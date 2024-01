Les USA sur le point de tomber dans un piège, à la satisfaction de la Russie et de la Chine

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Les USA sont confrontés à un grave dilemme en raison de leur implication dans la guerre contre Gaza, à la satisfaction de la Russie et de la Chine qui les observent s’enfoncer dans le conflit en cours au Moyen-Orient. La situation nous ramène à la position adoptée par la Russie et la Chine au Conseil de sécurité, lorsqu’elles se sont abstenues de voter en faveur d’une résolution condamnant le Yémen pour avoir intercepté des navires israéliens transportant des marchandises israéliennes vers des ports situés dans les territoires palestiniens occupés. L’attitude de la Russie et de la Chine n’est pas le fruit du hasard. Elle fait écho à une abstention similaire en 2011 sur une résolution visant à « protéger les civils en Libye ». Leur abstention avait alors été interprétée comme une approbation tacite permettant aux USA et à leurs alliés de lancer une action militaire qui a conduit à la destruction de l’État libyen et au renversement de son gouvernement. Rétrospectivement, le président russe Vladimir Poutine a critiqué les USA pour avoir exploité la situation au sein du Conseil de sécurité pendant le mandat du président de l’époque, Dmitri Medvedev (2008-2012). Cela a été perçu comme donnant à l’Occident les coudées franches pour lancer des opérations militaires contre le président libyen Mouammar Kadhafi. S’attendant au même genre d’intervention américaine au Yémen, la Russie a décidé de ne pas utiliser son droit de veto. Ce qui allait suivre était tellement prévisible que le groupe Ansar Allah avait déjà évacué de nombreux sites militaires et dépôts de munitions avant que les frappes américano-britanniques ne ciblent 63 sites au Yémen qui ont tué cinq membres des forces armées. D’où la question suivante : Les USA sont-ils entrés par inadvertance dans un piège qui pourrait les entraîner dans une guerre plus vaste susceptible de peser sur leur économie et renforcer leur engagement dans un conflit plus étendu?

