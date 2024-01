Israël est-il à deux doigts d’une guerre au Liban?

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Des officiers supérieurs de l’armée israélienne exhortent le ministre de la Défense, Yoav Galant, à lancer des frappes militaires cruciales contre le Hezbollah. Cette action est considérée comme un moyen d’établir unedissuasion et de « donner une leçon » au Liban, un pays perçu comme ayant entraîné Israël dans un conflit non désiré depuis le 8 octobre. Les médias israéliens ont rapporté des discussions entre dirigeants politiques portant sur une proposition de trêve de 48 heures à l’initiative d’Israël. Les conséquences sont claires : si le Hezbollah ne respecte pas cette trêve, Israël pourrait recourir à la guerre.

Pareille décision équivaudrait-elle à un « suicide » militaire, politique et économique de la part d’Israël, compte tenu de la complexité et des répercussions possibles d’une guerre contre le Liban? Le ministre de la défense Galant a reconnu les difficultés et le niveau de destruction que tout conflit avec le Liban représenterait pour Israël, sans parler des effets dévastateurs qu’il aurait sur le Liban lui-même.

Il faut dire que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne subit pas de pressions internes de la part de ses alliés gouvernementaux extrémistes pour qu’il fasse la guerre au Liban, par opposition à leurs exigences concernant l’occupation de Gaza et la fin du contrôle palestinien. La situation actuelle est délicate et potentiellement explosive, dont les implications seront significatives pour la stabilité et la paix dans la région.

Dans un geste sans précédent, des familles de détenus israéliens à Gaza sont entrées de force dans les réunions de la commission des finances de la Knesset à Jérusalem. Leur demande est claire : céder aux exigences de la Résistance palestinienne et conclure un accord d’échange de prisonniers. Cela fait suite à la capture de 120 à 135 Israéliens par les factions de la résistance à Gaza, une réalité qui intensifie la pression sur le premier ministre.

Netanyahou se trouve dans une position délicate, car ses options sont limitées. Il subit des pressions importantes non seulement de la part de ces familles, mais aussi au sein de son mini-gouvernement. Parmi les personnes clés qui exercent ces pressions figurent les ministres Benjamin (Benny) Gantz et Yoav Galant, des généraux d’expérience. Leur point de vue est sensiblement différent de celui de Netanyahou, dans le sens qu’ils considèrent son approche comme davantage motivée par des raisons politiques personnelles pour se maintenir au pouvoir que par des considérations stratégiques.

Cette évolution est le signe d’une dissension interne croissante au sein de la classe politique israélienne quimontre les interrelations complexes des aspects militaires, politiques et humanitaires complexes dans le conflit en cours. Les actions des familles des détenus font ressortir le coût personnel du conflit et ajoutent une nouvelle dimension au paysage politique dans lequel Netanyahou doit naviguer.

