening toe hoe de VS wegzakt in de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Dit scenario herinnert aan de houding die Rusland en China aannamen in de Veiligheidsraad over Jemen, toen ze zich onthielden van stemming over een resolutie die Jemen veroordeelde voor het onderscheppen van mey Israël gelieerde schepen of schepen die goederen naar havens in Israël vervoerden.

De Russisch-Chinese stap was geen toeval. Het weerspiegelde hun soortgelijke onthouding in 2011 over een resolutie om “burgers in Libië te beschermen”. Hun onthouding werd toen geïnterpreteerd als een stilzwijgende goedkeuring, waardoor de VS en hun bondgenoten een militaire actie konden lanceren die leidde tot de vernietiging van de Libische staat en de omverwerping van zijn regering.

Achteraf bekritiseerde de Russische president Vladimir Poetin de Verenigde Staten voor het misbruiken van de situatie in de Veiligheidsraad tijdens de termijn van toenmalig president Dmitri Medvedev (2008-2012). Dit werd gezien als een vrijbrief voor het Westen om militaire operaties te starten tegen de Libische president Muammar Kadhafi. Rusland anticipeerde op soortgelijke Amerikaanse bedoelingen in Jemen en besloot zijn veto over Jemen niet te gebruiken. Dit was zo voorspelbaar dat de Ansar Allah groep al talrijke militaire locaties en munitiedepots had geëvacueerd voordat de Amerikaans-Britse aanvallen 63 locaties in Jemen troffen en vijf leden van de strijdkrachten doodden. Dit roept de vraag op: Is Amerika onbedoeld in een val gelopen die het in een bredere oorlog kan leiden die zijn economie onder druk kan zetten en zijn betrokkenheid bij een groter conflict kan verdiepen?

