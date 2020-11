Wie soll der Iran auf die Ermordung von Fakhri Zadeh reagieren?

Von Elijah J. Magnier:

By: CHH

US-Präsident Donald Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu entschieden, dass der Iran ihr schlimmster Feind sei und dass das Atom- und Raketenprogramm mit allen Mitteln gestört oder zerstört werden solle. Es scheint, dass Trump den Iran als einen der Gründe für sein Scheitern bei der Wiederwahl ansieht – oder ist es eine “non-mission accomplished”, dass der Iran seine nukleare Anreicherung verstärkt und die Programme für ballistische Raketen entwickelt? Es besteht kaum Zweifel daran, dass Trump diese beiden “Errungenschaften” auf die Liste der Geschenke setzen und Israel anbieten wollte: die von Syrien besetzten Golanhöhen, die palästinensische Hauptstadt Jerusalem, den illegalen Wiederaufbau von Siedlungen und die Normalisierung der arabischen und muslimischen Länder mit Israel. Daher das Motiv, den Iran in einen Krieg zu ziehen oder zumindest dafür zu sorgen, dass der Boden unter dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) niederbrennt, falls der gewählte Präsident diesen nach dem 20. Januar 2021 wiedereinsetzen will. Die Ermordung des iranischen Wissenschaftlers Mohsen Fakhri Zadeh wurde von Netanjahu nicht explizit, sondern eher implizit angekündigt. Welche Optionen hat der Iran? Wer hat Israel bei diesem Attentat unterstützt? Wie hat Netanjahu Saudi-Arabien auf den iranischen Zielscheibenteller gezogen? Auf welcher Bühne wird das nächste Schlachtfeld erwartet?

Premierminister Netanjahu steht vor dem heimischen Gerichtshof und wird der Bestechung und Korruption beschuldigt. Er versucht alles, um an der Macht zu bleiben und mehr Verbündete um sich zu scharen. Er hat nicht gezögert, seinen neuen Verbündeten, Saudi-Arabien, in das Spiel gegen den Iran mit hineinzuziehen. Ein Ergebnis ist, dass der Iran als Reaktion auf die Ermordung von Fakhri Zadeh nun eine größere Auswahl an Zielen verfolgen kann.

Tatsächlich hat der israelische Premierminister aus vielen Gründen nur wenige gültige Optionen, um einen umfassenderen Krieg zu führen. Im Libanon zwingt die von der Hisbollah ausgeübte Abschreckung die israelische Armee dazu, sich von den Grenzen fernzuhalten. Hisbollah-Führer Sayed Hassan Nasrallah schwor, einen israelischen Soldaten bei der ersten Gelegenheit einen israelischen Soldaten zu erschlagen und zu töten. Die israelische Regierung befahl allen israelischen Truppen, sich zurückzuziehen und Abstand zu halten, so dass die Grenzen nun seit mehreren Monaten unbeaufsichtigt geblieben sind. Darüber hinaus transportiert die Hisbollah unter den ohnmächtigen Blicken der Israelis, die befürchten, einen Hisbollah-Agenten zu treffen und unter den Folgen zu leiden, Waffen von Syrien in den Libanon. Die Hisbollah hat Israel ihre Einsatzregeln an einer Front auferlegt, an der sich Netanjahu schwach und verwundbar fühlt.

In Israel ist die Armee nicht bereit für einen Krieg, und ihre innere Front ist noch lange nicht vorbereitet. Israels Häfen und Flughäfen sind für den Iran und die Präzisionsraketen seiner Verbündeten leicht zu erreichen, wenn sie von Syrien oder Libanon oder sogar vom Irak aus abgefeuert werden. Die israelische Wirtschaft hat unter dem Corona-Virus sehr gelitten. Deshalb braucht Netanjahu andere Staaten, die auf seiner Seite oder in seinem Namen kämpfen. Seine Enthüllung des geheimen Besuchs, den er nach Saudi-Arabien abgestattet hat, um sich mit Kronprinz Mohamad Bin Salman zu treffen, macht nach der Ermordung von Fakhri Zadeh mehr Sinn. Netanjahu wollte dem Iran die Information anbieten, dass er nicht allein an dem Attentat beteiligt war und dass auch Saudi-Arabien auf die eine oder andere Weise involviert ist: Das bedeutet aber, dass die iranische Wahl der “Vergeltungsziele” nicht nur auf Israel beschränkt ist. Netanjahus Anschlag ist eindeutig unter der Gürtellinie, ist aber hinsichtlich seines Charakters und seiner Strategien nicht ungewöhnlich.

Es bestand keine wirkliche Notwendigkeit, das Datum seines Besuchs bekannt zu geben oder Zivilisten seinen Flug von Israel in die Stadt Neom am Roten Meer überwachen zu lassen. In den saudi-israelischen Beziehungen ist nichts wirklich neu. Saudi-Arabien hat bereits Kriege finanziert, die von Israel geführt wurden, hauptsächlich gegen den Libanon (im Jahr 2006). Der ehemalige Mossad-Chef Tamir Pardo besuchte Riad 2014. Ein saudischer General im Ruhestand, Anwar Eshki, traf 2016 im King David Hotel mit israelischen Beamten zusammen, und ein Jahr später stattete der saudische Spionagechef Khalid Bin Ali al-Humaidan Israel einen geheimen Besuch ab.

Zum ersten Mal seit der Ermordung von vier iranischen Atomwissenschaftlern in den letzten Jahren hat die internationale Gemeinschaft die gezielte Tötung eines Zivilisten im Iran verurteilt und als “staatlich geförderten Terrorismus” bezeichnet. Israel wird erneut beschuldigt, das Völkerrecht zu verletzen, indem es ein Attentat verübt hat, das seinem Ziel, das iranische Atomprogramm zu stoppen, kaum dienlich ist.

In der Tat hat Israel Dutzende von Attentaten auf nicht kämpferische Gegner und Zivilisten ohne jegliche Rechenschaftspflicht in der Welt verübt, unter der Regel, dass “was keinem anderen Staat erlaubt ist, ist Israel erlaubt” .

Der israelische Auslandsnachrichtendienst, der Mossad, ist weit davon entfernt, herausragend zu sein, und seine Mittelmäßigkeit ist bereits öffentlich bloßgestellt worden: Er ist weit davon entfernt, einen “langen Arm” zu haben, der sogar auf internationale Unterstützung von außen angewiesen ist. Mossad-Agenten wurden selten hingerichtet, anders als in Syrien, als Damaskus jede Verhandlung verweigerte. Er verfügt nicht nur über ein riesiges Budget und eine liberale Versorgung mit gefälschten Pässen, sondern genießt auch die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und der US-Militäreinrichtungen überall auf der Welt, je nach der jeweiligen geheimen Operation und ihren Zielen. Der israelische Geheimdienst kann sich in den meisten Ländern auch auf die Unterstützung der USA und Europas verlassen, wenn es darum geht, Mossad-Agenten freizulassen oder herauszuschmuggeln. Diese Ressourcen sind die Quelle der Stärke Israels, zusätzlich zu der unbegrenzten Unterstützung der USA, wenn ein Präsident wie Donald Trump im Amt ist. Nach der israelischen Normalisierung mit den Golfstaaten kann Israel jetzt mehr als zuvor auf die arabische Unterstützung zählen, um seine geheimen Aktivitäten in den Ländern zu koordinieren, in denen die gegenseitigen Feinde der Araber und Israels ansässig sind: dem Iran und der “Achse des Widerstands” (Libanon, Syrien, Irak und Jemen).

“Die Ermordung des iranischen Wissenschaftlers wurde von einem hochqualifizierten Team von Exekutoren ausgeführt, die sich nicht innerhalb weniger Tage auf den Anschlag vorbereitet hatten. Das Team verfügte über Sprengstoff, Waffen, finanzielle Mittel und sichere Unterkünfte, in denen es sich treffen und als Team für die Operation ausbilden konnte. Dieser Umfang der Aktivitäten erfordert eine staatlich geförderte Operation”, so iranische Sicherheitsquellen in Teheran.

Anders als Präsident Trump, als er Brigadegeneral Qassem Soleimani ermordete, hat Israel seine Verantwortung für die Ermordung von Fakhri Zadeh nicht offiziell bekannt gegeben, auch wenn Netanjahu dies in seinem eigenen Stil angedeutet hat. Die US-B-52 wurden jedoch einige Tage zuvor in den Nahen Osten zurückbeordert, und das Pentagon berief die USS Nimitz zurück an den Persischen Golf, und die US-Regierung gelobte, hart zuzuschlagen, falls irgendein US-Soldat im Irak angegriffen würde. All diese Hinweise werden vom Iran als klare Signale der Komplizenschaft und Verantwortung der USA und Israels für dieses unrechtmäßige Attentat gewertet.

Was sind Irans Optionen?

Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, Generalmajor Hossein Salameh, sagte: “Der Iran wird reagieren”, und er hat sich entsprechend verpflichtet, und es wird nicht erwartet, dass er seine Glaubwürdigkeit riskiert, indem er nicht antwortet. Der Führer der Revolution, Sayed Ali Khamenei, wies seine Militärkommandeure an, “die notwendige Rache für den Märtyrer Mohsen Fakhri Zadeh zu nehmen”. Der Kommandeur der IRGC-Quds-Brigade, General Ismail Qaani, der den Arm der iranischen Streiks im Ausland vertritt, wies darauf hin: “Es gibt Ziele, die regional identifiziert worden sind, und Irans Verbündete werden sich an der Reaktion beteiligen”.

Den Quellen zufolge hat der Iran begonnen, auf mehreren Ebenen zu operieren: 1) Aufdeckung des für das Attentat verantwortlichen Attentatsteams. 2) Aufforderung an alle Botschaften im Ausland, die Verurteilung dieses unrechtmäßigen Zielmordes an einem Zivilisten durch die internationale Gemeinschaft zu erwirken. 3) Identifizierung der absoluten Unterstützer jeder israelischen Aktion: Die Abschreckung erfolgt als Reaktion darauf durch das Schlagen von Zielen, die der Iran im Nahen Osten gesetzt hat. 3) Die Suche nach einem oder mehreren Teams, die bereit sind, jeden anderen potentiellen Angriff durchzuführen, den Israel in den verbleibenden fünfzig Tagen der Amtszeit von Trump ausführen könnte. 4) Die Identifizierung der dringendsten Ziele, die im Nahen Osten getroffen werden könnten. 5) Erhöhung des Niveaus der Urananreicherung, unter geringer Berücksichtigung des JCPOA, und Erhöhung der Lagerbestände über 2.442,9 kg hinaus.

Die Quellen gehen davon aus, dass es nichts gibt, was Israel daran hindert, weitere Angriffe gegen iranische Ziele durchzuführen, wenn keine Abschreckung eingesetzt wird, ähnlich wie bei den Aktionen der Hisbollah im Libanon. Darüber hinaus würde jeder mögliche Anschlag auf Israel und die US-Verbündeten im Nahen Osten, zum Beispiel in Afghanistan und im Jemen, Signale an Israel senden, aufzuhören, wenn die US-Interessen in der Region in Gefahr geraten.

Solange Trump (“ein Stier in einem China-Laden”, wie von der Quelle beschrieben) an der Macht ist, hat der Iran beschlossen, nicht in den Krieg zu ziehen, und lässt sich in dieser Zeit nicht in Situationen und Auseinandersetzungen hineinziehen, die ihm von seinen Feinden aufgezwungen werden. Daher ist ein Krieg auf der ganzen Linie noch nicht auf dem Tisch, auch wenn in den kommenden Wochen mit weiteren Cyber-, Sabotage- oder Mordanschlägen zu rechnen ist. “Das Konto bei Netanjahu ist eröffnet, kein Grund zur Eile, es wird andere Gelegenheiten geben”, schloss die Quelle.

